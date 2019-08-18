Предвыборный план Трампа Для чего на самом деле к Зеленскому приехал Нетаньяху?

Первый за 20 лет визит в Украину премьера Израиля (как тогда так и сейчас это Нетаньяху) – это не про Донбасс и Россию. «Дружба» Нетаньяху с Путиным ограничивается Ближним Востоком, где геополитические интересы имеет Израиль и РФ.

Этот визит – про Трампа, а Донбасс – для протокола. Двусторонние отношения между Израилем и Украиной, наш национализм – это с Зеленским обсудят, но американская карта имеет набольшее значение, пишет на страницах «Depo.Власть» Андрей Коваленко.

1). Нетаньяху близок с еврейским лобби США, самим Трампом и его зятем Кушнером. Насколько они связаны можно судить хотя бы по двум показательными моментами. Трамп стал тем президентом США, который переместил американское посольство в Иерусалим, заняв произраильскую позицию в длительных спорах еврейской страны с палестинцами.

Перед последними выборами в Израиле Нетаньяху уехал в США, где встречался с еврейским лобби и еще раз заручился их поддержкой. Поэтому Нетаньяху приехал в Киев лоббировать интересы Трампа перед встречей президента США с Зеленским в сентябре.

2). Для Трампа является очень важным украинский кейс перед выборами 2020. Сейчас по опросам в США он проигрывает всем головные кандидатам от демократов Уоррену, Байденку и Сандерсу.

Фаворитом демпраймериз является именно Джо Байден. А в украинских следователей есть такой нужен Трампу компромат на его сына Хантера, который ранее работал в Burisma Злочевский.

Когда, в свое время, против этой компании начал расследование тогдашний генпрокурор Шокин, Джо Байден – тогда вице-президент США в администрации Обамы – начал критиковать его за коррупции и требовал от Порошенко снять с должности главы ГПУ.

Был также и ультиматум — предоставление важного для Украины кредита. Порошенко освободил Шокина, дело против «Burisma» прикрыли, а Байден хвастался, как он сделал того «сукина сына».

Поэтому Трамп хочет раскрутить в США против своего конкурента Байдена мощное дело о вмешательстве во внутренние дела Украины через его сына (банальная такая коррупция), который еще мог скрывать полученные доходы в Украине.

К тому же, у Трампа уверены, что «амбарная книга «Партии регионов», появление которой ударило по экс-главе его предвыборного штаба Манафорту – это вмешательство в выборы 2016. И замешаны в этом НАБУ, якобы работавшие на демократов и Хиллари Клинтон благодаря экс-послу Мари Йованович, которая курировала в Украине антикоррупционную деятельность.

Поэтому Трампу важно уговорить Зеленского помочь и предоставить компромат. У Зеленского пока колеблются.

3) В то же время, на Офис президента выходили и лоббисты Байдена. Последний обещает после победы на выборах 2020 увеличить помощь Украине. И, конечно же, не хочет, чтобы Зеленский помогал Трампу.

4). Именно поэтому Трамп подтянул тяжелую артиллерию. Нетаньяху должен объяснить Зеленскому важность игры на стороне действующего президента США. А Сэм Кислин, являющийся также лоббистом от Джулиани – юриста Трампа, который прибыл в Украину и уже дал интервью «Стране», в котором рассказал, в частности, о выводе Порошенко $ 8 млрд из Украины, про схемы вокруг Центрэнерго и делах против 5-го президента в Америке.

Кислин приехал решать не только собственные проблемы (говорят, что в Сбербанке у него замороженные $ 20 млн облигаций), но и достучаться до Зеленского, предложив том компромат на Порошенко – такой нужен нынешней Банковой для главного шоу осени и запуска Антикоррупционного суда под названием «посадка Пороха».