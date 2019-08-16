Странные месседжи: Зеленский пригласил предателей из ПАСЕ на открытие Верховной Рады

Президент Зеленский последнее время принимает не мало странных решений. В копилку таковых добавляется еще одно – приглашение представителей ПАСЕ на первое заседание нового парламента.

Решение пригласить на первое заседание парламента представителей организации, которая отказом от антироссийских санкций демонстративно поиздевалась над национальными интересами Украины, собственным уставом и международным реноме действующего президента, выглядит, мягко говоря, неуместным, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

Первое заседание новоизбранной Верховной Рады, которое состоится 29 августа, без сомнения, получится торжественным. На нем будут депутаты предыдущего созыва и депутаты нынешнего созыва. Новоизбранный президент и почти отставленный премьер. А также – немало иностранных гостей.

Среди представителей Европарламента, а также парламентских ассамблей в составе ОБСЕ и НАТО, будут приветствовать нас с очередным демократическим изменением законодательной власти и представители Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Да-да, именно представители организации, которая изначально приняла решение принудить Россию хоть немного уважать международное право и права украинских граждан в оккупированном Крыму. А потом, сославшись на необходимость «диалога с Россией», а также на потребность получать российские взносы в бюджет, быстренько от этого решения отказалась.

Несмотря на тот факт, что нарушение Кремлем как международного права в отношении Украины, так и прав человека – в отношении собственных и украинских граждан на оккупированных территориях, за время действия ограничений не было прекращено, а скорее усилилось.

Возвращение России в качестве полноправного члена ПАСЕ стало не только очевидным издевательством над духом и буквой учредительных документов Совета Европы, которые говорили о том, что эта организация создается для защиты демократии и верховенства права. Это решение стало еще и одним из первых ощутимых ударов по реноме новоизбранного украинского президента, которого просто поставили перед фактом геополитического поражения.

Пусть, возможно, виновным в поражении был не только, а может – и не столько Зеленский, как циничная позиция Германии и Франции, а также хаотичная подготовка к Брекзиту, которая сильно уменьшила дипломатические возможности друзей Украины (или, по крайней мере, врагов Путина) из Соединенного Королевства.

После чего, казалось, в команде Зеленского сформировали свое отношение к некогда уважаемой международной организации. Потому что не только предыдущий парламент отозвал свое приглашение для ПАСЕ наблюдать за досрочными выборами, но и Зеленский в начале июля не захотел встречаться с делегацией ПАСЕ.

И вот депутатская группы по подготовке первого заседания парламента IX созыва приглашает представителей этой организации на торжественное заседание парламента. Что это – проявление чисто христианского милосердия к обидчикам, недальновидность людей, ответственных за международную политику, или что-то другое?

Однозначный ответ на это вопрос дать трудно. Нельзя исключать, что имеет место отсутствие адекватной коммуникации между офисом действующего президента и остатками «климкинского» МИД, что приводит к многочисленным внешнеполитическим ляпам. Которыми можно полюбоваться не только в ситуации с ПАСЕ, которой, по сути, запретили наблюдать за выборами – а потом позвали праздновать их завершение, а и например, в истории с совместным заявлением Зеленского и патриарха Варфоломея, которое стороны сначала вместе готовили, а потом Киев в самом конце отказался подписывать.

Впрочем, какими бы ни были истинные причины истории с ПАСЕ, она, кроме специфического стиля введения международной политики новой властной командой, подает европейским лидерам один очень опасный для Украины сигнал.

Суть которого заключается в том, что даже после откровенного предательства украинских национальных интересов нашими зарубежными партнерами, киевская власть в какой-то момент начнет делать вид, что ничего не произошло.

И не только не разорвет отношения со структурами, которые фактически поддержали российскую агрессию против Украины, а еще и пригласит представителей этих структур в качестве «почетных гостей». При таких условиях сомнительный опыт ПАСЕ могут попробовать повторить и другие международные организации или отдельные национальные правительства наших западных друзей.