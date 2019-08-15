Странный указ Зеленского. Зачем президенту российские беженцы?

Зеленский подписал один из самых спорных, странных и противоречивых указов за прошедшее время с начала его каденции. Речь об упрощенном предоставление гражданства российским политбеженцам.

Владимир Зеленский подписал указ № 504\2019 с крайне громоздким названием – «Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям», пишет на страницах «Фокуса» журналист и публицист Андрей Капустин.

Документ странный, спорный, противоречивый и предельно забюрократизированный.

Хотя, по своей сути, направлен на упрощение процедуры предоставления украинского гражданства.

Но, похоже, что те, кто сейчас занимается в окружении Зеленского законотворчеством, попытались запихнуть в один флакон несколько невпихуемых компонентов.

С тем, чтобы все сестры получили по серьгам.

Для обывателя, который кормится в основном фастфудом новостных заголовков, все выглядит более-менее съедобно. На уровне информационного бигмака – это просто победа и литавры:

«Зеленский упростил выдачу гражданства для защищавших Украину иностранцев и беженцам из РФ!»

Но у тех, кто предпочитает более изысканную кухню, после дегустации документа в натуральном виде, возникает немало вопросов.

Понятно, что придворные указописцы торопились.

Потому что, во-первых, Зеленский давно угрожал Кремлю ассиметрично начать предоставлять украинское гражданство Путинским крепостным в ответ на указы президента РФ об упрощении получения российского гражданства для граждан Украины.

Во-вторых, Зеленскому постоянно напоминали о необходимости упрощения получения украинского гражданства для иностранцев, воюющих на стороне Украины против России.

И в итоге, явно подготовленный в авральном порядке документ слепили.

Хотя, могли бы и подождать. Тем более, что до начала работы новой ВР осталось пара недель.

Но, поскольку свою подпись под указом Зеленский поставил, то, как говаривал Леонид Кравчук, – «маємо те, що маємо»…

Оставив в стороне действительно важный момент с предоставлением украинского гражданства иностранцам, воевавшим против РФ за Украину, остановимся на достаточно спорном «российском придатке» документа.

Вопросов несколько.

Первый. Если Зеленский делает из Украины прибежище для неправедно гонимых, то почему предпочтение отдается только преследуемым в РФ? А, если это будут жертвы режимов из Беларуси? Или КНДР? Или с Кубы или Гаити? Их будут паковать и возвращать Лукашенко с Ким Чен Ыном?…

Вопрос два – А что такое «преследования по политическим убеждениям в РФ»? Это только те, кто не признает оккупацию Крыма, или вообще все? Включая ортодоксальных имперцев, считающих, что Путин слишком медленно и либерально возрождает СССР? Этих ведь тоже прессуют? Как, скажем, и сторонников Навального, для которого возврат Крыма Украине так же неприемлем, как и его оппоненту. А их ведь по полной и избивают, и арестовывают, и сажают.

Вопрос три касается непосредственно текста документа. Скажите, господа авторы, как вы себе представляете на практике реализацию того, что вы написали? Поставив обязательным условием для начала процедуры получения украинского гражданства для граждан РФ наличие справки из украинских МИДа, посольства или консульства. О том, что лицо действительно является преследуемым по политическим мотивам.

Т.е., прежде чем тайно бежать в Украину от подвалов Лубянки условная Любовь Соболь должна явиться в диппредставительство Украины в РФ и подать заявление на получение справки? Можете представить себе эту картину?

Особенно, если учесть, что заявителю могут и отказать. Ну, скажем, из-за нехватки в пакете документов справки из ЖЭКа об отсутствии задолженности по оплате горячей воды…

Не говоря о том, что для подтверждения факта преследования по политическим убеждениям тоже нужен документ. Причем, заверенный печатями и подписями. Лучше всего прямо из ФСБ.

«Сим удостоверяется, что гражданин Иванов действительно является преследуемым ФСБ по политическим убеждениям».

Жаль, что в указе Зеленского нет разъяснения о том, какой именно должна быть эта самая мидовская справка. А есть лишь загадочное «справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, изданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке».

Когда украинский Кабмин установил формат и порядок неизвестно. Как неизвестно, занималось ли этим правительство Гройсмана, или этим только будет заниматься его преемник.

Но в любом случае в России указ № 504 должен был вызвать бурные аплодисменты. И комментарии спикера Госдумы Вячеслава Володина в духе «это все придумал Черчилль в 18 году»

Ибо наклепать сотню-другую «политических беженцев» для чекистов со времен Дзержинского никогда не было проблемой.

Хотя, помимо аплодисментов, эфэсбэшники могли и слегка обидеться за недооценку из работы. Поскольку проблем с уже существующей «пятой колонной» в Украине как бы нет. Что подтвердило участие в выборах в ВР партии Бойко-Медведчука, которые во время предвыборной кампании открыто летали в Москву за поствыборными инструкциями.

Но самое пикантное в указе Зеленского – это то, что Кабмину поручается в трехмесячный срок разработать проект закона Украины о порядке предоставления убежища.

Что лишний раз вызывает вопрос – а для чего в таком случае был нужен этот указ с российским придатком?

Для того, чтобы показать рвение?

Закрепить позиции в преддверии дележа портфелей?

Или просто принять участие в борьбе за бюрократический «Оскар».

Ну, а то, что указ появился в один день с сообщением об выводе из состава переговорной группы в Минске Романа Безсмертного (который жестко раскритиковал этот указ) можно отнести исключительно к простому совпадению, правда?..