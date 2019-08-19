Медийный скандал вокруг «слуги народа». Когда Зеленского атакуют «тупые овцы»?

Скандал вокруг хамского высказывания мажоритарщика от «Слуги народа» Максима Бужанского в адрес журналистки «Нового Времени» Ольги Духнич втягивает в свою орбиту новых действующих лиц, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Юрий Васильченко.

«Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем «Слуги народа» заявила, что я ностальгирую по СССР и «временам Януковича». Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ», – написал Бужанский.

«Что-то отвечать господину Бужанскому – это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто», – ответила будущему нардепу журналистка Духнич.

Не хотела писать но.Господин Бужанский выразил нечто обо мне и НВ. И перед НВ ему бы извиниться. Теперь обо мне…. Geplaatst door Olga Dukhnich op Zondag 18 augustus 2019

Эта история взбудоражила соцсети. Заявление Бужанского вызвало преимущественно негативную реакцию, однако у него нашлись и защитники. В частности, коллега из «Слуги народа», журналист из «плюсов» Александр Дубинский, и телеведущая «Zik» Наталья Влащенко, в программе которой «Народ против» Бужанский работает резонером.

Влащенко написала: «Если ты называешь человека ватой, поклонником Януковича, скучающим за СССР (а он сто раз говорил, что это не так – и объяснял как именно), то нечего удивляться, что он называет тебя «тупой овцой из одиозного СМИ», поскольку это было оценочное суждение в интервью. Ты – оценку, он – оценку. Вы – квиты».

Я росла в хулиганском дворе на ул Хлебной, а потом в таком же – на ул Пушкинской. Мы много дрались, и с детства знали,… Geplaatst door Natasha Vlaschenko op Zondag 18 augustus 2019

В то же время коллега Бужанского и Дубинского со «Слуги народа», журналистка «1+1» Ольга Василевская-Смаглюк стала на сторону медийщиков. «Не так давно Олег Ляшко обозвал меня «какой-то глупой из плюсов». И что, где теперь Ляшко? Не рекомендую коллегам оскорблять журналисток», – написала она в Facebook.

Не так давно Олег Ляшко обозвал меня «какой-то идиоткой с плюсов». И шо, где теперь Ляшко?Не рекомендую коллегам обижать журналисток.Фото Mysh Mark Geplaatst door Olga Vasilevskaya-Smagliuk op Maandag 19 augustus 2019

Заметим – это не первый и однозначно не последний конфликт «слуг» с журналистами. Стоит напомнить, как Зеленский назвал «мальчиком» журналиста программы «Схемы» Михаила Ткача.

А не так давно глава президентского Офиса Андрей Богдан заявил, что «классические журналисты привыкли сами себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов». На это Богдану напомнили, что если бы не «1+1», то рейтинг Зеленского был бы куда ниже, чем он получил во время президентской избирательной кампании.

А еще намекнули на сходство манеры общения с медиа команды Зеленского и американского президента Дональда Трампа. Тот прославился выпадами в адрес отдельных СМИ, тех, которые его критикуют. Он публично называл телеканал CNN «врагом народа», а его ведущего, Джима Акосту – грубияном.

А на днях Трамп в своем знаменитом Twitter клеймил американскую журналистику «не более чем дьявольской пропагандистской машиной, которая работает на Демократическую партию». Собственно, нечто подобное слышим и от отдельных «слуг народа» – все, кто их критикует, – «порохоботы».

Впрочем, до серьезного конфликта с медиа-сообществом Зе-команде еще далеко. «Тупая овца» от Бужанского – элемент будущей войны, но не ее катализатор.

Потому что, во-первых, у Зеленского не все думают так, как Богдан. Примером чего можно считать закрытую встречу с журналистами, которую президент провел в июне.

На ней присутствовала практически вся так называемая медиа-тусовка, что многими растолковалось как способ Банковой не только задобрить журналистов, но и выстроить в будущем линию раскола между лояльными медиа и всеми остальными. И пока что, если не брать во внимание инциденты, как с Бужанским, подавляющее большинство СМИ относительно новой власти действуют, как котята – покусывают и одновременно облизывают.

А, во-вторых, бунт борзописцев против власти может возникнуть в том случае, когда сложатся три вещи.

Первая – в конфликт с Банковой вступят собственники отдельных медиа. Сейчас такой конфликт вырисовывается только с «Прямым», но вряд ли в его поддержку будет единогласие.

Второе – когда очевидные недоразумения между журналистами и властью станут выгодными политикам. Проще говоря, когда на этом можно будет заработать баллы.

Сейчас скандал с Бужанским на свои знамена подняла только «Европейская солидарность» и связанные с ней медийщики. В то же время партия Вакарчука «Голос», где собрались «новые лица», среди которых журналисты и общественные активисты, видимо, еще мечтает о соучастии в коалиции со «Слугой народа». Поэтому из ее лагеря – тишина.

Третья составляющая – позиция западных партнеров. От различных правозащитных организаций при президентстве Петра Порошенко в адрес украинской власти звучало достаточно нареканий. Пока эти организации выжидают, но, видимо, пауза продлится лишь до первого значительного скандала.

А такой риск очень высок, учитывая вероятность совпадения двух факторов: хамоватой манеры общения с представителями прессы, которую взяли на вооружение некоторые новые «хозяева страны», и заинтересованности наших внешних врагов, прежде всего, России в кардинальном пересмотре позиции Запада в отношении Украины.