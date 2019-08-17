В лучших традициях Голливуда. Кто заказал побег наркобарона Сильвер из Борисполя?

Накануне в четверг вечером, Амос Дов Силвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине буквально перед экстрадицией в Израиль. Дело получило широкую огласку из-за реакции на побег наркобарона со стороны Израиля, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко,

15 августа Верховный суд Украины одобрил просьбу Израиля вернуть его для суда, там ему грозит наказание за преступные операции.

Перед посадкой в самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал, сообщает со ссылкой на полицию Израиля издание «The Times of Israel».

Полиция Израиля не успела прислать вовремя сопровождение для Силвера – и он сбежал через Duty Free, отмечает издание «Haaretz».

В то же время, пресс-секретарь украинской Пограничной службы Андрей Демченко сообщил «Украинской Правде», что в зону «Duty Free» Силвер не мог попасть, он не проходил пограничный контроль на выезд. В какой момент он мог сбежать, пограничникам не известно.

Украинские силовики разыскивали Силвера по аэропорту с фотографией, сделанной за минуты до его исчезновения. Правоохранители уверяют, что скоро задержат беглеца.

Израильская полиция заявила, что контактировала с украинскими коллегами и следила за попытками задержать Силвера.

Пресс-секретарь Национальной полиции сказал «Украинской Правде», что Силвером занималась Служба безопасности Украины.

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту побега в аэропорту «Борисполь» иностранного гражданина при осуществлении его экстрадиции в Израиль.

Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте.

«15 августа 2019 года должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако в аэропорту во время сопровождения СБУ иностранец исчез. По факту его побега зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины», – констатирует прокуратура.

Ведутся первоочередные следственные действия.

Напомним, что в апреле прокуратура подготовила обвинительный акт против 27 человек, подозреваемых в причастности к Telegrass.

Полиция прикрыла виртуальный рынок марихуаны, который действовал по программе обмена сообщениями Telegram, задержав 42 подозреваемых членов в Израиле, США, Украине и Германии, включая основателя Амоса Дов Силвера.

Им инкриминировали различные преступления: торговлю наркотиками, поощрение несовершеннолетних к правонарушениям, хранение наркотиков (и не только марихуаны), препятствование правосудию, отмывание средств, уклонение от уплаты налогов.

Согласно обвинению, менеджеры сети скрывали свои доходы посредством использования цифровых валют, таких как биткоин.

Прокуратура подсчитала, что за последние 2 года через сеть прошли сотни миллионов шекелей между более чем 3 тысячами продавцов наркотиков и примерно 200 тысячами покупателей.

Во время многолетнего расследования сети полиция допросила 90 человек, 50 из которых – подозреваемые.

В феврале 2018 года в Интернет попал полный список около 3500 торговцев Telegrass, включая имена, личные данные и обвинительные видео.

Силвер выступал за легализацию конопли. В марте он написал израильской полиции из украинской тюрьмы, что его преследуют за преступление, которого он не совершал.

Кто такой Амос Дов Сильвер

Активист движения за легализацию марихуаны, выходец из Израиля, Амос Дов Сильвер, в конце 90-х, будучи 15-летним юношей, порвал со своей ортодоксальной семьей и стал активно участвовать в движении за легализацию марихуаны. Вероятно, на начальном этапе курение травки было формой юношеского протеста, что немедленно вызвало у Сильвера проблемы с законом. Его неоднократно арестовывали за торговлю марихуаной, а после того, как он признался психиатру, что курил за рулем, лишили водительских прав.

Затем, как это часто бывает, хобби шаг за шагом превратилось в профессию. Со временем Сильвер стал одним из лидеров движения, а в 2017 году создал сеть TeleGrass для распространения марихуаны, работавшую в Telegram. По данным израильской полиции, через сеть также продавались кокаин и экстази.

