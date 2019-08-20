Выставить себя посмешищем. Издевательство Путина над Макроном при встрече

Даже сделав достаточно большое количество отвратительных пророссийских жестов, президент Франции, похоже, не надеялся на реальный прогресс вчерашних переговоров с Путиным. И, как оказалось, он был прав.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял Владимира Путина в своей летней резиденции на Лазурном берегу, где руководители Франции обычно встречаются с близкими союзниками. Путин в этом месте, кстати, оказался впервые, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

Прилетев в Форт де Брегансон с «воздушной армадой», состоявшей из трех вертолетов, Путин подарил очередной безвкусно составленный букетик Брижит Макрон – после чего президенты резко перешли к пресс-конференции.

Если верить российской стороне, на таком откровенно странном формате – разговор с прессой еще до переговоров – настаивала именно французская сторона. А единственное логическое объяснение такого нетривиального порядка можно увидеть разве что в желании создать красивую картинку для прессы до того, как участники переговоров банально поссорятся.

Хотя на самом деле с хорошей картинкой тоже не получилось. Поскольку желая «купить» Путина на позитивную риторику, Макрон, кажется, банально перестарался – чем вызвал удивление французской прессы, и, не исключено, критический настрой со стороны прессы американской, британской и украинской.

Для начала российский президент выступил с «политинформацией». Которая состояла из давно сформулированных штампов. А честнее говоря – из кусочков откровенной лжи, которую Путин надеется превратить в правду с помощью частых повторов.

Он рассказывал, что Россия не нарушала положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и во всем виноваты США. Он заявил, что, в принципе, готов встречаться в «нормандском формате» – но любая подобная встреча должна приводить к результатам. А еще – несколько раз повторил, что надо «выполнять подписанные соглашения», в том числе и об амнистии военнопленных…

В ответ на что Макрон нес какие-то очень дружеские глупости о том, что «Россия является частью европейской цивилизации», о покрытых пылью и нафталином «связях русской императрицы Екатерины Великой с французскими просветителями».

И даже фактически признал, что возвращение России в ПАСЕ было результатом его дипломатических усилий. Отметив при том, что для возвращения России в дружную семью европейских народов – а заодно и в G8 – нужно только разобраться с «украинским кризисом».

Так будто действительно существует какой-то «украинский кризис», на дне которого не просматриваются рожи «ихтамнетов» и пушки российских танков. Бурное участие которых в «украинском кризисе» буквально вчера подтвердили британские следователи и эксперты. Проще говоря, иногда создавалось впечатление, что речь Макрона готовили не в Елисейском дворце, а в ведомстве Сергея Лаврова.

Эта речь вызвала плохо скрываемую брезгливость даже у французских журналистов, которые почему-то не могли поверить, что Россия – это такая неотъемлемая часть Европы, и что возможный выход России из ПАСЕ, который был назван как причина отмены санкции, был бы такой уж политической катастрофой.

В этом месте можно было бы сказать о тотальной измене со стороны Парижа. Но ее, несмотря на все, кажется, не произошло.

Как Путину удалось добиться подобного эффекта? Конечно, имел место и банальный подкуп, куда же без него. Например, 15 августа Филипп Дельпаль, французский бизнесмен, которого на России задержали и поместили в следственный изолятор по вполне вымышленным обвинениям (которые удивили даже ко всему привычных российских бизнесменов), был освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. О судьбе этого бизнесмена Макрон имел с Путиным несколько разговоров, и Кремль сделал «жест доброй воли». Впрочем, не сняв при том обвинения, и не позволив Дельпалю вернуться во Францию.

Но главной приманкой для Макрона, похоже, является другая вещь. Возможность хоть как-то остановить российско-украинскую войну, облечься в одежды миротворца, и хотя бы частично оправдать те колоссальные надежды на «юного гения», которые возлагали на него французские избиратели и европейские журналисты. И которые сейчас Макрон с треском проваливает.

Ради удовольствия стать «человеком, уговорившим Путина прекратить войну на Донбассе», Макрон оказался готовым к рискованной политической игре и даже политическому унижению. Но судя по тому, что после пресс-конференции и последующих переговоров ни о каких существенных политических договоренностях мы так и не услышали, можно сделать достаточно обоснованный вывод о том, что фокус не удался.

Несмотря на все улыбки и апелляции к «общности культур», Путин ничего не пообещал Макрону взамен. Или же пообещал – но на таких условиях, что даже Макрону стало понятно – такие условия не примет ни Украина, ни остальные западные партнеры, которые стоят на нашей стороне в этой войне.

И действующий президент Франции, интеллектуал и друг философов, вчерашним подчеркнутым гостеприимством ко Владимиру Путину банально выставил себя на посмешище. Возможно, даже хуже, чем его предшественник Жак Ширак, которого в 2001 году французская пресса в том же форте де Брегансон поймала на привычке выходить голышом на обзорный балкон и пялиться в бинокль на чужие яхты.