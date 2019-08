США решились сдать своих союзников в Афганистане

В Дохе проходят переговоры между представителями движения «Талибан» и США. Эксперт по международным вопросам «Украинского института будущего» Илья Куса на своей странице в Facebook разбирается в ситуации и делает прогнозы по дальнейшему ее развитию.

Следует отметить, что первое сообщение о возобновление переговоров о мирном урегулирования ситуации в Афганистане в своем Twitter разместил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид 2 августа.

«Переговоры между Исламским эмиратом и США возобновятся сегодня в 10:00 часов в Дохе», – говорится в сообщении Муджахида.

#Report Today at 10:00 am local time in Doha, negotiations shall restart between representatives of the Islamic Emirate & the US negotiation team.

Накануне вечером о возобновлении переговоров с талибами также сообщал в своем Twitter Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

«Просто добрался до Дохи, чтобы возобновить переговоры с талибами. Мы преследуем мирное соглашение, а не соглашение о выводе войск, мирное соглашение, которое позволяет вывод. Наше присутствие в Афганистане основано на условиях, и любой вывод будет основан на условиях», – говорится в сообщении Халилзада.

The Taliban are signaling they would like to conclude an agreement. We are ready for a good agreement. #AfghanPeaceProcess

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 2, 2019