Несомненно, организатор такой площадки, сводившей вместе продавцов и покупателей по всему свету, должен был получать некоторый доход, но Сильвер всегда упирал на идейную составляющую своего проекта. Так, в интервью израильской газете Haaretz он рассказывал, что TeleGrass для него в первую очередь – «шаг на пути к легализации марихуаны».

В какой-то момент Сильвер перебрался в США и получил американское гражданство. И, хотя марихуана легализована не во всех штатах США, а там, где легализована, ее оборот обставлен множеством ограничений, особых проблем с законом у Сильвера в Америке не возникало. Более того, США, в связи с наличием у него своего гражданства, отказывали Израилю в неоднократных просьбах о выдаче активиста – и, как ни крути, наркоторговца. Между тем, израильским правоохранителям все сильнее хотелось пообщаться с Сильвером.

Приезд в Украину и арест

В марте 2019 года Сильвер был арестован в Киеве по запросу властей Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, наладившей массовый сбыт наркотических веществ. По утверждению людей, знающих Сильвера, его заманили в Киев, пригласив на свадьбу. Как бы то ни было, 10 марта Сильвер сообщил в FB, что находится в Киеве, где посредством TeleGrass уже купил коноплю трех разных сортов, а 12 марта его задержали сотрудники СБУ.

Вскоре после задержания Сильвера в Киеве в Израиле были арестованы 42 человека, имевшие отношение к работе TeleGrass, сайт перестал работать.

В июле Шевченковский районный суд Киева отклонил жалобу адвокатов Сильвера на решение Генпрокуратуры об экстрадиции его в Израиль. Позднее, 10 июля, Киевский апелляционный суд отпустил Сильвера под домашний арест, причем, судя по его сообщениям в соцсетях, это произошло во многом благодаря поддержке работников посольства США. Сильвер сразу лег в частную клинику, мотивируя это проблемами со здоровьем, возникшими из-за плохих условий содержания в СИЗО.

Попытка экстрадиции и исчезновение

Вечером в четверг, 15 августа, Сильвер, в сопровождении украинского адвоката и полицейских, был увезен из клиники сотрудниками СБУ, и доставлен в Верховный суд, где ему сообщили о том, что его просьба об отмене экстрадиции в Израиль отклонена, несмотря на наличие у него американского гражданства. Прямо из суда Сильвера доставили в аэропорт «Борисполь», чтобы посадить на рейс, вылетающий в Израиль. При этом его должны были передать с рук на руки работнику израильской полиции, но ее представитель по каким-то причинам не смог попасть на утренний рейс на Киев.

Впрочем, это не означало полной невозможности экстрадиции. Опасности для окружающих Сильвер не представлял, а деться из герметически закрытого самолета ему было некуда… если бы только он попал на его борт.

Здесь версии событий расходятся. По утверждению работников СБУ, они провели Сильвера через паспортный контроль, после чего сняли с него электронный браслет слежения. Сильвер зашел в Duty Free и там таинственно исчез. По версии погранслужбы Сильвер вообще не пересекал барьер, за которым находится Duty Free. Но даже если принять версию СБУ, не совсем понятно, зачем было снимать браслет слежения до посадки Сильвера в самолет и насколько допустимо было отправлять его бродить по терминалу одного, без сопровождающего лица если не с израильской, то с украинской стороны.

Так или иначе, но, пройдя регистрацию на рейс, на борт самолета Сильвер не поднялся. Сотрудники СБУ, ответственные за его доставку, в настоящее время отстранены от работы и в отношении них проводится служебное расследование. Сам же Сильвер буквально растворился в воздухе.

За несколько часов до начала экстрадиции жена Сильвера Джелли написала в FB, что он будет выдан в Израиль в ближайшие часы. А около полуночи сообщила, что у нее есть хорошая новость: в тюрьму Сильвер не попадет.

К утру пятницы, 16 августа, в СМИ появились сообщения о побеге. Сильвера очень долго и упорно искали в Борисполе – но там его, очевидно, уже не было.

