Посадит ли Зеленский Порошенко? Обстоятельства расследуемого НАБУ дела по «Роттердам+»

Узел проблем вокруг лиц, связанных с формулой «Роттердам+», начинает затягиваться руками НАБУ. Новая власть не против показательно наказать кое-кого из причастных, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

Особенно интересуют те, кто может дать показания против Петра Порошенко. Началось повышение ставок в большой игре на вылет

Вчера, 8 августа, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении шестерым лицам, которые проходят по так называемому делу «Роттердам +». В их числе – Дмитрий Вовк, бывший глава и член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), который находится за пределами Украины.

НАБУ подозревает членов Нацкомиссии в сговоре в интересах коммерческих предприятий при утверждении формулы «Роттердам+». Источники «Экономической правды» сообщали, что НАБУ задержала директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Владимира Евдокимова. Сегодня уже известно, что Евдокимов – подозреваемый в деле, сейчас Соломенский суд избирает ему меру пресечения. Прокуроры просят залог в размере 50 млн гривен.

Это уже не первый визит следователей в офис Нацкомиссии. Расследование особенностей внедрения и функционирования «Роттердам+» НАБУ проводит с марта 2017 года. Тогда сотрудники Бюро впервые посетили НКРЭКУ с обыском.

В Бюро подозревают, что Дмитрий Вовк использовал служебное положение в интересах энергокомпаний, создавая условия для получения ими сверхприбылей. Правда, тогда расследование далее заявлений не продвинулось. Однако сейчас, учитывая изменение политической конъюнктуры, ситуация для фигурантов этого дела может значительно измениться.

О чем речь

НКРЭКУ создал в 2014-м году своим указом бывший президент Петр Порошенко. Только через два года, в 2016-м, Верховная Рада приняла закон об этой Нацкомиссии, существование которой многие считают незаконным. Журналист Юрий Бутусов в Facebook-аккаунте напоминает, что «главой (НКРЭКУ) был назначен 25-летний менеджер сети магазинов «Рошен» на России Дмитрий Вовк». По его словам, НКРЭКУ стала «инструментом для вмешательства президента в управление энергорынком».

Сегодня предъявлены подозрения по коррупционному скандалу, о котором говорили с момента постановки подписей чиновниками…. Geplaatst door Юрий Бутусов op Donderdag 8 augustus 2019

14 июня 2019 года Конституционный суд по представлению 46 нардепов признал ряд положений закона о Нацкомиссии неконституционными. КС решил, что НКРЭКУ создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Основному Закону.

Формула образования оптовой цены электроэнергии «Роттердам плюс транспорт» введена в 2016 году с целью диверсификации поставок в Украину угля марки А. Его цена определяется согласно котировкам роттердамской биржи плюс доставка в украинский порт, что существенно увеличивает стоимость топлива.

Журналисты-расследователи и эксперты отмечали, что компания ДТЭК миллиардера Рината Ахметова использовала эту схему для закупок угля по завышенным ценам на оккупированной части Донбасса. По причине внедрения «Роттердам» пользователи заплатили дополнительные 15-17 млрд грн – по экспертным оценкам.

Еще один важный нюанс. Непосредственно перед введением формулы «Роттердам плюс» значительный пакет акций ДТЭК на Ирландской бирже с большим дисконтом приобрела инвестиционная группа ICU.

А после ввода формулы в действие еврооблигации ДТЭК, которая до того стояла на грани банкротства, подорожали на 40%. Эксперты подозревают, что перед этой операцией покупатель мог воспользоваться инсайдерской информацией, которую ему могли предоставить из высоких кабинетов прошлой украинской власти.

Созданную в 2006 году инвестиционную группу ICU в последнее пятилетие связывают с деловыми интересами пятого президента Украины Порошенко и его окружения. Ее совладельцами являются топ-менеджмент группы – Макар Пасенюк и Константин Стеценко, также партнерами группы являются экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и Александр Вальчишен.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы являлась Валерия Гонтарева, которую по предложению Порошенко в июне 2014 года Верховная Рада утвердила главой Нацбанка Украины. Некоторое время, до перехода на руководящую должность в НКРЭКУ, в ICU работал и Дмитрий Вовк.

