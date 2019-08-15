Идеальный взяточник. Какой подарок приготовило НАБУ для Зеленского

Если бы скандала относительно задержания якобы за взятку заместителя министра ВОТ Юрия Грымчака не было, его стоило выдумать. На этой фигуре можно выстроить понятный рядовому зрителю телеканалов пиар на теме борьбы со взяточничеством.

НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером 480 тыс. долларов, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко

Замглавы МинВОТ якобы просил $1,1 млн за влияние на руководство Минкульта, чтобы «поспособствовать решению» вопроса с застройкой, утверждает журналист Юрий Бутусов. Ссылаясь на материалы дела против Грымчака, он указал, что заместитель министра якобы использовал свои связи с руководством Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры.

«Данное управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет – стройка незаконна. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса», – отмечает Бутусов.

При этом Грымчак якобы лоббировало стройку «многофункционального комплекса общественного назначения» и кафе в Печерском районе на Набережном шоссе (буферная зона Печерской лавры).

Задержали Грымчака в Киеве на Подоле, возле одного из супермаркетов. Позже правоохранители провели обыски в его доме. Одновременно на проспекте Победы силовики задержали помощника Грымчака Игоря Овдиенко, в машине которого и нашли $480 тыс. Примечательно, что задержание проводили силовики сразу трех ведомств: следователи Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и представители Генпрокуратуры. При задержании Овдиенко стало плохо – ему вызвали скорую. По словам медиков, у подозреваемого резко подскочило давление – до отметки 230/170.

В НАБУ отметили, что задержали госслужащих по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи 190 УК предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Глава ГПУ Юрий Луценко прокомментировал задержание Грымчака так: «Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ закон один для всех».

Задержание заместителя министра: кто, за что и первая реакция

Вчера поздним вечером информационное пространство всколыхнула новость о задержании в Киеве сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрия Грымчака и человека, которого сначала назвали помощником заместителя министра, а потом это опровергли. По некоторым данным, которые стали известны на утро, второй задержанный – это Игорь Овдиенко, якобы брат жены заместителя министра Юлии Грымчак.

Задержанных обвинили в вымогательстве от предпринимателя 1,1 млн долларов США за влияние на решение суда и Министерства культуры. Грымчака и второго задержанного с ним человека подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция за это преступление – от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества, пишет Depo.ua.

Первой, около 9 вечера 14 августа, сообщила в сети «Фейсбук» об этих событиях жена Грымчака. Она настаивает на заказном характере дела, утверждая, что из ее мужа «делают преступника». Реакция на произошедшее самого заместителя министра на данный момент неизвестна.

В квартире Грымчака в Киеве на улице Почайнинской провели обыск. Причем в обнародованном Юлией Грымчак в сети «Фейсбук» судебном постановлении с соответствующим разрешением указано, что процессуальное действие осуществляется по уголовному производству, открытому еще 4 февраля 2014 г.

В МинВОТ опровергли, что задержание Грымчака связано с его работой в министерстве. В свою очередь, НАБУ на своей странице в соцсети вчера ночью проинформировало, что совместно с работниками Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и СБУ «разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его «помощника» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УКУ». Во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны на горячем.

Следствие ведут совместно НАБУ, СБУ и Управление спецрасследований (УСР) ГПУ.

На скандал отреагировал генпрокурор – по данным журналиста Юрия Бутусова, он санкционировал арест заместителя министра несмотря на то, что тот в свое время работал его помощником как депутата. Юрий Луценко написал сообщение в сети «Фейсбук» и сопроводил его фото задержания, на котором видно, что пути Юрия Грымчака и правоохранителей пересеклись в одном из супермаркетов – по имеющейся информации, произошло это на столичном Подоле возле дома, в котором он живет (Грымчак на снимке слева в профиль):

На вопрос в комментариях под публикацией глава ГПУ уточнил, что в уголовном деле идет речь о предоставлении за взятку согласования Минкульта на неназванное строительство.

Показательно, что о задержании чиновника оперативно написал в своем Телеграм-канале одиозный бывший заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов, сообщив якобы инсайды из кабинетов следователей:

Портнов, который с момента своего возвращения в Украину из вынужденной эмиграции после победы на президентских выборах Владимира Зеленского увлекся подачей в суды и антикоррупционные органы десятков исков к представителям предыдущей власти и обещаниями их «осудить», сейчас откровенно радуется задержанию заместителя министра и демонстративно бравирует тем, что он посвящен в тайну следствия. Кстати, «юрист Януковича» уже не впервые сообщает эксклюзивные факты относительно тех или иных расследований антикоррупционных органов, и уже после него появляются соответствующие новости из официальных источников.

