Расширение Нормандского формата. Что следует ожидать от встречи Трампа и Зеленского?

Появилась информация о том, что президенты США и Украины могут встретиться в Варшаве 1 сентября.

Еще 8 июля прозвучало предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить «Нормандский формат» такими странами как США и Великобритания. Между тем реакция на это предложение тогда была достаточно вялой и на удивление пассивной. Из особо активно поддержавших такую идею, на удивление (а может и ничего удивительного) стал президент Беларуси Александр Лукашенко, а военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко прокомментировал это событие новом выпуске «Злое-ТВ».

Внезапно о расширении Нормандского формата вспомнила Польша, а именно министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, заявивший, более месяца спустя после озвучивания предложения, о том, что расширение нормандского формата это способ двигаться вперед.

«Если помните, намедни польский министр иностранных дел Яцек Чапутович высказался за предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить Нормандского формат такими странами как США и Великобритания», – рассказывает военно-политический обозреватель.

В последнее время президента Украины все чаще подталкивают к проведению как телефонных переговоров с Владимиром Путиным, так и созыву «Нормандского формата», но делать этого категорически нельзя.

«Почему? Я, как и обещал, постарался объяснить в своем видеоблоге на Злое-ТВ», – отмечает Коваленко.

Нормандский формат следует расширять, Коваленко говорит об этом с 2015 года и всегда при упоминании данного действа отмечает, что расширяться он должен за счет США и Великобритания, либо – Польши. И то, что четыре года спустя мы стали хоть и на словах, но звучащих от официальных лиц высшего ранга, приближаться к этому – радует. Тем более что у президента Украины имеется, прямо таки паталогическое желание провести встречу в Нормандском формате.

«В свое видеоблоге я вчера детально рассказал, почему расширение Нормандского формата не только обязано быть, но и почему пойдет на пользу Украине и почему за это стала ратовать Польша», – рассказывает Коваленко.

А вот США и Великобритания в этой компании шакалов на заклании были бы вполне уместны. И это прекрасно понимают в Варшаве, которая в отличие от США и Великобритании, по сути, является буферной зоной в случае срыва остатков здравомыслии в Кремле и в ее интересах разрешение конфликта с учетом именно интересов Украины.

И совсем не удивительно будет, если именно Варшава в ближайшее время станет наиболее активным лоббистом расширения Нормандского формата среди европейских стран, а то и вовсе, изъявит желание включиться в переговорный процесс.

«Но, от слов, как говорится, к делу», – отмечает Коваленко.

Так, в «открытый доступ» поступила информация о том, что на поминальном мероприятии по случаю начала Второй мировой войны, которое пройдет 1 сентября в Варшаве, может состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Если это действительно так, то, что-то мне подсказывает, что такая площадка как Варшава, тем более с учетом нынешних нарративов, будет как нельзя лучшим плацдармом для обсуждения вопроса расширения Нормандского формата», – подчеркнул Коваленко.

С другой стороны, следует понимать, что к этой встречи соответствующим образом будет готовиться и наш гибридный сосед. А это значит, что в ближайшее время мы с вами можем стать свидетелями большого количества дискредитирующих одну из сторон-участниц «рандеву» информационных вбросов. Речь идет о дискредитации Украины и Польши в глазах друг друга, а так с ориентиром на США.

«Не исключено, что для этих целей будут использованы ячейки радикально настроенных националистических группировок, которые часто используются Кремлем, контролирующим и финансирующим значительную часть таких организаций, как в Украине, так и Польше, для хаотизации как социально общественной обстановки, так и политических отношений», – добавил он.

«А потому, вторая половина августа может оказаться неожиданно жаркой, но сентябрь, вполне может принести неожиданные плоды на внешнеполитическом плацдарме», – резюмирует Коваленко.