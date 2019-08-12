Нормандский формат и США. Курт Волкер – персона нон грата для европейцев и россиян

В Берлине не хотят видеть Курта Волкера за столом переговоров в расширенном «нормандском формате». Позицию Германии поддерживают и другие европейские страны. В этом плане позиции европейце в совпадают проводимой Кремлем политикой.

Европейские дипломаты, которые фактически саботируют возможность участия американских коллег в процессе поиска способов урегулирования конфликта на Донбассе, в этом вопросе стоят практически на одной позиции с российским МИД. История с «расширением нормандского формата», сама по себе довольно странная, на протяжении последних двух суток начала обрастать все более причудливыми подробностями, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

В частности, вчера спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил миру, что дипломаты США, Германии и Франции в тесном кругу планируют провести консультации относительно будущего «нормандского формата». Вот просто-таки немедленно, в начале следующей недели. И что над предстоящей встречей работают все три стороны – «в тесном контакте».

Не прошло с момента того объявления и суток, как в МИД Германии на заинтересованные запросы журналистов сообщили, что «не могут подтвердить» факт вероятной встречи в данном формате. По крайней мере, встреча на министерском уровне точно не состоится.

В Париже, где три дня назад заявили, что изменение «нормандского формата» переговоров об урегулировании на Донбассе, «не стоит на повестке дня», в этот раз вообще скромно промолчали.

Таким образом, ситуация доходит до откровенно странного состояния. Действующий президент Украины пытается привлечь к переговорному формату США – ради того, чтобы выполнить собственные предвыборные обещания, и хоть немного «оживить» формат, неэффективность которого стала очевидной.

Вашингтон не спешит вмешиваться в ситуацию, которая в случае вполне вероятной дипломатической неудачи потенциально может стать ударом по имиджу Госдепа, но готов каким-то образом способствовать разрешению ситуации вокруг конфликта, который длится пять лет – и конца-края ему не видно.

А две страны, которые взяли на себя роль дипломатических медиаторов конфликта на Донбассе и процесс реализации Минских соглашений, наверное, готовятся праздновать пятую годовщину со дня принятия документов, которые не выполняются до сих пор, но сегодня демонстрируют откровенное нежелание допустить США к решению проблемы, с которой явно не способны справиться самостоятельно. Фактически повторяя при том позицию спикера президента России Дмитрия Пескова, который, как известно, также «не видит смысла в расширении нормандского формата».

Причин такого положения вещей может быть несколько. Первая и наиболее примитивная – заключается в том, что и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон настолько не могут терпеть действующего президента США, что любая совместная с США геополитическая инициатива кажется им неуместной.

А другая, более прагматичная причина подобной позиции Берлина и Парижа, может заключаться в том, что там все-таки надеются на определенную уступчивость нового украинского президента в вопросе урегулирования на Донбассе. Более того, там четко понимают и тот факт, что на полноценное участие США в «нормандском» формате не согласится Кремль – а модерировать переговоры без согласия одного из участников будет невозможно.

Но даже вероятное «частичное» участие Госдепа не вызывает восторга ни в Париже, ни в Берлине. Поскольку принудить Украину к каким-либо шагам, невыгодным для Киева, зато тем или иным образом полезным для европейских столиц, при подобных условиях будет гораздо сложнее.

Эти два аргумента для действующих европейских чиновников, кажется, перевешивают и желание вероятного ускорения процесса примирения, и бывшую евроатлантическую солидарность между партнерами в противостоянии с СССР. Поэтому голос Курта Волкера, который призывает, по сути, к сохранению единой позиции Запада в противостоянии с Путиным, кажется, так и не будет услышан.