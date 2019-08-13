Бизнес президента Зеленского. Иллюстрация работы забытых схем времен Януковича

Многие эксперты отмечают, что со сменой руководства в Украине начали возвращаться схемы и методы времен беглого экс-президента Януковича.

Как известно президент Украины Владимир Зеленский передал доли своего бизнеса в управление, после избрания на пост. И вот тут начинается самое интересное, пишет на своей странице в Facebook политолог Олеся Яхно-Белковская.

«Тут такая история: Владимир Зеленский вышел из бизнеса и передал свои доли в управление. Но – кому передал? А передал – братьям Шефирам (Сергею и Борису) и Тимуру Миндичу. То есть, соратникам и партнерам», – пишет политолог.

А дальше – самое интересное. Больше всех в управление перешло Сергею Шефиру – первому помощнику президента. Зеленский передал ему доли в 8 кампаниях.

«Получается, если Петр Порошенко передал свой бизнес в управление международной компании Ротшильдов, то это, типа, «старые подходы». А если Владимир Зеленский передал свой бизнес партнерам, один из которых вообще является первым помощником, то это, типа, и есть «новый подход»?», – задает вопрос Олеся Яхно-Белковская.

Такой «новый», что полным ходом практиковался при Викторе Януковиче. Потенциальный возможный конфликт интересов – на лицо.

Тут такая история: Владимир Зеленский вышел из бизнеса и передал свои доли в управление. Но – кому передал? А передал -… Geplaatst door Olesya Yakhno-Belkovskaya op Dinsdag 13 augustus 2019

«И помним мы также странную историю недавнюю про СБУ и кинопрокатчиков», – резюмирует вопрос Олеся Яхно-Белковская.