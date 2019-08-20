Война силовиков в Украине. Когда НАБУ сойдется в схватке с ГБР?

В последние месяцы политического междуцарствия, установившегося, когда Владимир Зеленский уже президент, а новый состав Рады еще не вступил в полномочия, ставшие уже привычными конфликты в среде правоохранителей заметно сгладились, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Директор НАБУ Артем Сытник больше не воюет с антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким и отзывается о нем в интервью даже с некоторой симпатией; глава НАПК Александр Мангул хоть и игнорирует антикоррупционные совещания у нового президента, но спокойно ждет своего увольнения с должности, не продуцируя конфликты; скандальный начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк успешно сотрудничает с СБУ под руководством Ивана Баканова в громком деле замминистра оккупированных территорий Юрия Грымчака.

В общем, складывается впечатление, что большинство силовиков совместно пытаются доказать новому президенту свою полезность и эффективность, забыв о дрязгах между собой.

Исключением является разве что генпрокурор Юрий Луценко, на которого остальные силовики продолжают нападать по мере возможности. Просто, пока Луценко еще не ушел, на него очень удобно перекладывать ответственность за все свои просчеты и недоработки, что коллеги по «силовому цеху», похоже, и делают.

Что же касается Сытника, Холодницкого и директора ГБР Романа Трубы, то их пока менять никто не будет. Во-первых, это процессуально крайне непросто, а во-вторых, в этом нет большого смысла, ведь они старательно демонстрируют лояльность новой власти и готовность с ней работать. Несколько особняком стоит министр внутренних дел Арсен Аваков, который с большой долей вероятности может оказаться и в новом правительстве.

Однако крайне наивно было бы предполагать, что после отставки Луценко и прихода нового Кабмина все силовики начнут слаженно и организованно работать. Конфликт между разными силовыми ведомствами неизбежен, а главным фронтом «войны силовиков» станет противостояние между НАБУ и Сытником, с одной стороны, и ГБР с Трубой – с другой.

Сама архитектура антикоррупционных органов была выстроена таким образом, что ГБР и НАБУ могут существовать исключительно в состоянии конфликта друг с другом. Ведь НАБУ – это единственный орган, имеющий полномочия расследовать коррупционные преступления высокопоставленных чиновников и силовиков, а ГБР располагает эксклюзивным правом вести расследования в отношении детективов НАБУ. То есть каждый из этих органов имеет возможность серьезно влиять на политику и политиков, при этом наибольшую опасность эти органы представляют друг для друга.

Уже сегодня в НАБУ и ГБР есть дела против конкурирующего ведомства, которые и станут главным оружием в будущей войне. Итак, в первую очередь это дело о скандальном отдыхе Сытника в охотничьих угодьях в Ровенской области. Сытник, напомним, подозревается в том, что несколько раз отдыхал в хозяйстве «Полесское-Сарны», но ни разу за это не платил. Счета директора НАБУ «по дружбе» якобы оплачивал бизнесмен Николай Надейко, что квалифицируется как взятка.

Сытник утверждает, что обвинения в его адрес беспочвенны, Надейко, дескать, просто заплатил за проживание Сытника в долг, а он этот долг уже вернул. Правда, никаких доказательств погашения «долга» Сытник так и не предоставил, а это означает, что перспективы этого дела во многом будут зависеть от работы следователей ГБР и судей, которые будут рассматривать дело.

Чем бы это дело ни закончилось в будущем, репутацию Сытника оно уже подмочило изрядно. Если рядовым чиновникам такую мелочь, как отдых за чужой счет, рядовые украинцы и готовы прощать, то главному антикоррупционеру страны – нет.

К тому же дело об отдыхе Сытника далеко не единственное в ГБР, которое можно использовать против НАБУ. Еще одно не менее резонансное дело связано с ролью НАБУ в расследовании скандала с закупками в «Укроборонпроме». В этом деле фигурируют не только раскрученные перед президентскими выборами Свинарчуки-Гладковские, но и ряд детективов НАБУ.

Так, уже отстранен от работы руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский (к слову, кум Сытника), подозреваемый в том, что способствовал фигурантам «дела Свинарчуков» убрать их компанию «Оптимумспецдеталь» из списка компаний с признаками фиктивности. Об этом, в частности, свидетельствует попавшая в СМИ переписка подозреваемых с Калужинским и его подчиненными детективами.

Перечисленные дела могут не только очень серьезно ударить по имиджу Сытника, но и привести к его отставке. Если будут должным образом расследованы и суд докажет обоснованность всех обвинений. Так что нет ничего удивительного, что у Сытника готовят, что ответить Трубе. Так, в НАБУ параллельно с ГПУ расследуется несколько дел в отношении конфликта Трубы с рядом его подчиненных.

В начале лета Труба уволил четырех руководителей структурных подразделений, не согласовав это решение со своими заместителями, что запрещено законом. Дело дошло до суда, но Труба судебные решения игнорировал. Все это привело к тому, что в отношении Трубы были открыты производства Нацполицией, Генпрокуратурой и наконец НАБУ.

Тут нужно напомнить, что первый заместитель Трубы Ольга Варченко – жена Ивана Варченко, советника министра внутренних дел. Так что конфликт директора ГБР с заместителями – это часть игры по влиянию МВД на ситуацию в бюро.

Но если для Нацполиции цель этого конфликта в том, чтобы сделать Трубу максимально зависимым от заместителей, что после ухода Петра Порошенко с поста президента явно несложно, то у Сытника в этой игре может быть своя цель и своя роль. Понимая, что ГБР и расследуемые там дела потенциально могут потопить его карьеру, для Сытника сейчас самое главное раскрутить противостояние между НАБУ и ГБР, переведя его в политическую плоскость.

И тогда любые результаты расследования дел против директора НАБУ можно будет объяснять политическими мотивами и результатом конфликта между двумя силовыми ведомствами, а значит, надуманными и сфабрикованными. Что, собственно, Сытник уже пытается делать, комментируя дело о своем бесплатном отдыхе.

Таким образом, получается, что война между НАБУ и ГБР практически неизбежна, независимо от того, как будет переформатирован силовой блок новой Верховной Радой. Какой результат будет иметь эта война? В краткосрочной перспективе в ее ходе будут ослаблены оба противника – Труба и Сытник.

В первую очередь оба понесут серьезные имиджевые издержки, но именно для руководителя НАБУ эти потери будут критическими. Если для более «свежего» Трубы война чревата попаданием в большую зависимость от политических покровителей (кто именно это будет через полгода или год, сказать сложно), то перед Сытником явно маячит перспектива досрочной отставки.

В апреле следующего года Сытник отпразднует пятилетие в своей должности и до ухода на отдых ему останется только два. Пять лет – достаточный срок, чтобы показать что-то большее, нежели бои с Трубой, а тут еще и участие в «Гладковскийгейт» и «отдых в долг». Так что уже весной, скорее всего, Сытнику предложат не ждать аудита, по результатам которого «зеленый» парламент может его уволить, а написать заявление по собственному желанию.

Благо общественность будет также давить. Такой лайт-вариант будет уступкой его покровителям из США. В противном случае Сытника изгонят со скандалом, потому что команда Зеленского вряд ли захочет ждать еще два года кресла директора НАБУ. Что касается Трубы, то все будет зависеть от его поведения, уровня одиозности и, в конце концов, полезности новой власти. В любом случае в своем кресле он удержится дольше Сытника, что уже немало в полной превратностей политической жизни Украины.