Пролетел Зеленский над Стамбулом. Эрдоган не хочет заключать пакт против Путина

И в сфере экономики заинтересовано скорее в рынках сбыта, а не в возможностях для долгосрочных инвестиций, к которым приглашал турецких бизнесменов президент Зеленский, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

На первый взгляд, сегодняшняя совместная пресс-конференция президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана – как и их вчерашние совместные заявления – могли показаться разговором давних союзников. Стороны делали взаимные комплименты, строили планы стратегического сотрудничества и демонстрировали глубокое и искреннее взаимопонимание, казалось, по всем без исключения вопросам.

Впрочем, если вдуматься в суть сказанного обоими президентами, становится заметной одна тенденция. Суть ее заключается в том, что фактически все заявления турецкого президента, касались экономической тематики. В частности, Эрдоган заявил, что «настало время финализировать переговорный процесс по заключению Соглашения о свободной торговле», переговоры о которой продолжаются уже без малого десять лет.

Похвастался существующим товарооборотом между странами в 4 миллиарда долларов – и в очередной раз напомнил свой любимый тезис о том, что его следует нарастить до 10 миллиардов. И совсем скромно упомянул о том, что «стороны обсудили вопросы безопасности».

Еще Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью четырех украинских военных – скромно не сказав ни слова о причине их гибели. Ни о той, которая в Донецке, ни тем более о той, которая в Москве. В свою очередь украинский президент много и усердно говорил про какие-то «совместные действия Украины и Турции», которыми не сегодня – так завтра «мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою пользу».

Говорил о вопросах безопасности (то бишь – скорее опасности) судоходства в Черном и Азовском морях. О новых нарушениях прав человека и преследованиях крымскотатарского народа на оккупированном полуострове. О возвращении мира на Донбасс, и массе других, хороших и правильных вещей. Эрдоган ничего не опровергал – но и никакого особого интереса к политическим проблемам не проявлял. Что, в общем, и не удивительно.

Потому что для того, чтобы осуществить хотя бы малую долю предложенных Зеленским геополитических прожектов относительно «совместного давления на Россию», Реджепу Эрдогану придется крепко поссориться с Владимиром Путиным. Делать это он явно не собирается.

В ситуации жесткого конфликта с США, который может обернуться прямыми вооруженными столкновениями турецких и американских военнослужащих (в частности, в контролируемых курдами районах Сирии, где Эрдоган на днях собрался проводить военную операцию), и в ситуации затяжного – хоть и менее «горячего» конфликта Турции с ЕС, который продолжается уже около трех лет, на ссору с Путиным Эрдоган не пойдет.

А апелляции к нарушению прав человека в Крыму, обращенные к Эрдогану, выглядят немного смешно. Особенно если вспомнить, сколько тысяч людей были брошены в тюрьмы по явно вымышленным обвинениям после крайне сомнительного «турецкого путча». Конечно, призывы к защите крымских татар Эрдоган будет слушать и на словах поддерживать, поскольку имидж «защитника всех мусульман» льстит его пантюркистским амбициям. Но дальше сдержанной словесной поддержки дело не пойдет – и в Кремле это прекрасно понимают.

Зато экономическая тематика найдет в сердце турецкого президента гораздо более живой отзыв. Особенно если соглашение о ЗСТ будет подписано на выгодных для Анкары условиях – в частности, без чрезмерно больших льгот для украинских сельхозпроизводителей, против которых борется турецкое агролобби. Хотя и здесь есть свои нюансы.

В частности, долгосрочные турецкие инвестиции в украинскую экономику являются крайне маловероятным. Поскольку турецкая экономика – после ухудшения отношений с Западом – избыточным количеством финансовых ресурсов явно не страдает.

Да и «прорывное» заявление Владимира Зеленского о том, что он «лично гарантирует» неприкосновенность турецких инвестиций, не делает Украине особой чести. Хотя бы потому, что свидетельствует – соблюдение закона и гарантий для иностранного капитала у нас возможно только благодаря «честному слову падишаха» – пардон, «украинского друга падишаха».

Единственным реальным исключением из подобной закономерности может стать рынок земли, который представляет реальный интерес для турецких агрохолдингов. В случае, если этот рынок действительно заработает до конца года.

Что же касается громких заявлений Владимира Зеленского о темпах роста украинской экономики, улучшении дорожной инфраструктуры и начале большой приватизации – то все эти намерения можно только приветствовать. И особенно, если «зе-команда» действительно собирается их осуществлять. Единственное, что услышать о них было бы немного логичнее в Киеве, а не в Анкаре.