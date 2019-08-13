Мир на пороге глобального конфликта. Что Украине делать с «нормандским форматом»?

Это вызвано не только бездействием этого формата, но и отсутствием ответа на вопрос континентальной и мировой систем безопасности, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске (уволен сегодняшним указом президента Владимира Зеленского), бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«Заявление президента Украины о расширении Н4 вызвала информационные маневры каждой из сторон, а не дало ответ на будущее Украины, Европы и мира», – экс-представитель Украины на переговорах в Минске.

«Норманди» должен дать ответ на следующие вопросы:

▪ участие Украины в региональной системе безопасности;

▪ место России в континентальной безопасности;

▪ роль Совета Безопасности ООН и членство в этой организации стран — мировых лидеров (не все участники переговоров являются постоянными членами организации);

Будущее нормандского формата зависит исключительно от способности лидеров стран принимать те решения, которые будут выполняться.

«Погибшие на востоке после принятия решения о «режиме тишины» — свидетельство нежелания России выполнять договоренности, как в рамках минского формата, так и в нормандском», – подчеркивает Бессмертный.

Такой подход Кремля только дискредитирует эти форматы и требует изменений в конфигурации безопасности. Мир на пороге глобального конфликта!

«Украине нужно действовать жестче, Россия понимает только силу. Уверен, что у Путина есть желание дожить до конференции «а-ля Ялта-2», когда три мировых лидера сели и разделили мир. Россия имеет мощные информационные ресурсы. Если сравнивать с Украиной, то в пропорции это где-то 1 к 100. Поэтому, к сожалению, после трагедии возле Павлополя услышали Москву, а не Киев», – подчеркнул Бессмертный.

Протягом останніх тижнів чимало розмов точиться навколо подальшої долі нормандського формату. Це спричинено не тільки… Geplaatst door Роман Безсмертний op Maandag 12 augustus 2019

«Убежден, что после гибели четырех наших героев, Украина должна заявить о приостановлении работы в минском формате до встречи в нормандском формате. Последняя встреча лидеров Н4 состоялась в 2016 году. Россия будет тянуть, так как у них выборы», – резюмирует он.