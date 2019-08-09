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Судьба дела по «Роттердам+». Роли НАБУ, САП, «Слуги народа» и представителей «старой» власти

Расследование по торговле углем может выйти на уровень высшего руководства государства.

Складывается впечатление, что активизацией в деле по формуле «Роттердам+» Национальное антикоррупционное бюро пытается доказать собственную полезность новой власти. Руководство НАБУ и САП просто хочет доказать свою полезность сегодняшним руководителям государства. И главным аргументом должен быть не уровень компетентности и профессионализма, рассказывает в эфире «Радио НВ» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«Мы делали собственное исследование того, как к нам попадает наш же уголь, оказавшийся в руках террористов, благодаря так называемой блокаде Семенченко и Соболева. Но, к сожалению, ни наши служебные записки, ни обнародования этой информации в свободном доступе, никаких последствий не имели. Сейчас я поддерживаю действия НАБУ, но меня не покидает странное ощущение, что нам пороблено. Почему надо было ждать столько лет, чтобы именно сейчас выдвинуть эти обвинения?», – заявил замминистра.

Но то, что уголь, который закладывался в калькуляции как приобретенный по ценам европейских бирж, а реально поступал со стороны Российской Федерации (а по нашим данным – в подавляющем своем большинстве с оккупированных территорий) – это факт, за который надо наказывать.

«Я думаю, что расследование может зайти на уровень высшего руководства государства. Но мой собственный опыт свидетельствует о том, что одно дело зафиксировать факт преступления, а другое дело – найти и привлечь к ответственности непосредственно исполнителей», – отмечает Тука.

И самая сложная задача – это привлечь к ответственности организаторов или заказчиков. Это свойственно всему правосудию во всех странах, это фундаментальная проблема. На 99% Георгий Тука убежден, что следствию и суду не удастся привлечь к ответственности реальных организаторов. Потому доказать подозрения по факту – это сверхсложно. Человека, который не ставил подпись невозможно привлечь к ответственности.

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«По моему мнению, этим должно заниматься не НАБУ, а так и не созданная Служба финансовых расследований. Дальнейшее ее создание будет зависеть от многих факторов. Например, несколько преувеличено представление о единстве огромной фракции Слуги народа. Это мы увидим в ближайшие три-четыре месяца, когда начнется процесс принятия бюджета», – подчеркнул Тука.

Тогда начнут выкристаллизовываться группы влияния – кто какие интересы лоббирует, кто откровенно занимается лоббизмом энергетического сектора (известно, кто стоит за этим сектором), кто будет болеть за дотации ферросплавных заводов, кто будет болеть за поддержание сверхприбылей облэнерго и так далее. Те люди, с которыми общался Георгий Тука – они далеки от перераспределения финансовых потоков в собственных интересах. Но Тука прекрасно понимает, что такие попытки уже есть.

«В свое время я давал такую оценку – в новой команде идет борьба между абсолютно непрофессиональными идеалистами и профессиональными прагматиками-коррупционерами. Большое количество людей, которые зашли в структуры власти в 2014 году, очень быстро ушли из нее», – подчеркнул Тука.

Ушли по разным причинам – например, одни не ожидали такой скучной бюрократической работы. Они ожидали нечто похожее на нынешнюю ситуацию – сейчас наденем кроссовки и шорты, с саблей наголо зайдем в Раду и за месяц изменим страну. К сожалению, такой волюнтаристский подход не работает.

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«Многие продолжали работать в течение года-двух, но (в подавляющем большинстве это были честные и порядочные бизнесмены) они не смогли смириться с полунищенским существованием госслужащих, которые живут на заработную плату и вернулись в свой бизнес», – отметил Тука.

Желающих тянуть свой воз несмотря на все сопротивление, несмотря на дерьмо льющееся от оппонентов и различных граждан, просто не реагировать и делать свое дело – таких людей становится все меньше и меньше.

«Среди так называемой «старой власти» – тех, с кем я сотрудничал и общался примерно где-то 25-30% – это честные, порядочные люди», – резюмирует Тука.

Автор Георгий Тука
Источник Радио НВ
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