Политика

Как не потерять голову от власти? Двенадцать заповедей для новых нардепов Верховной Рады

12 советов для новоизбранных народных депутатов Верховной Рады от депутата предыдущего созыва.

29 августа начнет работу Верховная Рада IX созыва. Своим опытом с будущими народными депутатами делится на страницах «Нового Времени» народный депутат VIII созыва, глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко.

«С удовольствием и ответственностью передаю дела преемникам, новоизбранным депутатам. И вспоминаю 2014 год – свой путь от общественного активиста до председателя комитета по иностранным делам. Революция достоинства создала социальный лифт для активных представителей экспертной и общественной среды. Такие как я смогли попасть в Верховную Раду без денег и обязательств перед спонсорами партии», – пишет депутат VIII созыва Гопко.

Итак, как быть эффективным в должности депутата?

1. Новым депутатам следует обязательно прочитайте закон о статусе народного депутата – его права, обязанности и ответственность.

«Конечно, также важно изучение регламента, работы комитетов и многое другое. Ищите курсы повышения грамотности. Вооружиться профессиональными помощниками недостаточно. Развитие парламентаризма требует профессионального состава депутатов», – отметила Гопко.

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«От иллюзии первого дня после присяги до realpolitik Украины – сохраняйте внутреннюю настроенность служить людям», – подчеркнула она.

2. Следующим пунктом необходимо составить список приоритетов, среди которых выделите законодательные инициативы, которые планируете выдвинуть или в соавторстве зарегистрировать. Поскольку мандат – не самоцель, а инструмент изменений, необходимо попробуйть представить завершение каденции и ваши результаты.

«Мой показатель деятельности: из 220 зарегистрированных законопроектов 82 стали законами. Комитетом обработано 228 законопроектов, постановлений и других актов Верховной Рады Украины, из них 160 принято в целом», – отметила Гопко.

«Горжусь тем, что причастна к процессу декоммунизации, защиты языка, культуры, информационного пространства – все это укрепило нашу идентичность, укрепило нас как нацию. Сейчас важно защитить достигнутое. Принятие закона без механизма имплементации – имитация изменений. Работайте дальше с правительством, органами власти на местах, добивайтесь реализации положений закона», – добавила она.

3. Будьте 24/7 – теперь вы принадлежите людям, которые часто требуют от вас чудес или обращаются по вопросам, которые не входят в компетенцию депутата.

«Не удивляйтесь, если звонки будут звучать постоянно. Забудьте о выходных. Чем эффективнее и популярнее депутат, тем больше обращений граждан», – подчеркнула Гопко.

«За эти пять лет у меня редко были выходные, и я почти не видела свою семью. Два года назад в вечность ушла моя бабушка, и с избранием на визиты к ней в село Ганачивка было значительно меньше времени, о чем очень жалею. Поэтому советую новоизбранным депутатам искать баланс между работой в Раде и временем для самых дорогих», – добавила она.

Но, отмечает Гопко, – без личной жертвы было бы невозможно осуществить все то, что удалось. В конце концов, я всегда помнила, насколько большой является жертва тех ребят, которые с оружием в руках защищают нашу страну.

4. Пять лет жизни – лишь одна из дистанций в нашем марафоне государства. Развивайте навыки, знания, контакты. Окно возможностей слишком быстро закрывается. Как писал Сковорода, из всех потерь потеря времени самая тяжелая.

«Поэтому мой совет депутатам – воплощать обещанное сразу со дня принесения присяги, думать не о предстоящих выборах и мимолетной популярности, а о будущих поколениях», – подчеркнула Гопко.

5. За рубежом вы представляете не партию, а государство. Кроме рабочих поездок или выездных заседаний комитета по стране, планируйте свою парламентскую дипломатию.

«Вы можете войти или возглавить наши делегации в таких парламентских ассамблеях как НАТО, ОБСЕ, СЕ или групп дружбы. На международной арене мы должны играть как одна национальная сборная», – отметила Гопко.

6. Ставьте национальные интересы выше партийных. Государство – больше партии. Помните, что вы несете персональную ответственность перед государством, людьми, собственной совестью за каждое голосование.

«Не бойтесь изоляции или остракизма. Политические проекты появляются перед выборами и не все до следующих доживают. Ваша репутация – это на всю жизнь», – подчеркнула Гопко.

В 2015 году «Самопомощь» исключила Гопко и еще 4 депутата из фракции за голосование по изменениям в Конституцию о децентрализации.

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«Служение своей стране требует и таких решений, когда ты остаешься один на один со своей совестью и выбором: партийная дисциплина или национальные интересы. Всегда выбирайте второе», – отметила Гопко.

7. Если нет сбережений или семьи, которая будет поддерживать, то народному депутату следует готовьтесь к скромной жизни.

«Да, зарплату для депутатов надо повышать (в 2014 году, как только начиналась каденция 8-го созыва, зарплата была 4700 грн), но вы наткнетесь на популизм коллег, которые получают в конверте от фракции доплату или имеют свой бизнес, который они пришли защищать. И поэтому будут рассказывать на эфирах, что депутаты должны работать почти бесплатно», – подчеркнула Гопко.

8. Гопко советует планируйте свое будущее после окончания каденции.

«Купол сессионного зала не делает его храмом, куда верующие ходят всю свою жизнь. Не подражайте нардепам-старожилам, которые за 5 созывов подряд поседели под куполом Рады и потеряли чувство реальности», – отметила Гопко.

9. Всегда и везде оставайтесь Человеком.

«Следуйте этическим нормам и правилам в общении со всеми – помощниками, коллегами, прохожими, которые на улице узнают и будут просить помощи. И никогда не хамите журналистам – даже в ответ на провокационные вопросы», – подчеркнула Гопко.

«Доверие к Раде подорвали политики, свою работу превращавшие в шоу. Отдельно обращаюсь к представителям «Слуги народа». Беспрецедентная поддержка президента и его партии связана с возложением больших надежд. Не разочарует людей», – добавила она.

Подрыв доверия к высшему законодательному органу усиливает недоверие к государству, а это фактически демонтаж государственности.

10. При каждой возможности поезжайте на восток. Поездки в прифронтовую зону, общение с учителями в школе в Троицком или с детьми в творческом центре в Зайцево очень мотивируют, а разговоры с военными отрезвляют, заряжают эффективнее работать.

«Война ближе, чем кажется. Украина обязана победить. И у каждого свой фронт борьбы», – подчеркнула Гопко.

11. Будьте украинооптимистичными и никому не позволяйте критиковать Украину как государство. Давайте объективные оценки действиям политического класса, этапам развития страны, процессам реформирования, которые происходят.

«Но Украина – это сакральное понятие. За ориентир – представители Польши или Израиля, они могут дискутировать друг с другом, но не действовать вопреки национальным интересам ради партийных», – отметила Гопко.

12. В эпоху постправды и четвертой индустриальной революции – будьте инновационными, креативными, активными в соцсетях. Представьте, что у вас не будет доступа к ключевым олигархическим телеканалам.

«Ищите альтернативные пути донесения информации о своей работе. Публикуйте отчеты, заведите блоги, будьте открытыми к сотрудничеству с медиа. Приглашайте журналистов в гости, чтобы показать, где живете и как. Конечно, не всегда будут нравиться оценки четвертой власти», – подчеркивает Гопко.

«Успехов и побед!», – резюмирует Гопко.

Автор Анна Гопко
Источник Новое Время
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