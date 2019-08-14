Миф о «супертехнологиях» Зеленского: «комиссариат» Корниенко и мажоритарщики

У победы много родителей, а поражение – всегда сирота. В партии «Слуга народа» решили подтвердить эту историческую аксиому и начали соревнование по перетягиванию одеяла победы на разные группы влияния.

Первой ласточкой стало возмущение ряда амбициозных мажоритарщиков типа Дубинского и Куницкого, которых оскорбило, что их причислили к категории «политическое ничто» во время знаменитого тренинга в трускавецком «Риксосе». «Униженные и оскорбленные» начали приводить аргументы в пользу собственной роли в этой предвыборной кампании, понемногу превознося свою значимость, пишет на страницах «Depo.Власть» Антон Коломойцев.

Мол, если бы не конкретно они, то помешать кононенкам и грановским снова пролезть в Раду не смог бы и суперрейтинг Зеленского. Хотя всем понятно, что единственным определяющим фактором, благодаря которому на 130 мажоритарных округах победили «слуги народа», является именно фамилия Владимира Зеленского, в лице которого сконцентрировалась вся ненависть украинцев к прошлой администрации.

Но теперь ставки в игре «кто самый красивый» сильно поднялись. О своем вкладе в создание мажоритарной победы заявил руководитель избирательного штаба партии и претендент на замещение Дмитрия Разумкова в кресле формального руководителя «Слуги народа» Александр Корниенко.

Бывший бизнес-тренер и политтехнолог, объясняя такую неожиданную победу в 130 округах, заявил, напустив туману, мол, «у нас есть сеть технологов-консультантов. Это такая полусекретная история. Никто не знает, кто они. Мы не можем их «светить». По его словам, которые передает «Общественное», технологов закрепили за областями, и они консультировали кандидатов-мажоритарщиков: учили, как общаться с избирателями, подбирали членов избирательных комиссий, а иногда сами возглавляли избирательный штаб кандидата.

Корниенко придумал им название: «комиссары». «Это такая немножко олдскульная терминология, она еще с советских времен», – пояснил он.

Очевидно, что с подачи самого Корниенко теперь историю с «комиссарами» представляют как победную технологию. Благодаря которой удалось вытеснить из итоговых протоколов избирательных комиссий так называемых «феодалов».

По словам Корниенко и его партнера по внедрению «комиссариата» Артема Михайлюка, в штабе партии была создана технологическая группа в составе четырех человек (фамилии еще двух, кроме Корниенко и Михайлюка, пока не установлены), которой подчинялись 25 «комиссаров». Их закрепили за отдельными регионами страны. По словам Михайлюка, у этих людей, по сути, было четыре функции:

• говорить, что следует делать;

• говорить, что не стоит делать;

• говорить, как делать;

• посмотрев со стороны, дать обратную связь.

Имен «комиссаров» Корниенко и Михайлюк также не называют. Говорят, те не хотят публичности. «Это украинские специалисты, которые работают, скажем так, на разных избирательных кампаниях. И они на волонтерских началах согласились помочь», – говорит Корниенко.

Один из «комиссаров» Александр Гингизов, который работал на Донбассе, объясняет: «по сути я был представителем центрального штаба в области. Наблюдал за тем, чтобы все было в рамках закона и с нашей стороны, и со стороны оппонентов, насколько это возможно».

Потуги руководителя штаба изобразить работу своих гонцов-смотрящих в «благородном» комиссарском свете не вызвали в среде политических технологов ничего, кроме потехи. Кампания кандидатов-мажоритарщиков от «Слуги народа» была тиражированием копий образов: одни и те же концерты, стандартные заявления, ролики под копирку. Все крайне лаконично, никакой самодеятельности: только кандидатский фейс и стандартный текст: «Зе!Депутат. Слуга народа».

В этом контексте работу «комиссаров», которых, напомним, было по одному-два на каждую область, можно представить лишь как поверхностный мониторинг проявлений кандидатов в соцсетях и попытки удержать их в рамках, присланных из штаба. Какую-то иную деятельность со стороны этих «смотрящих» просто трудно себе представить. Ведь уследить одному человеку за десятком округов, где, кроме собственных кандидатов СН, еще пасутся десятки конкурентов, практически невозможно.

Но можно вполне представить процессы, которые сейчас происходят внутри правящей партии, где лица фаворитов мелькают словно в калейдоскопе. И чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно напоминать о собственных заслугах. Для этого и нужен миф о супертехнологах. Во время президентской кампании создавался другой миф – о решающем влиянии на голосование диджитализации и соцсетей.

Хотя на самом деле ключевыми для подавляющей части избирателей, которые поддержали Зеленского, были не «Фейсбук» с «Инстаграмом», а банальное желание отомстить Порошенко. Кто-то мстил за тарифы, кто-то за государственный статус украинского, кто-то за появление своей церкви, кто-то – за собственные неудачи. Вот и весь секрет…