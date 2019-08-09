США решились сдать своих союзников в Афганистане

Уход США из Афганистана может отбросить ситуацию в стране и в мире к состоянию 1996 года.

В Дохе проходят переговоры между представителями движения «Талибан» и США. Эксперт по международным вопросам «Украинского института будущего» Илья Куса на своей странице в Facebook разбирается в ситуации и делает прогнозы по дальнейшему ее развитию.

Следует отметить, что первое сообщение о возобновление переговоров о мирном урегулирования ситуации в Афганистане в своем Twitter разместил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид 2 августа.

«Переговоры между Исламским эмиратом и США возобновятся сегодня в 10:00 часов в Дохе», – говорится в сообщении Муджахида.

#Report

Today at 10:00 am local time in Doha, negotiations shall restart between representatives of the Islamic Emirate & the US negotiation team. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 3, 2019

Накануне вечером о возобновлении переговоров с талибами также сообщал в своем Twitter Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

«Просто добрался до Дохи, чтобы возобновить переговоры с талибами. Мы преследуем мирное соглашение, а не соглашение о выводе войск, мирное соглашение, которое позволяет вывод. Наше присутствие в Афганистане основано на условиях, и любой вывод будет основан на условиях», – говорится в сообщении Халилзада.

The Taliban are signaling they would like to conclude an agreement. We are ready for a good agreement. #AfghanPeaceProcess — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 2, 2019

«Талибы дают понять, что хотели бы заключить соглашение. Мы готовы к хорошему соглашению», – заявил американский дипломат.

Эксперт по международным вопросам «Украинского института будущего» обращает внимание, что это событие способно сильно изменить расклад сил в мире. В первую очередь, речь идет о США, России и Китае, каждая из этих стран имеет свои собственные интересы в Афганистане.

«У нас как-то совсем забыли о такой стране, как Афганистан. Там сейчас невероятно интересные процессы проходят, которые повлияют на расклад сил в мире», – пишет эксперт.

США уже год ведут мирные переговоры с «Талибаном». Хотят покинуть Афганистан и прекратить войну, которой уже 18 лет.

«Да, с тем самым «Талибаном». Штаты ведут мирные переговоры. В столице Катара. Без участия афганского правительства. Это было условием талибов. Они не признают официальный Кабул, считая его американской марионеткой», – подчеркивает Куса.

На днях закончился седьмой раунд мирных американско-талибских переговоров.

«Хотите узнать условия мирного соглашения о завершении конфликта, который они хотят подписать? Вот предварительные условия, согласованные на переговорах», – отмечает Куса.

Далее автор приводит основные положения будущего договора между США и «Талибами», которые обсуждаются в ходе проводимых переговоров в Дохе:

1. США выводят свои войска из Афганистана до проведения всеобщих выборов, в которых участвует «Талибан». Первые 5 тысяч американских военных покинут страну в ближайшие полгода.

2. «Талибан» обязуется не допустить присутствия иностранных боевиков на своих территориях. Однако он не обязан публично открещиваться от своей альма-матер «Аль-Каиды», как того изначально хотели США.

3. США и «Талибан» заключают перемирие. В него не входят афганские правительственные войска.

4. Президент Дональд Трамп заявил, что если переговоры в Катаре провалятся, то он может вывести войска ещё быстрее (очевидно, это угроза адресована больше Кабулу, которому не нравится ход переговоров).

5. Первые соглашения подпишут 11-14 августа в ходе празднования Курбан-Байрама, когда легче объявить перемирие, ссылаясь на праздники.

«Думаю, мне не нужно объяснять, насколько трэшовые эти условия мира, с которыми вполне себе согласны американцы», – подчеркивает Куса.

Это «слив» афганских союзников США в Кабуле. Если афганская армия не будет участницей перемирия, то оно долго не продержится.

К тому же, можно лишь представить, что произойдёт с отношениями Кабула и Вашингтона. Они уже ухудшились на фоне этих переговоров, к которым афганцы относятся с недоверием.

«Это будет на руку лишь России и Китаю, которые сейчас продвигают собственные планы мирного разрешения конфликта, убеждая афганцев, что Штаты их «сливают», – подчеркивает Куса.

Судя по всему, желание Дональда Трампа свалить из Афганистана (выполнив одно из своих предвыборных обещаний) накануне выборов 2020 года настолько велико, что он готов жертвовать, чем угодно.

«Если Штаты уйдут из Афганистана, и там власть вскоре захватят талибы, то мы вернёмся в ситуацию 1996 года, и все жертвы и растраты США на 18-летний конфликт можно будет выбрасывать на свалку», – подчеркнул Куса.

У нас как-то совсем забыли о такой стране, как Афганистан. Там сейчас невероятно интересные процессы проходят, которые… Geplaatst door Iliya Kusa op Vrijdag 9 augustus 2019

«Тогда эта война действительно станет самой бессмысленной в истории США», – резюмирует Куса.