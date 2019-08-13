Открытая дорога российским агентам в Украину. ФСБ аплодирует Зеленскому стоя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив таким образом перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан России, подвергшихся политическим преследованиям. Решение президента, прокомментировал на своей странице в Facebook журналист и аналитик проекта «InformNapalm» Антон Павлушко.

«А давайте называть все прямо, как есть. Этот новый указ Зеленского об упрощенном предоставлении украинского гражданства оппозиционным россиянам, которые «подверглись преследованиям по политическим убеждениям» – это полная ерунда. Он или дурак, или все же это вот именно так выглядит контрреволюция, хитрый план Кремля и т.п.», – пишет аналитик проекта «InformNapalm».

Именно поэтому многие люди негативно относились нынешнего «клоуна», так и ожидая от него каких-то таких «странных» решений. Вот они и пошли.

«С какой стати вообще кто-то должен получать сразу гражданство? То есть, эти люди у себя в России подверглись преследованиям, но при чем здесь Украина? Сколько россиян подверглись преследованиям за выступления против войны с Украиной? Сколько из них пускали под откос поезда с военной техникой, шли на Донбассе Двое? Трое? Ни одного?», – подчеркнул Павлушко.

«Они там протестуют против нечестных выборов в Москве – я что-то не видел их протестов против аннексии Крыма», – добавил он.

Гражданство – это привилегия. Украинское гражданство, которое дает право безвизового путешествия по странам ЕС – это привилегия. Извините, но за это украинцы заплатили кровью и своим геополитическим выбором, который они теперь отстаивают. Россияне – нет.

В крайнем случае можно давать статус беженца, но это и сейчас делается. Хотя и здесь есть вопросы.

«Теперь ФСБ начнет инфильтрировать в Украине своих агентов под видом оппозиционеров, из которых будут делать показательных репрессированных оппозиционеров, затем, переехав уже в Украине, будут странным образом мутить воду в Украине. Думаете на новом месте они пойдут работать на стройку или на шахты? Нет. Журналистика, политология, пресса общем, политическое консультирование, создание всевозможных негосударственных организаций, попытки построить правильную Украины и т.п.», – подчеркивает Павлушко.

«Вам мало российских журналистов в Украине? Теперь ждите «философские автозаки» с российскими типа оппозиционерами, начнут ходить по украинским эфирах, получат колонки и блоги в СМИ. Именно так проигрывается информационная война», – резюмирует он.