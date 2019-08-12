Европа очень близка к снятию санкций с России. Ключевая роль в этом вопросе у Италии

Как считает Портников, возвращение России в ПАСЕ является лишь частью плана Запада по нормализации отношений с Кремлем.

Санкции Европейского Союза против России могут быть отменены в случае проведения в Италии досрочных парламентских выборов. Такое мнение в видеоблоге, опубликованном на странице в YouTube, высказал украинский журналист Виталий Портников.

Известный журналист спрогнозировал возможность снятия санкций с России в ближайшее время.

«Момент, о котором стоит говорить… Отмена санкций против России уже на уровне Европейского союза», – с тревогой отметил журналист.

Портников считает, что с Москвы могут снять санкции в случае, если в Италии объявят досрочные выборы, победу на которых одержит пророссийская политическая сила с названием «Лига». В случае ее победы и формирования пророссийского правительства антироссийские санкции могут быть заблокированы на уровне Европейского союза.

«После этих выборов победителем может стать партия «Лига», которая плодотворно сотрудничает с Кремлем и президентом Владимиром Путиным. Правительство этой партии может выступить против продолжения санкций против Кремля», – пояснил блогер.

Ситуацию, по его мнению, осложняет то, что Италия – «это страна, с которой и Франции, и Германии нужно будет считаться».

«Украине придется готовиться к более жестким испытаниям, к более жесткой политике Москвы», – подытожил он.