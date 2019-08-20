Как не потерять голову от власти? Двенадцать заповедей для новых нардепов Верховной Рады

29 августа начнет работу Верховная Рада IX созыва. Своим опытом с будущими народными депутатами делится на страницах «Нового Времени» народный депутат VIII созыва, глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко.

«С удовольствием и ответственностью передаю дела преемникам, новоизбранным депутатам. И вспоминаю 2014 год – свой путь от общественного активиста до председателя комитета по иностранным делам. Революция достоинства создала социальный лифт для активных представителей экспертной и общественной среды. Такие как я смогли попасть в Верховную Раду без денег и обязательств перед спонсорами партии», – пишет депутат VIII созыва Гопко.

Итак, как быть эффективным в должности депутата?

1. Новым депутатам следует обязательно прочитайте закон о статусе народного депутата – его права, обязанности и ответственность.

«Конечно, также важно изучение регламента, работы комитетов и многое другое. Ищите курсы повышения грамотности. Вооружиться профессиональными помощниками недостаточно. Развитие парламентаризма требует профессионального состава депутатов», – отметила Гопко.

«От иллюзии первого дня после присяги до realpolitik Украины – сохраняйте внутреннюю настроенность служить людям», – подчеркнула она.

2. Следующим пунктом необходимо составить список приоритетов, среди которых выделите законодательные инициативы, которые планируете выдвинуть или в соавторстве зарегистрировать. Поскольку мандат – не самоцель, а инструмент изменений, необходимо попробуйть представить завершение каденции и ваши результаты.

«Мой показатель деятельности: из 220 зарегистрированных законопроектов 82 стали законами. Комитетом обработано 228 законопроектов, постановлений и других актов Верховной Рады Украины, из них 160 принято в целом», – отметила Гопко.

«Горжусь тем, что причастна к процессу декоммунизации, защиты языка, культуры, информационного пространства – все это укрепило нашу идентичность, укрепило нас как нацию. Сейчас важно защитить достигнутое. Принятие закона без механизма имплементации – имитация изменений. Работайте дальше с правительством, органами власти на местах, добивайтесь реализации положений закона», – добавила она.

3. Будьте 24/7 – теперь вы принадлежите людям, которые часто требуют от вас чудес или обращаются по вопросам, которые не входят в компетенцию депутата.

«Не удивляйтесь, если звонки будут звучать постоянно. Забудьте о выходных. Чем эффективнее и популярнее депутат, тем больше обращений граждан», – подчеркнула Гопко.

«За эти пять лет у меня редко были выходные, и я почти не видела свою семью. Два года назад в вечность ушла моя бабушка, и с избранием на визиты к ней в село Ганачивка было значительно меньше времени, о чем очень жалею. Поэтому советую новоизбранным депутатам искать баланс между работой в Раде и временем для самых дорогих», – добавила она.

Но, отмечает Гопко, – без личной жертвы было бы невозможно осуществить все то, что удалось. В конце концов, я всегда помнила, насколько большой является жертва тех ребят, которые с оружием в руках защищают нашу страну.

4. Пять лет жизни – лишь одна из дистанций в нашем марафоне государства. Развивайте навыки, знания, контакты. Окно возможностей слишком быстро закрывается. Как писал Сковорода, из всех потерь потеря времени самая тяжелая.

«Поэтому мой совет депутатам – воплощать обещанное сразу со дня принесения присяги, думать не о предстоящих выборах и мимолетной популярности, а о будущих поколениях», – подчеркнула Гопко.

5. За рубежом вы представляете не партию, а государство. Кроме рабочих поездок или выездных заседаний комитета по стране, планируйте свою парламентскую дипломатию.

«Вы можете войти или возглавить наши делегации в таких парламентских ассамблеях как НАТО, ОБСЕ, СЕ или групп дружбы. На международной арене мы должны играть как одна национальная сборная», – отметила Гопко.

6. Ставьте национальные интересы выше партийных. Государство – больше партии. Помните, что вы несете персональную ответственность перед государством, людьми, собственной совестью за каждое голосование.

«Не бойтесь изоляции или остракизма. Политические проекты появляются перед выборами и не все до следующих доживают. Ваша репутация – это на всю жизнь», – подчеркнула Гопко.

В 2015 году «Самопомощь» исключила Гопко и еще 4 депутата из фракции за голосование по изменениям в Конституцию о децентрализации.

«Служение своей стране требует и таких решений, когда ты остаешься один на один со своей совестью и выбором: партийная дисциплина или национальные интересы. Всегда выбирайте второе», – отметила Гопко.

7. Если нет сбережений или семьи, которая будет поддерживать, то народному депутату следует готовьтесь к скромной жизни.

«Да, зарплату для депутатов надо повышать (в 2014 году, как только начиналась каденция 8-го созыва, зарплата была 4700 грн), но вы наткнетесь на популизм коллег, которые получают в конверте от фракции доплату или имеют свой бизнес, который они пришли защищать. И поэтому будут рассказывать на эфирах, что депутаты должны работать почти бесплатно», – подчеркнула Гопко.

8. Гопко советует планируйте свое будущее после окончания каденции.

«Купол сессионного зала не делает его храмом, куда верующие ходят всю свою жизнь. Не подражайте нардепам-старожилам, которые за 5 созывов подряд поседели под куполом Рады и потеряли чувство реальности», – отметила Гопко.

9. Всегда и везде оставайтесь Человеком.

«Следуйте этическим нормам и правилам в общении со всеми – помощниками, коллегами, прохожими, которые на улице узнают и будут просить помощи. И никогда не хамите журналистам – даже в ответ на провокационные вопросы», – подчеркнула Гопко.

«Доверие к Раде подорвали политики, свою работу превращавшие в шоу. Отдельно обращаюсь к представителям «Слуги народа». Беспрецедентная поддержка президента и его партии связана с возложением больших надежд. Не разочарует людей», – добавила она.

Подрыв доверия к высшему законодательному органу усиливает недоверие к государству, а это фактически демонтаж государственности.

10. При каждой возможности поезжайте на восток. Поездки в прифронтовую зону, общение с учителями в школе в Троицком или с детьми в творческом центре в Зайцево очень мотивируют, а разговоры с военными отрезвляют, заряжают эффективнее работать.

«Война ближе, чем кажется. Украина обязана победить. И у каждого свой фронт борьбы», – подчеркнула Гопко.

11. Будьте украинооптимистичными и никому не позволяйте критиковать Украину как государство. Давайте объективные оценки действиям политического класса, этапам развития страны, процессам реформирования, которые происходят.

«Но Украина – это сакральное понятие. За ориентир – представители Польши или Израиля, они могут дискутировать друг с другом, но не действовать вопреки национальным интересам ради партийных», – отметила Гопко.

12. В эпоху постправды и четвертой индустриальной революции – будьте инновационными, креативными, активными в соцсетях. Представьте, что у вас не будет доступа к ключевым олигархическим телеканалам.

«Ищите альтернативные пути донесения информации о своей работе. Публикуйте отчеты, заведите блоги, будьте открытыми к сотрудничеству с медиа. Приглашайте журналистов в гости, чтобы показать, где живете и как. Конечно, не всегда будут нравиться оценки четвертой власти», – подчеркивает Гопко.

«Успехов и побед!», – резюмирует Гопко.