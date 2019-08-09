«Рассмеши меня, комик». По какому «сложному» Путин послал Зеленского

Днем ранее, в ходе так называемого хлебного перемирия, начало которого датируется 21 июля, погибли четыре морских пехотинца. Всего за последние 16 дней погибли шестеро украинских военнослужащих, девятеро получили ранения, пишет редактор отдела «Политика» издания «Фокус» Александр Виноградов.

«Официальная версия происшедшего не выдерживает критики. Вот что дословно сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак: «Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие вооруженных сил проводили инженерное оборудование своих позиций». Он заявил об этом на брифинге, который созвал Офис президента Украины, стоя по правую руку от Зеленского, не сводившего с него глаз», – пишет редактор.

Через несколько часов генерал-лейтенанта Хомчака поправил пресс-центр операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки погибли четыре украинских воина, один ранен. Наемники РФ применяют запрещенные 120-мм минометы», – говорится в сообщении.

Но тут есть одно очень важное обстоятельство.

«Пресс-релиз появился в ответ на получившую распространение неофициальную информацию из зоны ООС о том, что по позициям ВСУ в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области нанесен артиллерийско-ракетный удар. Среди средств поражения называют реактивную систему залпового огня «Град» и 120-мм самоходную артиллерийскую установку «Нона», – отмечает Виноградов.

Далее Виноградов приводит цитаты с брифинга президента Владимира Зеленского, рассказавшего о своем телефоном разговоре с нацлидером России Владимиром Путиным.

«Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей», – пересказывает Зеленский свой разговор с Путиным.

«Я говорю: наших людей убивают. Мне говорят, что есть какие-то моменты, что наши люди стреляют по гражданским лицам», – добавляет Зеленский.

Тут следует рассказать о роли в этом деле пресс-службы президента и его личного пресс-секретаря Юлия Мендель.

«Ну да, конечно. Господин президент, это ваш пресс-секретарь Юлия Мендель 6 июня в эфире дружественного вам телеканала «1+1» говорила, что «очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, из детсада, из школы, из больницы, из любого места, где находятся гражданские люди, и после этого начинаются обстрелы этого дома», – подчеркнул Виноградов.

Теперь Путин ссылается на ее слова как на истину в последней инстанции.

«Зеленский утверждает, что их разговор продолжался долго. Обо всем, что обсуждали президенты, станет известно из пресс-релиза. Но кое-какие пикантные подробности уже просочились сквозь высокую кремлевскую стену», – отмечает Виноградов.

И тут следует процитировать пресс-службу Кремля, для полноты картины

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления «ДНР» и «ЛНР» особого статуса», – сообщает пресс-служба нацлидера России.

«Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины», – сообщает пресс-служба президента Украины.

Вот здесь самое время кричать караул, считает Виноградов. И вот почему.

«Дело в том, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также аннексированный Крым и так имеют особый статус, утвержденный мировым сообществом, которое признает Российскую Федерацию государством-оккупантом. Еще в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. И все бытовые трудности, ограничения в правах людей, проживающих под оккупацией, а также коммерческих компаний и государственных учреждений из других стран – следствие этого особого статуса. Дальше положение будет лишь ухудшаться, если Украина не даст слабину», – отмечает Виноградов.

«Владимир, вас окружают большие хохмачи и великие сценаристы, отчего же они не найдут вам формулировок и фраз, от которых не сводило бы скулы и чтобы вы не имели вид слабака, который дрожит, едва заслышав шаги грозы подворотни. Не клянчить у людоеда надо подачки, вразумляя его если не перейти на вегетарианскую пищу, то хотя бы соблюдать объявленный пост, а глумиться над его предложениями, вызывающими изжогу. Рассмеши, комик», – резюмирует он.