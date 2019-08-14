Перекроить карту Украины под «Слугу народа». Отложенные из-за реформы местные выборы

Выборы в областях, городах и районах будут проведены не этой осенью, а следующей весной. А перед этим будет реформирована местная власть.

Менее чем за месяц у команды Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» полностью поменялась концепция переформатирования местной власти. Досрочные местные выборы перестали быть первоочередной задачей. Теперь приоритетом оказалась административно-территориальная реформа, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Если эти планы будут реализованы, они затронут жизнь едва ли не каждого украинца. Поэтому стоит подробнее проанализировать, ради чего все это затевается.

Как Богдан и Корниенко поправили Зеленского

После фантастических результатов Зеленского на президентских выборах и «Слуги народа» на выборах в Верховную Раду было логично ожидать, что команда победителей постарается по-быстрому взять и третий приз – власть в областях, городах и районах. Эти ожидания подтвердил сам Зеленский еще 21 июля, в день внеочередных парламентских выборов.

Сразу после объявления результатов экзитполов, засвидетельствовавших, что «Слуга народа» имеет беспрецедентно высокий уровень поддержки избирателей, президент заявил, выступая в партийном штабе: «Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь».

Однако вскоре стало известно, что в окружении Зеленского пытаются убедить президента повременить с досрочными местными выборами. 30 июля руководитель президентского Офиса Андрей Богдан провел брифинг, на котором сообщил, что проведение досрочных местных выборов невозможно без принятия соответствующего закона.

Это объяснение прозвучало скорее как отговорка, чем как серьезный аргумент. Все-таки «Слуга народа» располагает более чем половиной мест в парламенте и легко может принять любой закон, какой ей захочется.

Но Богдан выдвинул еще одно возражение против немедленного проведения досрочных местных выборов. По его словам, в Украине существует проблема незаконченной реформы местного самоуправления. «Было бы вполне целесообразно закончить формирование объединенных территориальных общин, а уже после этого осуществить перевыборы в новой реальности», – сказал руководитель президентского Офиса.

Впрочем, окончательное решение на тот момент еще не было принято. Сам Богдан постарался заблаговременно переложить ответственность на новый парламент. «Будет ли принято такое решение, зависит от диалога с депутатами. Поскольку они все имеют свое мнение и являются личностями», – заявил Богдан.

И вот 12 августа стала известна позиция будущего парламентского большинства, которое будет сформировано «Слугой народа». Эту позицию сформулировал седьмой номер партсписка Александр Корниенко, который возглавлял партийный избирательный штаб и, как ожидается, должен возглавить партию «Слуга народа» после того, как первый номер партсписка Дмитрий Разумков получит пост спикера парламента.

В интервью «РБК-Украина» Корниенко заявил, что он «очень поддерживает» Богдана в том, что нужно сначала завершить реформу децентрализации, а затем уже проводить местные выборы. По его словам, можно постараться провести реформу в сжатые сроки – и в таком случае успеть провести местные выборы досрочно. «Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до очередных выборов, возможно, нет смысла», – сказал будущий глава «Слуги народа».

Принудительность вместо добровольности

Реализовать планы быстрого завершения децентрализации можно только одним способом – принудительным. Хотя до сих пор эта реформа проводилась исключительно в добровольном порядке. Центр создавал стимулы для того, чтобы местные территориальные общины объединялись, но не принуждал их к этому насильно.

По данным Минрегиона, в 2014 г. Украина имела 10 998 сельских, поселковых, мелких городских общин. На сегодня 4277 из них объединились в 924 ОТО. «Если брать наиболее оптимистичный сценарий, когда все общины станут состоятельными, то это примерно 1400 общин», – говорит вице-премьер Геннадий Зубко.

Из этих цифр видно, что децентрализация пока что прошла только полпути, хотя она длится уже более четырех лет: Закон «О добровольном объединении территориальных общин» действует с 5 марта 2015 г. В Минрегионе рассчитывали, что в ближайший год процесс создания ОТО ускорится, поскольку общины, которые еще не создали ОТО, будут заинтересованы объединиться до очередных местных выборов.

Однако Богдан и Корниенко перевернули эту логику с ног на голову. По информации нашего источника в Офисе президента, имеется высокая вероятность того, что в самом начале работы нового парламента будет принят закон о принудительном объединении территориальных общин. И уже после этого Верховная Рада примет решение о досрочных местных выборах, которые, возможно, состоятся в марте-апреле 2020 г. вместо очередных местных выборов, ожидавшихся в октябре 2020 г.

Добавит ли это популярности Зеленскому и его партии? Корниенко предполагает, что да. «Люди точно хотят, во-первых, завершения этой реформы, потому что половина пребывает в подвешенном состоянии – половина в общинах, половина не в общинах. Кому-то нужен районный уровень, а кому-то он уже не нужен, там, где община объединила весь район. Есть дублирование функций – районные государственные администрации как распорядители средств пытаются давить на общины, люди из-за этого жалуются», – делится он своим видением ситуации на местах.

Понравится ли людям сокращение районов

Но планы «Слуги народа» не ограничиваются ускоренным объединением общин. Есть еще административно-территориальная реформа, состоящая из двух основных частей. Первая – это ликвидация областных и районных госадминистраций. Вместо них будут префекты (по сути, это реинкарнация существовавшего во времена Леонида Кравчука института представителей президента в областях и районах).

«Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какими должны быть их полномочия», – говорит Корниенко. Естественно, эта часть реформы требует внесения изменений в Конституцию. Впрочем, собрать 300 депутатских голосов под ликвидацию местных госадминистраций, скорее всего, не будет проблемой.

Вторая часть административно-территориальной реформы изменений в Конституции не требует, поэтому реализовать ее еще легче. Это – сокращение районов.

«Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект», – пояснил Корниенко еще в конце июля. По его словам, в рамках реформы планируется сократить количество районов с нынешних 490 до 100, то есть почти в пять раз.

Все это нужно делать еще до местных выборов, ибо нет смысла избирать райсоветы в районах, которые в скором времени подпадут под сокращение или укрупнение. Опять же возникает вопрос: добавит ли эта реформа популярности Зеленскому и его партии?

У реформы есть несомненный плюс: благодаря децентрализации органы местного самоуправления получают больше полномочий и финансовых ресурсов для решения местных проблем. Если это упаковать в грамотный пиар, то избиратели в предвкушении грядущего процветания должны массово проголосовать за единственно правильную партию. Которая в таком случае обретет тотальный контроль над местным самоуправлением и получит в свое распоряжение все те полномочия и финансовые ресурсы, которые будут отданы на места.

Правда, есть проблемка: жители некоторых городков могут возмутиться тем, что их населенный пункт в результате сокращения районов лишился статуса райцентра. Кстати, местные чиновники (из числа тех, которые будут уволены) наверняка будут распространять панические слухи о предстоящей ликвидации школ, больниц, поликлиник, социальных служб, ухудшении транспортного сообщения с областным центром и прочих последствиях утраты статуса райцентра.

Тут «Слуге народа» придется, по-видимому, списывать всю вину на предыдущую власть. Дескать, ведь это Порошенко затеял всю эту реформу еще пять лет назад, но не смог ее провести нормально, вот новой власти и приходится исправлять ошибки предшественников. Словом, все плохое – из-за Порошенко, все хорошее – благодаря Зеленскому. И тут плохое даже необходимо – это обязательный ингредиент, чтобы подпитывать негативные чувства к предыдущей власти.