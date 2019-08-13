Такой лжец. Трамп делает два десятка ложных заявлений в день

Новости из США о статистике откровенной лжи и электоральной поддержки Трампа.

Газета «The Washington Post», ведущая постоянно обновляемую базу данных ложных и дезориентирующих заявлений Трампа и опровергающая каждое из них реальными фактами, сообщила в понедельник, что число таких заявлений перевалило за 12 тысяч, пишет на своей странице в Facebook профессор и заведующий кафедрой информатики в Манхэттенском колледже Игорь Айзенберг.

«За 928 дней пребывания в должности президента Трамп сделал 12,019 ложных и дезориентирующих заявлений. В том числе в среднем 20 в день за последние два месяца», – говорится в сообщении профессора.

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Согласно данным последнего опроса Гэллапа, проводившегося с 15 по 31 июля, деятельность Трампа на посту президента поддерживают 42% американских избирателей и не поддерживают 54%.

«Согласно тем же данным президента поддерживают 88% рядовых зарегистрированных республиканцев», – подчеркивает Айзенберг.