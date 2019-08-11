Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за 10 дней до выборов в Украине встретился в Будапеште с депутатом и кандидатом в депутаты Верховной Рады Василием Брензовичем.

Орбан проиграл выборы в Верховную Раду. Что будет с реализацией плана «Великой Венгрии»?

Официальный Будапешт получил очень неприятное поражение на досрочных выборах в … Верховную Раду Украины, пишет на страницах «Главкома» эксперт «Института мировой политики» Наталья Ищенко.

Мало того, что в составе нового парламента не будет ни одного представителя венгерского меньшинства Закарпатья, еще и нынешней власти Венгрии и персонально Виктору Орбану было недвусмысленно продемонстрировано, что их влияние на Закарпатский регион является очень слабым.

Впрочем, расслабляться Киеву по этому поводу точно не стоит.

Ни один из трех

Результат выборов в Закарпатье был довольно неожиданным – объем вложенных Венгрией средств в различные региональные проекты довольно значительным, речь идет о сотнях миллионов евро за несколько лет, и поэтому рассчитывать на банальную благодарность людей, получивших помощь, было якобы логично. Но нет …

Все кандидаты в парламент по мажоритарным округам в Закарпатье, которые имели поддержку со стороны официального Будапешта, проиграли выборы. Самовыдвиженцам Иосифу Борт, Миклошу Товту и Василий Брензович не помогли ни прямая агитация венгерских чиновников, ни мощные финансовые вливания в регион из бюджета соседнего государства.

Ужгород, Мукачево, Берегово с Виноградовым будут представлять в новом парламенте «невенгерских» политики – действующие нардепы Роберт Хорват (округ №68), Виктор Балога (№69) и парламентский новичок Владислав Поляк (№73).

С венгерских выдвиженцев только Брензович продемонстрировал, что имел шанс выиграть гонку – он пришел к финишу вторым. Борт и Товт у себя на округах стали лишь четвертым и третьим соответственно.

Деньги, вложенные венграми в культурно-образовательные проекты и в развитие местных национальных общин не удалось конвертировать в депутатские мандаты, а политический авторитет Виктора Орбана и представителей его команды для избирателей оказался менее весомым, чем влияние местных авторитетов. Небывалая активность Будапешта по продвижению своих кандидатов на Закарпатье оказалась бессильной перед системной работой в округах доморощенных политических деятелей.

В частности, венгерские и закарпатские СМИ писали о клонировании отдельных кандидатов (Василия Брензовича), дезинформации (рассылка от имени кандидата смс-сообщений в день выборов), запугивания «авторитетных избирателей» с помощью обысков, прямой подкуп граждан, а некоторые венгерские политики уже заявили о нарушения на украинских выборах…

Тем не менее, в настоящее время является очевидным факт: грандиозные планы по распространению виртуальной «Великой Венгрии» на закарпатские города и села разлетелись вдребезги под натиском местной realpolitik.

Орбан проиграл. Что дальше?

Как Будапешт будет действовать в новых реалиях?

Можно прогнозировать, что формат продвижения венгерских интересов в Украине останется в предыдущем формате: Венгрия, очевидно, продолжит политику частичного блокирования отношений Украины и НАТО, и прекратит это делать только в случае принятия нужных венграм поправок в украинское законодательство. В начале июля глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил об этом прямо: «И «образовательный закон », так же как и «языковой закон»– забирают у венгров права, которые они уже имели. Если эти права им вернут, мы будем рады отменить вето на проведение заседаний Украина-НАТО ».

Но в условиях, когда чисто венгерских политиков внутри украинского властного политикума в следующем политическом сезоне уже не будет, Будапешт нужно, в дополнение к внешнему давлению, искать новые механизмов влияния на официальный Киев изнутри.

Венгры могут выбрать путь активизации работы с новой властью – как в лице президента, так и, позднее, с парламентским большинством и новым правительством. Пока что именно этот вариант кажется наиболее вероятным.

Впрочем, есть еще и второй путь – на роль лоббистов венгерских интересов могут выбрать украинских оппозиционных политиков, по традиции – с пророссийских кругов. Недаром Нестор Шуфрич с «Оппозиционной платформы – «За жизнь» вновь начал активно напоминать, что его бабушка – из Венгрии.

Ставка на оппозицию точно понадобится Будапешту, если Орбан с Зеленским не найдут общего языка. Хотя, скорее всего, Венгрия, после провала на выборах, будет пытаться использовать все варианты «проникновение» в украинскую политику одновременно.

Кроме решения тактических «языковых» задач, Будапешт, очевидно, будет пытаться решить и некоторые стратегические вопросы. Прежде всего, речь идет об обеспечении наличии венгерского представителя (-ей) в украинском парламенте в будущем.

После разгромных результатов нынешних досрочных парламентских выборов, стало очевидно: гарантировать присутствие венгерского политика в стенах Верховной Рады можно либо с помощью специального венгерского избирательного округа, или с помощью специальной национальной квоты.

Если конкурировать на общих основаниях и побеждать местных авторитетов на Закарпатье не по силам даже Орбану. Венгры, очевидно, будут искать возможность «зайти» в ВР по-другому. Неисключительной, что ставка Будапешт в дальнейшем будет делать на других венгерских политиков Закарпатья – поддержит модный в Украине тренд новых лиц.

Призрак «Великой Венгрии»

Впрочем, Киеву тоже есть на чем подумать, анализируя закарпатские выборы.

Если говорить откровенно, то попытка Будапешта конвертировать финансовую помощь в гуманитарной сфере в политическое влияние является ничем иным, как признаками продвижения «Великой Венгрии».

На сегодня это сугубо виртуальный, гуманитарный проект, который имеет целью укрепление венгерской национальной присутствия на территориях других государств и сохранения идентичности венгров за пределами современной Венгрии. Но Киеву нужно не терять бдительность и много работать для того, чтобы «Великая Венгрия» так и осталась «духовным» проектом.

Показательно, что после скандальной «венгерской» избирательной кампании в Закарпатье Киев решил наконец поинтересоваться, какие средства и кому выделяет официальный Будапешт. Как утверждают закарпатские педагоги, Министерство иностранных дел Украины начало требовать от венгерских учебных заведений региона срочного отчета о грантах, которые они получали от Венгрии за последние пять лет.

Задекларированная цель – борьба с коррупцией, рациональное использование средств и усиление контроля за иностранной помощью. Обязательства по отчетности касается около 200 венгерских детских садов и школ региона.

Педагоги утверждают – именно благодаря деньгам из Венгрии удалось отремонтировать крыши, протекали, и полы, что проваливались. Понятно, что они будут сильно возмущаться, если вдруг вмешательства Киева уменьшит поток венгерской помощи.

Как и понятно то, что курс Будапешта на вмешательство в украинские выборы в один момент сделал всю гуманитарную активность Венгрии в Закарпатье политизированной и опасной для Украины, и об этом надо, наверное, откровенно сказать людям.

На самом деле, хотя выборы и продемонстрировали, что венгерское влияние в Закарпатье не такой уж большой, одновременно мы наглядно увидели, сколь велико желание Будапешта усилить его всеми доступными средствами.

Эта линия поведения, наверное, будет немного трансформирована учитывая провальные итоги голосования, но точно нельзя ожидать того, что Орбан отказаться от своих планов наращивания присутствия Венгрии везде, где живут венгры. Итак, Украина должна быть готова противодействовать гибридным угрозам и на западной границе также.