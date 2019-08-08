Иллюзорная надежда на Макрона. Поможет ли Франция Украине на переговорах с Россией?

Французский лидер сказал об этих намерениях в ответ на звонок Зеленского после нового обострения на Донбассе. Однако на какой-либо конкретный результат украинскому президенту рассчитывать не стоит, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Не стоит хотя бы потому, что Макрон банально использовал его звонок для очередного подтверждения целесообразности своего общения с Путиным накануне саммита «большой семерки» во французском Биаррице. Россию, как известно, из этого формата переговоров исключили.

Зато теперь хозяин саммита Макрон пошел на беспрецедентный жест. Он принимает Путина в своей резиденции – и может обсудить с ним не только вопросы двусторонних отношений, но и повестку дня саммита «семерки». Так сказать, для продолжения диалога. И звонок Зеленского Макрону очень помогает в демонстрации разумности такого намерения – вот ведь, и украинский президент тоже хочет, чтобы я поговорил с Путиным. Я и поговорю.

Но на самом деле отказ от изоляции российского правителя, готовность принимать его в резиденции французского президента и расточать ему улыбки – не в интересах Украины, и не в интересах Франции. Не в интересах Украины просто потому, что Путин расценивает любой прорыв своей изоляции как возможность действовать на постсоветском пространстве по своему усмотрению.

И не в интересах Франции потому, что умиротворение агрессора рано или поздно приводит к проблемам для тех, кто этим умиротворением занимается. Сама история Франции – блестящий пример правильности этого утверждения, Макрон мог бы ее почитать на досуге вместо встречи с Путиным.

Но вместо изучения уроков недавней французской истории мы видим хладнокровное использование президентом Франции неопытности президента Украины и непонимания Зеленским ситуации, в которой оказалась наша страна. Непонимание того, в частности, что Макрон, который стремится к взаимопониманию с Путиным, не может ни повлиять, ни надавить на Путина.

Повлиять на Путина может только сам Зеленский. Позиция российского президента изменится, если украинский президент перед ним капитулирует. Условия для такой капитуляции Путиным озвучены и он просто ожидает, что Зеленский их выполнит.

И позиция российского президента изменится, если Зеленский будет решительно сопротивляться российской агрессии, требовать от западных партнеров не влиять на Путина, а отказываться от диалога с Путиным, вводить более жесткие санкции против России, содействовать усилению украинской армии.

Зеленскому нужно было бы требовать от Макрона не повлиять на Путина, а отменить приглашение Путину приезжать во Францию. Вот если бы это действительно произошло, Путин мог бы решить, что ситуация развивается не по его плану.

А пока что все идет именно так, как хотели бы в Кремле.