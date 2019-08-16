Донбасс, Крым и сохранение «лица» Путину. Какую цену заплатит Украина?

На днях президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с нацлидером России Владимиром Путиным. Украина также ждет высоких гостей из Израиля. Предстоит очередная встреча политических советников нормандского формата, затем важные зарубежные визиты президента, пишет на своей странице в Facebook народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва Ирина Геращенко.

«Анализирую между строк определенные последние события и все интервью наших западных партнеров, они подбадривают нового украинского президента, и меня не покидает ощущение, что наши партнеры ищут возможность сохранения лица Путина. В вопросе Донбасса, а Крым — не читается даже между строк, кроме «глубокого беспокойства», – пишет нардеп.

Могут произойти определенные шаги в гуманитарной сфере, как освобождение заложников и строительство, наконец, моста в Станице, чтобы продемонстрировать определенный прогресс в выполнении минских соглашений и дальше в ускоренном темпе требовать от Украины политического блока, и далее — со спокойным сердцем снять санкции.

Нарушение режима тишины в Донбассе, ранения и убийство наших воинов стыдливо называют «инцидент», и это слово режет ухо не только семьям погибших. Вопрос безопасности рихтуется, в медиа царит официальная версия, что перемирие соблюдается. Хотя на самом деле, нет, но правда в том, что интенсивность обстрелов снизилась — и это тоже позитив, но нужно точно формулировать, что происходит на фронте.

«Я хочу, чтобы заложников отпустили. И из Донбасса, и из РФ», – подчеркивает Геращенко.

Слишком долго украинские граждане находятся там и особенно в нечеловеческих условиях, слишком долго блокируется их освобождения Россией. В то же время Геращенко видит большие риски в любых сценариях сохранения лица Путина за счет Украины, подмены решения ключевого безопасного вопроса определенными важными, но не окончательными шагами и движениями в гуманитарной сфере.

Днями президент Франції Е. Макрон зустрінеться з Путіним. Україна також чекає високих гостей з Ізраїлю. Має відбутися… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Vrijdag 16 augustus 2019

Также Геращенко беспокоит, что в публичном пространстве и в переговорах с партнерами, в заявлениях совсем исчезла тема миротворцев ООН и контроля над границей Украины. Без границы — мир невозможен, так как российские «потеряшки» и их оружие будут шастать тогда по Донбассу безнаказанно.

«Почему-то есть ощущение, что события будут разворачиваться очень быстро. И ключевой для меня вопрос — какую цену требовать от Украины для сохранения лица Путина», – резюмирует Геращенко.