19 июля представители Бюро обыскали офис ICU в Киеве в рамках того же дела по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Говорят «Вовк», имеют в виду «Порошенко»

Вчера Дмитрий Вовк публично отреагировал на предъявленные ему и пятерым коллегам по Нацкомиссии подозрения.

На своей странице в сети Facebook он назвал дело в отношении «Роттердам» – «медийно раскрученным-юридическим пузырем», действия НАБУ – «подтасовкой и выбиванием доказательств под обвинение». И констатировал «политический характер преследования», поскольку «с публичными обвинительными выступлениями руководители НАБУ зашли далеко еще в 2017 году».

Сьогоднішні дії НАБУ та САП змусили мене перервати тривалу паузу на FB. Моя позиція наступна:1️⃣ Справа «Роттердам+»… Geplaatst door Вовк Дмитрий op Donderdag 8 augustus 2019

Однако его мнение мало что будет весить, если подопечные директора НАБУ Артема Сытника получили команду довести наконец резонансное дело до суда. А такая задача может быть поставлена на политическом уровне.

Новой команде с Банковой, которая пришла в кресла на лозунгах наказания руководителей предыдущей власти, радостно поддержанных народом, крайне необходимы резонансные задержания, посадки, приговоры. Поэтому людям Сытника может быть выдана «лицензия на охоту».

Тем более что директору Бюро, похоже, предоставили индульгенцию относительно старых «грехов»: на днях Сарненский райсуд перенес рассмотрение дела в отношении Артема Сытника относительно его дорогостоящего отдыха на Ровенщине за чужой счет. Есть веские основания предполагать, что скандальная история закончится для ее фигуранта легким нервным беспокойством.

Но такие авансы обычно приходится отрабатывать. Просто отметим, что в последние недели НАБУ совместно с коллегами из Государственного бюро расследований активизировались на различных направлениях (борьба с коррупцией в киевской власти, обыски в Окружном админсуде Киева, дела, в которых фигурирует Порошенко…), и эти направления случайно совпадают с векторами политических интересов новых хозяев Банковой.

Интересно в данном случае еще и следующее. Дело «Роттердам плюс», как «йолка» Януковича, для нынешней власти просто сияет перспективами мощной и яркой информационной кампании. Но если речь идет не только о пиаре на «барыгах-предшественниках», а о выполнении НАБУ своих функций, то возникает вопрос: кто станет самой высокопоставленной «жертвой» антикоррупционного ведомства, до кого дотянутся руки правосудия.

Перспективы посадки самого Порошенко сомнительные, недавно сайт Depo.ua их анализировал. С пятым президентом властям проще договориться, чем создавать нового политзаключенного и получить головную боль в виде критики западных лидеров. Соответствующие контакты на уровне Игоря Коломойского, «старшего политического партнера» президента Зеленского, по имеющейся информации, имеют место.

Но «дело Роттердама» – это повышение ставок в игре против Порошенко или Коломойского, либо оппонентов из рядов новой власти. Если группа топ-менеджеров НКРЭКУ во главе с Вовком даст показания, которых от них ждут, то в арсенале власти может появиться убийственный аргумент против новоиспеченного нардепа и лидера «Евросолидарности», который можно будет задействовать в необходимый момент. Уже сам факт существования данного дела способен изменить жизнь целой группы политиков и крупных бизнесменов. Одних сделать сговорчивее, других – эмигрантами.

Немедленно, как только, заработает Антикоррупционный суд, дело в отношении «Роттердам+» передадут в него. И рассмотрение это станет весьма масштабным – едва ли не главной темой всех СМИ уже осенью. Так же могут обеспечить движение дел об «Укроборонпроме» и воровстве в оборонке.

Пока дела будут касаться Вовка и компании, западные партнеры не будут давить на Банковую. Но если ниточки дотянутся до Петра Порошенко, будут настаивать на справедливом суде. Вот только Антикоррупционный суд и сможет быть вот этим справедливым судом, потому что это структура, которую требовали западные партнеры.

Поэтому Порошенко есть за что переживать, хотя для многих западных дипломатов поддержка его станет делом чести. Они же все 5 лет хвалили реформы 5-го президента. Активность западных лоббистов относительно его защиты будет зависеть также от того, пойдет ли Зеленский по пророссийской дорожке.