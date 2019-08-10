Возродившийся «феникс» Исламского государства. Террористы восстановились в Сирии и Ираке

Стратегия «Исламского государства» направлена не на захват территории, а на истощение противника через создание ситуации постоянного напряжения.

К такому выводу пришло руководство операции «Непоколебимая решимость». В докладе, опубликованном на сайте операции, сказано, что несмотря на потерю территории «Исламскому государству» удалось укрепить свои позиции в Ираке и восстановить влияние в Сирии, говорится в редакционном материале «Центра изучения повстанческих движений» на странице в Facebook.

«Причина – слабость партнеров США по борьбе с террористами. Ни иракская регулярная армия, ни курдские отряды народной самообороны в Сирии не могут обеспечить контроль и безопасность на освобожденных от террористов территориях. Для борьбы с «ячейками» террористов не хватает сил и ресурсов. Масштабные операции по зачистке, проводимые иракской армией, не приносят видимого результата. У курдов не хватает подготовленных солдат для поиска и поимки террористов в подполье», – говорится в опубликованном материале.

Общая ситуация нестабильности и продолжающаяся война создают благоприятные условия для деятельности террористов. «ИГ» сумели восстановить источники финансирования и влияние на территориях, населенных преимущественно мусульманами-суннитами. Они смогли восстановиться в военном плане, собрав в Ираке и Сирии порядка 14-18 тыс. бойцов, 3 тыс. из которых иностранцы.

Террористы успешно используют конфликт между центральной властью в Багдаде и властью Иракского Курдистана, как и угрозу вторжения Турции на контролируемые курдами территории в Сирии. Территории, оспариваемые участниками этих конфликтов, активно используются террористами для создания баз и схронов.

«Стратегия «ИГ» направлена не на захват территории, а на истощение противника через создание ситуации постоянного напряжения. Засады, атаки, поджоги урожая требуют от иракской и курдской властей выделения значительных ресурсов на сохранение контроля и поддерживание безопасности. Точечные убийства и нападения на племенных лидеров, чиновников, полицию создают атмосферу страха и незащищенности среди противников террористов», – отмечает редакция центра.

«ИГ» удалось сохранить руководство и саму структуру организации. Многочисленные свидетельства поддержки идей «ИГ» среди жителей лагерей беженцев в Сирии, как и серия обновлённых присяг из Сомали, Туниса, Турции, Азербайджана, Йемена, Афганистана, Египта, России, Ливии, Филиппин, Нигерии, Конго и т.д. говорят о сохранении популярности нарратива террористов среди сторонников. Даже потеря «халифата» не смогла отвернуть от «ИГ» сторонников и членов организации. Наоборот, появились группы в странах, ранее свободных от «ИГ».

«И наконец, террористы продолжают совершать нападения далеко за границами Сирии и Ирака. Теракты на Шри-Ланке, в Афганистане, Кашмире, Египте и других странах демонстрируют потенциал сети так называемого «Амнията» террористов. Только за полгода 2019, согласно информации самих террористов, «ИГ» совершили более 1800 атак в 22 странах мира. Убито и ранено более 8000 человек», – подчеркивает редакция центра.

Террористы восстановились в Сирии и ИракеК такому выводу пришло руководство операции «Непоколебимая решимость». В… Geplaatst door Центр вивчення повстанських рухів op Vrijdag 9 augustus 2019

В целом, как и предполагалось, трубить об окончательной победе над террористами «ИГ» было преждевременным. Страшнее всего то, что в борьбе с террористами упорно повторяются ошибки прошлых лет, и даже масштабные и громкие медиа кампании не способны скрыть их.