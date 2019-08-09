Устранить последние препятствия на пути к авторитаризму. Чем займется команда Зеленского?

Заместитель главы Офиса президента, ответственный за правовые вопросы, Руслан Рябошапка, анонсировал масштабные изменения в судах, органах власти, их контролирующих, а также в НАПК. Речь идет, в первую очередь, о Высшей квалификационной комиссии судей и Высшем совете правосудия, говорится в редакционной статье издания «Деловая Столица».

Именно на перезагрузке ВККС и ВСП уже давно ведут речь в команде Зеленского, теперь же планируемые изменения начали приобретать более конкретные очертания в виде законопроекта, над которым работают на Банковой. Высшую квалификационную комиссию собираются полностью перезагрузить в очень короткие сроки, чуть ли не за месяц. Отчего же такая спешка?

Взять судей «на мушку»

Причина самого пристального внимания новой власти к ВККС заключается, естественно, в ее функциях. Это, в первую очередь, подбор судей и их квалификационное оценивание, и здесь как говорится, «кадры решают все». Под соусом набора в комиссию порядочных, добросовестных и честных людей Зеленский собирается убрать из нее людей, которые все, не исключая и нынешнего главу ВККС Сергея Козьякова, были назначены туда Петром Порошенко.

При тотальном кадровом голоде в судах первой инстанции (по разным оценкам, не хватает около 1500-1700 судей), их подбор новым, «правильным» составом комиссии, естественно, приобретает большое значение, особенно в регионах. Дело в том, что таким образом у Зеленского дополнят перезагрузку местной власти, которая станет последним «пазлом» в комбинации Зе-команды, знаменующим обретение ею полной власти в стране.

Естественно, заполнением вакансий в местных судах команда президента не ограничится. После завершения административно-территориальной реформы сеть местных судов будет привязана к новосозданным территориальным общинам, что, опять-таки, открывает возможности изменения персонального состава судейского корпуса. Примечательно, что изменения в структуре судов через их упразднение и объединение на фоне многочисленных скандалов, сотрясающих столичные админстративные, апелляционные, да и Верховнный суд, могут быть позитивно восприняты в обществе.

Еще один кандидат на полную перезагрузку среди судебных органов – Высший совет правосудия, отвечающий за всю карьеру судей, включая их назначение, различные наказания, вплоть до увольнения, а также дает разрешение на их задержание. ВСП, как и ВККС, у Зеленского хотят запустить по-новому через конкурс, мотивируя это потребностью упрощения процедуры привлечения судей к ответственности. Проще говоря, судьи сейчас защищены от всего и вся, и наказать их даже серьезные нарушения очень трудно и долго.

Нет нужды долго объяснять, что означает полный контроль над ВСП. Контроль над назначением, переводом, отстранением и даже увольнением всех судей, от районного уровня и вплоть до Верховного суда – важный рычаг, который позволит Зеленскому контролировать «сбившихся с пути» представителей власти законодательной и исполнительной, которая уже и так принадлежит Зе-команде.

Проверку деклараций – в «нужное» русло

Примечательно, что взять «на крючок» нардепов, судей и чиновников у президента решили путем «перетряхивания» еще одного органа власти, на этот раз из антикоррупционной вертикали. За прошедшие со дня вступления Зеленского в должность три месяца директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому удалось прийти к некому пониманию с главой государства, который отдельно отметил, что при его президентстве эти органы стали эффективнее.

При этом главе Нацагентства по противодействию коррупции Александру Мангулу наладить контакты с новой властью так и не удалось, а на специальном антикоррупционном совещании у президента, на которое пришли все силовики он и вовсе не явился. После этого присутствовавший на встрече Руслан Рябошапка заявил, что Мангул проработает главой ведомства не дольше двух месяцев, ведь при нем оно таки не стало эффективно выполнять свою работу.

Главная претензия новой власти к НАПК – плохая организация автоматической проверки деклараций чиновников, которую агентство по разным причинам за четыре года существования так и не запустило. Якобы, препятствия в процессе постоянно создавал Минюст, в котором отказывались давать Агентству доступ ко всем реестрам, которыми ведает министерство. Впрочем, это не основная причина стремления власти правильно наладить работу НАПК.

Дело в том, что основная задача Нацагентства – сбор, проверка и анализ деклараций чиновников, депутатов и судей всех уровней. По сути, это самый доступный способ контролировать эту разношерстную публику, ведь практически у всех из перечисленных есть имущество, которые они обязаны отражать в декларациях, при этом его происхождение часто объяснить очень сложно.

Следовательно, чуть ли не каждый судья, депутат или чиновник может быть преследуем по статье о незаконном обогащении (соответствующий закон Зеленский вскоре пообещал подать в Раду). Этот механизм новая власть сможет применять не только против оппонентов, которых не так уж и много, но и против членов собственной команды, которых нужно будет держать «в узде».

Озвученные планы власти по обновлению судебных и антикоррупционных органов, конечно, масштабны, но, в отличие от предшественников, не затрагивают всей системы судов. Зеленскому будет достаточно лишь поставить своих людей в ведомства, которые занимаются набором служителей Фемиды и их карьерой, присовокупив к этому контроль за ними стороны тройки послушных антикоррупционных ведомств. После этого переход власти в стране можно будет считать полностью завершенным, и спрашивать за все украинцы смогут у одного человека, которого зовут Владимир Зеленский.