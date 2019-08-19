Власть жлоба и хама. Зеленский утверждает новый тип постсоветского гегемона в Украине

«Тупая овца», – спустя сутки после того, как со стороны не в меру медиа-активного Владимира Зеленского не последовало ни одного комментария относительно хамского поведения будущего депутата от его же собственной фракции, это оскорбление можно золотой нитью вышить на президентском штандарте.

Пресс-служба партии выдала на гора заявление о том, что такое поведение конечно не допустимо, но при этом чтобы не нарваться на хамство и брань – не стоит обсуждать новоизбранных депутатов, этих новых господ из рядов слуг. Будущий вероятный глава фракции «Слуга народа», Давид Арахамия, также отметился в дискуссии, сказав что главное – как кто будет голосовать. Иными словами – пусть хоть задницу выставит, главное чтобы кнопки правильно нажимал, пишет на страницах издания «Буквы» Сергей Высоцкий.

«Этот случай, конечно, вовсе не про оскорбление одним человеком другого. Это послание о текущем моменте и о том времени, в котором мы будем жить. По крайней мере до окончания гегемонии Зеленского и его партии на политическом пике страны», – пишет журналист.

Гегемон – хорошее слово для описания того, что сейчас происходит в украинской политике. В советский период этот термин широко применялся в идеологической литературе для описания господства рабочего класса над всеми другими классами общества. Гегемония пролетариата. Именно этот конструкт взяли за основу идеологической платформы, на которой строился Советский Союз.

«В диссидентских кругах это выражение приобрело ругательный характер. И обозначало, если по простому, всеобъемлющее господство быдла. Необразованный, уверенный в себе жлоб, хозяин жизни, размышляющий о недоступных его уму материях – вот чем на самом деле был этот пресловутый гегемон советской эпохи», – отмечает Высоцкий.

Владимир Зеленский, осознавая это или нет, постулировал господство нового типа постсоветского гегемона над страной. Вся его кампания, его образ президента строился и строится на антиэлитарной повестке. Свой парень в кресле президента. Волшебник Голобородько, простой учитель – ниспровергающий все авторитеты. Все вы – президенты. Распекая каких-то третьеразрядных чиновников, Владимир Зеленский очень умело играет на ресентименте общества. Уничтожая своей стилистикой не только политиков, но само понятие элиты.

«Его партия при этом не имеет ни одного очерченного идеологического признака. И объединяет этот суповой набор случайных попутчиков только одно – общее ощущение себя в качестве аутсайдеров, ведомых стремлением разрушить существующий порядок вещей. При этом, вопрос того, что же надо выстроить взамен этого порядка остается открытым. И туманным даже для самой демонтажной команды», – подчеркивает Высоцкий.

«Кто был ничем – тот станет всем», – вот единственный знаменатель, объединяющий этот коллектив.

Это ощущения разрушения ради самого разрушения – то что до боли роднит Зеленского, его окружение и партию, всех этих случайных людей, волной истории закинутых на гребень политики, с большевиками. Не уверен, что написавший текст «Интернационала» Эжен Потье мог предполагать, что слова о разрушения мира насилья до основания выльется в строительство самого человеконенавистнического общества в истории. Что новым миром трудового счастья станет «Гулаг» на одной шестой части суши.

«Урок истории, который не понимает Зеленский, – государство должно опираться на фундамент. Если ты, конечно же, не анархист, цель которого – разрушение государства как такового. И что при этом, практика построения современного либерального демократического государства опровергла марксистскую теорию о базисе и надстройке», – отмечает Высоцкий.

Оказалось, что ведущая роль все же отведена надстройке – государству как идее. А базис в виде экономики следует только после того, как на уровне идеи общество будет готово воспринять постулаты демократии и свободного рынка.

«Государство – это всегда и прежде всего декларация ценностей. Ценности необходимо формулировать. Действия власти не должны расходится с декларируемыми ценностями. Эта формула весьма проста. Но именно в этой простой формуле содержится вся суть искусства политики. И именно на несоответствии действий декларациям погорела уже не одна украинская власть», – подчеркивает Высоцкий.

Есть еще одно правило. Природа не терпит пустоты. И если идеологически-ценностный фундамент не формулируется элитой, даже той элитой, которая подчеркнуто отвергает собственную элитарность, пустоты будут заполнены продуктом жизнедеятельности других игроков. Олигархических групп, навязывающих собственную повестку. Россией, чья задача – уничтожить фундамент украинской государственности как таковой.

«При полном отсутствии видения будущего у Президента и его окружения, видение будущего и идеологический конструкт вместо них будет формулировать любой черноротый дегенерат в Парламенте. Главное, чтобы государственный аппарат четко считывал – этот дегенерат сейчас и есть власть. Поскольку именно он осенен волшебной зеленой франшизой имени действующего Президента», – отмечает Высоцкий.

С этой точки зрения, можно сказать, что молчание Президента – своеобразный знак согласия с позицией отдельного депутата. Согласия с тем, что такие практики поведения, высказывания и взгляды – и есть суть государственной политики. И что весь государственный аппарат, питающийся со стола одного с народом медиа-поля, должен следовать этим вводным. Раз других вводных не предвидится.

«Толерантность к совковому жлобству возводит на пьедестал политики нового игрока – неспособного ни к чему осознанному коллективного жлоба. Этот дремучий атлант уже расправил свои плечи. Готовый в своей злобе и жажде разрушения поглотить Украину. И при полной слепоте новой власти остановить этого левиафана может только активное гражданское общество», – резюмирует Высоцкий.