Казусы дипломатического протокола. Каравай и семейная склока Нетаньяху

Отношения с Украиной – последнее, о чем думала госпожа Нетаньяху во время своей выходки.

Автор ни разу не сексист, однако против правды не попрешь: обиженная женщина опасна не только для общества, но и для международных отношений. Что эффектно и продемонстрировала Сара Нетаньяху в первые же минуты своего пребывания в Киеве, весьма своеобразно отказавшись принять кусочек хлеба с солью из рук мужа, пишет Алексей Кафтан на страницах «Деловой Столицы».

«Проще говоря, она его – кусочек, не мужа – бросила. Хотя могла бы и мужа, конечно. И это было бы куда более феерично, хоть и не так вызывающе в контексте культурно-дипломатическом. А так – предвижу гнев не в ту степь патриотической общественности: на святое, мол, посягнула, жидовка! И ей еще хватило наглости, швырнув хлеб, поехать чтить память жертв Голодомора!», – пишет журналист.

Собственно, такие настроения начали встречаться в соцсетях вскоре после того, как ролик с этим «перформансом» попал в Сеть. И я не удивлюсь, если за виртуалом последует некое реальное продолжение в исполнении недалеких, но очень пассионарных и легко внушаемых борцов за честь отечества от посягательств злокозненных меньшинств. И не сомневаюсь, что соответствующие инциденты, коли таковые будут, получат и огласку, и оценку, полностью соответствующие наставлениям из методичек по информационной войне.

«Но дело-то в том, что отношения с Украиной – последнее, о чем думала госпожа Нетаньяху во время своей выходки. Она просто наказывала мужа. Похоже, чета ссорилась еще перед полетом, и Сара была взвинчена, уже взойдя на борт лайнера компании «Эль-Аль», и отыгралась на пилотах за недостаточно почтительное приветствие (о чем пишут израильские СМИ)», – отмечает Кафтан.

Что было дальше, думаю, поймет любой, кто состоял в сколько-нибудь длительных отношениях. Два часа в замкнутом пространстве рядом с человеком, которого вот прямо сейчас хочется прибить, болвана эдакого, воскресить и снова прибить. Да нельзя, потому что полно охраны и прочих разных.

«Опять же, натерпелась за 28 лет брака – и интриги, и скандалы. Последний по времени для премьера – коррупционный – навряд завершился, к слову. А ей в июне едва удалось соскочить с прокурорского крючка: в обмен на снятие обвинений в мошенничестве пришлось признать вину в обогащении за счет нецелевого использования денег налогоплательщиков и вернуть в казну 55 тыс. шекелей из сумм, полученных на кейтеринге», – подчеркивает Кафтан.

В общем, сплошной стресс. Ну и темперамент, возраст, климакс, вот это вот все. Еле долетели, на нервах, в общем, а тут у трапа эта сволочь еще крошками в рот тычет! Руками немытыми! Фи, как некошерно!

«Короче говоря, для меня совершенно очевидно, что мы со своими обычаями попали под раздачу точно так же, как и пилоты израильской авиакомпании. Ничего личного – ну, то есть, здесь все слишком личное. И можно сколько угодно говорить, что сколь бы ни был склочный и скандальный характер, этикет нарушать нельзя. И это будет безусловно справедливо», – отмечает Кафтан.

В то же время Сара Нетаньяху предметно и наглядно продемонстрировала, что обитатели высоких кабинетов (а также кухонь и спален) тоже вполне себе обычные люди. Со своими бзиками, бытовым хамством, нервными срывами и обидами. И если это ее не оправдывает, то тем, кто голосовал за Зеленского и Ко, желая видеть во власти тех самых «обычных людей», самое время признать свою катастрофическую ошибку.

«Впрочем, не суть. Выходка г-жи Нетаньяху – прекрасный повод задаться вопросом: а нужен ли нам этот формализованный, полный официоза и донельзя выхолощенный каравайный обычай державного значения? Не пора ли вычеркнуть из президентского указа «О Государственном протоколе и Церемониале Украины» в редакциях 2003–2010 гг. нелепого пассажа: «девушки в национальных нарядах вручают главе иностранного государства хлеб-соль, а в случае участия в государственном визите жены главы иностранного государства юноши в национальных нарядах вручают ей цветы»?», – отмечает Кафтан.

К чему это вообще? В эпоху экстремального политического прагматизма и жесткого тайминга столь архаично пафосная демонстрация гостеприимства, миролюбия и сексуальной привлекательности выглядит, мягко говоря, неуместно.

«А учитывая аутентичные китайские плахты и вышиванки в блестках – еще и нелепо. Смешение фольклорного фестиваля с дипломатией не идет на пользу ни первому, ни второй, превращая их в коктейль из фикции с имитацией», – подчеркивает Кафтан.

И, кстати, как быть, если иностранное лицо прибудет в компании супруга своего пола, – кому цветы, а кому каравай? А если оное лицо на, скажем, безглютеновой диете сидит – это учитывается при изготовлении угощения? А если ограничения религиозные – по части гигиены хотя бы?

«В общем, пора заканчивать с этими бессмысленно-чопорными спектаклями по советским лекалам. А если вдруг хочется свежего трэша – наводка для Офиса президента: пристройте Алана Бадоева хореографом в службу протокола», – подчеркнул Кафтан.

«И, к слову, идейка напоследок. Помнится, когда Rammstein приезжал в Украину, анекдот о Тилле Линдеманне, нюхнувшем соли с каравая и заявившем, что его так нигде еще не встречали, никого не обидел», – добавил он.

Так, может, совместить ожидаемое с реальным? Такие приколы протокола – ситуативно, конечно – могут оказаться куда перспективнее с точки зрения государственных интересов.