Версии

Наиболее очевидные для обывателя предположения о том, что конвоиров Сильвера банально подкупили, или что они столь же банально прозевали своего подопечного, представляются совершенно невероятными. Возможности для организации подкупа конкретных лиц, кто бы его ни организовывал, просто не было, поскольку о том, кто именно будет назначен сопровождать Сильвера в аэропорт, не могло быть известно заранее.

Между тем, для таких подходов требуется тщательная подготовка, и, опять же, некоторое время. Стечение обстоятельств тоже исключается. Обстоятельства побега Сильвера изобилуют слишком многими странными совпадениями: тут и случайность, не позволившая представителю израильской полиции вовремя прибыть в Киев, и странное снятие браслета до посадки в самолет, и, коль скоро израильтяне не смогли обеспечить своего сопровождающего, отсутствие сопровождающего с украинской стороны.

Наконец, оставался открытым вопрос о том, куда же все-таки девался Сильвер из Борисполя? Уйти из терминала незамеченным – уже сама по себе сложная операция.

Отбрасывая, как невероятную, версию о том, что Сильвер до сих пор скрывается на территории терминала, напичканного камерами слежения, приходится признать, что вариантов, в принципе, могло быть два: либо его посадили на какой-либо другой рейс, либо вывели за пределы аэропорта.

В обоих случаях это предполагает наличие сообщников и некоторой предварительной подготовки. Таким образом, реальная версия событий в целом просматривается одна: неофициальный сговор спецслужб, когда конвоиры Сильвера попросту выполнили негласную команду «случайно потерять» его.

Потенциальных сторон такой договоренности на первый взгляд видно три: израильская, американская и украинская. Вопрос лишь в том, кто и с кем договорился. Здесь просматривались две версии.

Версия первая. Украинская сторона, оказавшись между двух огней, когда израильтяне очень хотели заполучить Сильвера, а американцы были категорически против его выдачи, нашла, таким образом, приемлемый компромисс. Почему американцы могли быть против? Организация сетевой торговля наркотиками, за которые расплачиваются криптовалютой и иными теневыми способами, всегда предполагает немалую осведомленность ее организатора и в смежных областях.

И Сильвер, очень уж спокойно чувствовавший себя в США, с большой вероятностью давно уже делился интересной информацией с американскими спецслужбами, которые его ценили и вовсе не собирались терять.

Украина же при этом оказывалась в сложном положении, когда и выдать нельзя – это ссора с американцами, и не выдать нельзя – ссора с израильтянами. Оставалось одно: имитировать побег, списав все на промах исполнителей. Все, кому положено понимать, разумеется, поймут, что происходило в реальности, но формальные приличия по отношению ко всем сторонам будут соблюдены хотя бы в минимальном объеме.

К тому же и Израиль все-таки не в обиде, и получил свою долю приза: Сильвер сдал подельников, сайт закрыт. Он, конечно, воскреснет в новом виде – но это уже второй вопрос.

Версия вторая, казавшаяся более вероятной – израильская сторона тоже была в курсе, и, в целом, не возражала, но официально отказаться от требований об экстрадиции не могла. Наиболее вероятным путем отхода Сильвера в этом случае мог стать один из рейсов, вылетавших в это же время.

Но когда статья уже была готова к печати, случился новый, неожиданный поворот. В субботу военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что СБУ задержало Сильвера в 9.00 утра субботы в Умани, куда он выехал из Борисполя после побега. Матиос заявил, что военная прокуратура уже беседует с тремя сотрудниками СБУ, подозреваемыми в организации побег наркобарона из «Борисполя» – но, как уже было сказано, эти сотрудники, скорее всего, простые исполнители. Похоже на то, что вокруг Сильвера сошлось куда больше интересов, чем можно было предположить вначале.

И, далеко не факт, что неожиданности вокруг него самого и его дела на этом закончатся.