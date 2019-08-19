Потенциальный международный скандал. Подводные камни 7 комитета Верховной Рады

В списке запланированных для создания комитетов Верховной Рады есть название 7-го по списку комитета, пишет на своей странице в Facebook философ Евгений Быстрицкий.

«Это название звучит так: Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Название указывает на заложенное внутреннее противоречие видов парламентской деятельности, предусмотренных для комитета», – пишет философ.

Противоречие в том, что вопросы защиты прав человека выходят за правовые рамки вопросов, связанных с деоккупацией и реинтеграцией временно оккупированных территорий. Объем и содержание этих двух типов вопросов различно.

«Сложность в том, что название комитета перечисляет через запятую, то есть ставит как равнозначные задачу защиты универсальных прав человека и защиты свобод и нормирования обязанностей гражданина Украины. Разницу можно почувствовать на известных примерах», – отмечает Быстрицкий.

Если согласно Конституции узаконенным государственным языком является украинский язык, то статьи Европейской конвенции по правам человека, в которую входит Украина, запрещающие дискриминацию, например, по признаку языка. Так же по политическим или иным убеждениям.

«Я указываю на эту разницу совсем не для того, чтобы, наоборот, заявить о необходимости дискриминации по языковому признаку, скажем, для тех, кто не является госслужащим и не употребляет государственный язык. Эта деликатная разница между верховенством права, ориентируется на защиту универсальных прав человека, включая право на языковую недискриминацию, и верховенством действующего законодательства внутри страны, защищающим норму потребления государственного языка как официального, указывает на суть противоречия в названии комитета», – подчеркивает Быстрицкий.

Название принудительно сочетает в себе задачи защиты, контроля над соблюдением международных стандартов прав человека и разработкой законодательных инициатив, направленных на нормирование свобод и обязанностей гражданина. Сочетает неограниченные персональные свободы человека независимо от его гражданства и свобод гражданина, нормированные, то есть ограниченные, национальным законодательством.

«В само название комитета заложена определенная взрывчатка. Я представляю себе, как в этом комитете будут проходить столкновения со сторонниками универсальной языковой свободы для граждан, то есть теми, кто, ссылаясь на универсальные права, будут вопить за русский язык», – отмечает Быстрицкий.

А им будут вторить продажные российские киселевы. Они будут апеллировать к универсальным правам человека и кричать на весь мир о дискриминации, а тех, кто понимает указанную разницу, называть, как и сейчас, «нациками». Как бы последние не пытались указать на соответствующие статьи Конвенции, в некоторой степени регулирующие такие конфликты.

«Лишь до определенной степени, оставляя щель интерпретации на рассмотрение самого государства, политиков – щель, которую в конечном счете приходится регулировать на уровне межгосударственных отношений. Как это мы имеем сегодня с венгерским неприятием статьи о языке в нашем внутреннем образовательном законодательстве», – подчеркивает Быстрицкий.

Защитники общео-официального статуса русского языка получают прекрасную возможность апеллировать в защите своей позиции к патриотическим задачам восстановления государственного статуса оккупированных территорий. Ведь этот процесс охватывает не только правовые вопросы восстановления и подтверждения всех законных прав и обязанностей гражданина.

«Закон о деоккупации и реинтеграции, как часто предполагается, должен включать при необходимости нормы амнистии и наказания. Безусловно, защита в этом процессе (и в дальнейшем) неотъемлемых универсальных прав человека, является первоочередной», – подчеркивает Быстрицкий.

И кто будет разбираться, какие именно права – универсальные права человека или права украинского гражданина – на самом деле нарушены и требуют защиты. Правовая дилемма и скандал вплоть до выхода на международный уровень, заложены уже в самом сконструированном имени комитета.

«Я бы еще добавил к этим соображениям, что подтверждение и восстановление гражданства в правовой системе Украины является лишь частью сложной задачи реинтеграции оккупированных территорий. Они потребуют также параллельного решения базовых практических вопросов инфраструктурной и экономической реинтеграции по всем измерениям последних», – подчеркивает Быстрицкий.

ПІДВОДНІ КАМЕНІ 7-ГО КОМІТЕТУ У списку запланованих для створення комітетів Верховної Ради є назва 7-го за списком… Geplaatst door Yevhen Bystrytsky op Zondag 18 augustus 2019

Для этого здесь были бы нужны другие депутатские навыки, чем для решения сложных и деликатных юридически-правовых вопросов. Другие компетенции, чем для выработки международных скандалов и обращений к агрессору для защиты языка. Другие знания, чем для защиты глубинной культуры, которой заражена агрессивная речь северного соседа.

«На всякий случай напомню, что предварительно название было такое – Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Он гораздо более однороден по содержанию и нужным компетенциям участников. Другое дело, что новая ситуация потребует более активных, сильных правовых решений, а не продуцирования скандалов и нестабильности внутри и снаружи», – резюмирует Быстрицкий.