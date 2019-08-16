«Надавите на мужа!». Открытое письмо к первой леди Украины

В «Atlantic Coucil» призывают жену президента Зеленского повлиять на мужа в вопросах демонстрируемого им сексизма, а также необходимости защиты журналистов.

Американская журналистка Мелинда Хэринг публично обратилась к первой леди Украины Елене Зеленской, призвав ее повлиять на супруга, президента Владимира Зеленского в актуальных для страны вопросах. Открытое письмо было опубликовано на сайте «Atlantic Coucil» в рубрике «UkraineAlert», редактором которого является сама Мелинда.

В частности, она призвала Зеленскую встать на защиту прав журналистов и общественных активистов. Также Хэринг призвала жену Зеленского надавить на него, чтобы он назначил в свое окружение несколько женщин и вообще уважительно о них отзывался.

Далее, «POLITua» приводит, подготовленный изданием «Новое Время» перевод полного теста письма:

«Дорогая госпожа Зеленская, я не уверена, поздравлять или сочувствовать вам по поводу того большого изменения в жизни, которое переживаете вы и ваша семья с тех пор, как ваш муж получил должность президента.

Тем не менее, я с большим интересом следила за интервью, которые вы дали «BBC» и «The Daily Beast».

Вы поражаете осведомленностью о той невероятной ситуации, с которой активисты и журналисты сталкиваются в Украине. Вы упомянули ужасные убийства Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк в своем интервью «The Daily Beast».

Как вы знаете, кто бы ни убил Павла, ему сошло это с рук, и похоже на то, что тех, кто заказал роковое нападение на Гандзюк, оправдают. Особенно уязвимыми являются активисты в регионах.

Это может выглядеть нагло с моей стороны, но я хочу попросить вас делать больше, чем ваши предшественники. Ваш муж сказал, что он хочет творить историю. Я ловлю его на слове, но многие – нет, или и вовсе желают ему провала.

Вы же сталкиваетесь с низкими ожиданиями. Никто не думает, что вы пойдете куда-то значительно дальше банальных речей о детях и образовании и появлений в школах и интернатах. Удивите нас. Сделайте права журналистов и активистов своей особой темой. Вы нравитесь украинцам, они вас уважают. Используйте свой голос.

У меня есть другая деликатная тема для обсуждения. У вашего мужа нет никакой женщины в ближнем окружении. Я спросила в Киеве каждого, и они все рассказали мне, что вы – самый важный советник для него. Впрочем, вас нет на фото с ним или его командой, а эта визуализация важна.

Конечно, в Украине своя культура и ментальность, но пожалуйста, надавите на него, чтобы он назначил на должности нескольких женщин. Вы можете отклонить женское представительство как глупенькую навязчивую идею с Запада, но исследование показывает, что организации функционируют лучше, когда как минимум треть команды – женщины.

И, пожалуйста, напоминайте ему говорить в уважительном тоне, когда речь заходит об украинских женщинах. Они обладают невероятной силой, но они не бренд, и никому не принадлежат.

Когда вы прибудете в Вашингтон, мы встретим вас с распростертыми объятиями. Я надеюсь, что вы облачитесь в одежду украинских дизайнеров и будете превозносить Украину. Мы хотим познакомиться с вами, и узнать больше о вашем видении будущего.

Примите еще раз мои поздравления. С нетерпением жду вас в Вашингтоне».