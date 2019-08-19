Охлократический переворот в Украине. Первыми жертвами новой власти стали журналисты

Разгорается скандал после того, как будущий нардеп от партии Зеленского хамски обозвал журналистку.

В Украине состоялся охлократический переворот, и журналисты, а также и независимые СМИ могут стать его первыми жертвами. Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников, комментируя в своем видео на странице в Facebook скандал с будущим депутатом Максимом Бужанским и его грубыми оскорблениями в адрес журналистки «Нового времени».

Напомним, что новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку издания «Новое время» Ольга Духнич «тупой овцой». Соответствующий пост он обнародовал в своем Telegram-канале.

«Очередная тупая овца, представляющаяся журналисткой одиозного СМИ «НВ», в интервью с представителем «Слуги народа» заявила, что я ностальгирую по СССР и «временам Януковича». Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержаны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Тупая овца из одиозного СМИ», – написал Бужанский.

Речь идет об интервью, которое взяла журналист Ольга Духнич у лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Это интервью было обнародовано на официальном сайте издания, а ранее оно было опубликовано в журнале «Новое время».

В нем журналист назвала блогера Бужанского «ностальгирущим по СССР и временам Виктора Януковича».

На пост Бужанского уже отреагировал главный редактор «Радио НВ» Валерий Калныш.

«Раз мы перешли на такой язык, то Бужанский просто тупое быдло. От слова «совсем», – написал он в Facebook.

Раз мы перешли на такой язык, то Бужанский просто тупое быдло. От слова "совсем" Geplaatst door Валерій Калниш op Zondag 18 augustus 2019

Портников признался, что не был удивлен сдержанной реакцией партии «Слуга народа» на поведение своего депутата. Также не стало сюрпризом молчание со стороны коллег журналистки: нет ни критики новой власти, ни протестов, ни ярких флешмобов.

По мнению Портникова, такая реакция логична в условиях состоявшегося переворота во власти. «Мы с вами стали свидетелями настоящего охлократического переворота, организованного украинскими олигархами и некоторыми представителями политической элиты, которые пытаются в краткие сроки использовать ресурсы, оставшиеся в Украине», – считает он.

По прогнозам эксперта, журналисты могут стать жертвой переворота, а потому нуждаются в защите от охлократии.

Журналісти й незалежні ЗМІ можуть стати першими жертвами охлократичного перевороту, організованого українськими олігархами та ласими до влади й грошей політиканами Geplaatst door Vitaly Portnikov op Maandag 19 augustus 2019

«Их (охлократов) правление все равно закончится. Я понимаю, что есть надежды на лучшее. Но охлократия не может быть дорогой к лучшему. Такой дорогой может быть только борьба с охлократией и создание цивилизованного государства», – подытожил Портников.