Юрий Грымчак: кто он

Кем является тот, кого вчера задержали? 53-летний Юрий Грымчак – уроженец Донецка. Выпускник местного политехнического техникума и Макеевского инженерно-строительного института. В начале карьеры связал свою политическую биографию с Социалистической партией: являлся членом этой партии с 1994 до 2006 гг., секретарем Макеевского городского комитета СПУ (1997-1998 гг.), первым секретарем Донецкого областного комитета СПУ (2004-2006 гг.).

На малой родине в 2002 г. баллотировался в народные депутаты по округу № 54 в качестве выдвиженца Соцпартии (занял 11-е место с 0,76% голосов). В социалистической среде познакомился с на то время нардепом Юрием Луценко и стал его помощником-консультантом. Эту должность занимал до 2005 г., пересев в другое кресло – заместителя главы Донецкой областной госадминистрации времен Вадима Чупруна. Избирался депутатом облсовета.

Уходя с политической арены Соцпартии, Грымчак сменил и политические предпочтения. В ноябре 2007 г. он переезжает в Киев и становится народным депутатом 6 созыва от блока «Наша Украина – Народная самооборона»: дошла очередь по депутатству его № 73 в избирательном списке. До завершения каденции 2012 г. возглавлял подкомитет по депутатской этике регламентного комитета Рады.

Во время президентства Януковича за драку в зале сессионных заседаний, которая произошла 27 апреля 2010 г. во время ратификации невыгодного Украине украинско-российского соглашения относительно Черноморского флота, против Юрия Грымчака было возбуждено уголовное дело.

На выборах 2012 г. баллотировался в Верховную Раду 7 созыва от партии «Батьківщина» как № 91 в списке, его место стало непроходным.

В октябре 2016 г. назначен советником министра по временно оккупированным территориям. А с марта следующего года и по сей день работал заместителем руководителя МинВОТ.

«Взяточник», которого стоило придумать

Прежде всего наблюдателей удивила молниеносная реакция на описанные события со стороны как генпрокурора, так и упомянутого Портнова. Хотя у каждого из них в данном случае, конечно, свои резоны: о втором мы писали выше, а глава ГПУ находится, если верить заявлениям президента и его окружения, одной ногой уже за порогом кабинета на Резницкой. И возможный коррупционный шлейф человека, который ранее входил в его команду, Луценко может только помешать, если он планирует попробовать каким-то образом остаться на посту.

А что касается власти – если бы этой истории не было, то ее стоило бы придумать. Люди ждут, когда будут сажать «предшественников», – и вот вам конкретные действия. Правда, насколько рельефно очевидным здесь все выглядит, настолько и нет уверенности, что дело Грымчака в итоге дойдет до суда и заместитель министра, которому в любом случае остались считанные дни на посту, понесет наказание, если он действительно требовал и брал эти деньги.

Однако данный скандал точно станет мощным орудием в пиар-кампании против всей предыдущей власти. Не зря же так радуется Портнов.

Грымчак – «идеальный взяточник»: вспомнят и его связь с Луценко, и присутствие в деле Минкульта, на руководителя которого, «голоса Майдана» Евгения Нищука, у части представителей старой новой политической среды большой зуб. Как-то в этой ситуации присутствует и Киевская городская госадминистрация, а это уже другая тема – как подвинуть от власти Виталия Кличко.

Ну и сама по себе фигура задержанного заместителя министра: проукраински настроенный донетчанин, частый гость политических ток-шоу на телевидении, в которых Грымчак играл роль воинствующего вплоть до карикатурности ультрапатриота и едва ли не до драк спорил с оппонентами, критиковал Зеленского. Как будто специально все сконцентрировано в одном лице, чтобы продемонстрировать избирателям, которые заждались зрелищ, не серого и никому не известного клерка, а довольно заметную фигуру.

И ультрапатриотов можно унижать на этом примере (что охотно начали делать отдельные СМИ), и одновременно выстраивать несколько слоев политических комбинаций. Мечта, а не взяточник.

Также Грымчак является человеком, который может дать показания против чиновников бывшей власти. И в этом плане его так же попытаются использовать для новых дел и посадок. Которые, не исключено, будут частью преследования Петра Порошенко, который является фигурантом пока 12 производств.