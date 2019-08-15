В ожидании встречи президентов США и Украины. Что Зеленский может предложить Трампу?

Сейчас идет подготовка к американо-украинской встрече в сентябре. Поэтому целесообразно предложить повестку дня президентам Зеленскому и Трампу, когда они и их кабинеты встретятся. Чтобы саммит прошел успешно, повестка дня должна отражать баланс интересов и потребностей обеих сторон, пишет на страницах «Atlantic Council» старший научный сотрудник Стивен Бланк, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Стоит признать, что украинские потребности преобладают над американскими, однако Украина имеет средства для продвижения региональных решений в Восточной Европе, что существенно способствует интересам, уже очерченным администрацией Трампа как риторически, так и фактически.

В ближайшем будущем Украине необходимо получить прямую военную помощь США в форме покупки оружия и прямых инвестиций, кроме давления и поощрения, направленных на комплексные реформы, и не в последнюю очередь в сфере энергетики и обороны. Высоко в киевском списке того, что надо сделать в Вашингтоне, стоит цель дать США возможность разблокировать 115 миллионов долларов, выделенных Конгрессом на иностранные военные продажи Украины. Административно-бюджетное управление в настоящее время блокирует эти продажи, и еще не предоставило никаких публичных доводов в обоснование своих действий.

Зеленский и его министры должны убедить Трампа в срочном порядке пробить этот затор. С этим финансированием Украина может купить противотанковые ракеты Javelin, в которых она нуждается, так же как и контрбатарейную систему для противостояния Москве с ее хорошо известными возможностями ведения радиоэлектронной войны, особенно учитывая то, что сейчас российская столица примерно в три раза увеличила количество своих сил внутри и вокруг Украины, по данным украинских официальных источников.

И кроме этих военных систем, Украина должна получить из Вашингтона средства для развития своего флота от берега и дальше, чтобы противостоять многим морским угрозам, которые сейчас разворачивает Россия. Украине необходимо иметь средства противокорабельной защиты и новые суда, которые Вашингтон может продать или даже одолжить в обмен на аренду энергетических зон или баз в украинских территориальных водах (Автор ранее предлагал возродить программу ленд-лиза времен Второй мировой войны).

Украинские моряки должны получить в собственность два катера, сейчас стоящие в гавани Балтимора, как только закончат тренироваться в их использовании. США стоит также задуматься над предоставлением Украине средств защиты от субмарин (ASW) против потенциальной угрозы со стороны России для украинских установок и целей. Наконец, надо приложить все усилия, чтобы вывести оборонительные формирования Украины на уровень НАТО и интегрировать их в деятельность Альянса, не связанную с членством, в то время как его силы увеличивают свое присутствие в Черном море.

Киев и Вашингтон могут найти даже куда больше выгоды для кооперации в том, что касается энергетики. Украине стоит улучшить иностранным и американским фирмам возможности для исследования нефти и газа в украинской зоне Черного моря.

В то время как Украина уже производит 12 миллиардов кубических метров энергии ежегодно, на потребление идет 33 миллиарда. В то же время эксперты верят: надлежащее руководство могло бы сделать страну самодостаточной, а в конце концов даже чистым экспортером.

Развитие внутренних возможностей Украины и сети трубопроводов, объединяющих ее с Восточной Европой, полностью совпадает с интересами США и Европы по диверсификации поставок и противодействию использованию Москвой энергии в качестве оружия. Поэтому в обмен на вооруженные соглашения Киев мог бы предложить американским компаниям контракты для исследования новых зон и построение трубопроводов для новых углеводородных источников, расположенных вне контроля России.

Вашингтону также следует побуждать региональные и такие субрегиональные организации как Инициатива трех морей (ИТМ) строить газопроводы, берущие начало с балтийского юга и сочетающиеся с уже существующими восточно-западными трубопроводами, которые связывали бы Украину с последующей сетью. Таким образом будущий американский экспорт газа мог бы поступать прямо в Украину, а экспортная украинская продукция — на европейские рынки.

Такое видение соответствует интересам США в расширении энергетического экспорта в Европу и украинским интересам в дальнейшей интеграции с субрегиональными или региональными европейскими безопасностными институтами. Подобный план также значительно уменьшает способность Москвы использовать газ как рычаг воздействия против Украины и остальных стран Центральной и Восточной Европы.

Кроме газа, Украине стоит использовать свои отличные связи с Турцией, чтобы предложить путь аннулирования безвыходных ситуаций, касающихся восточно-средиземноморского газа, который Турция успешно защищает от дальнейших исследований или транспортировки в Европу.

Киев может выдвинуть предложение, что он построит трубопровод, который бы простирался от украинской столицы в Турцию, и через который газ мог бы поступать на новые греческие терминалы, а оттуда через всю Восточную Европу так же, как он будет двигаться по будущей сети, которую строит ИТМ при помощи США. Это могло бы вывести наружу новый большой источник, а также ослабить региональные трения в Восточном Средиземноморье.

Новый источник плюс американский экспорт имели бы мощный эффект на изоляцию Украины от российских энергетических игр, в то же время закрепляя в дальнейшем ее региональные связи с Центральной и Восточной Европой. Эти идеи выгодны как Киеву, так и Вашингтону, и способствуют двусторонней безопасности и интересам за счет России.

На самом деле сейчас Москва стремится поддерживать неконструктивные тактики Анкары в Восточном Средиземноморье. И следуя этой или аналогичной повестке дня президенты Трамп и Зеленский могут не только помешать действиям Москвы в Европе, но и укрепить позиции своих стран в этой части мира.