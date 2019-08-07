Разговор Зеленского и Путина по Донбассу. Неготовность Украины вести переговоры в нормандском формате

На осень в планах новой Рады стоят изменения в Конституцию, которые, по сути, повторяют то, что пять лет назад предлагал Порошенко, включительно с, так называемым, особым статусом Донбасса.

Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина. Суть его можно свести к одной фразе, пишет на страницах «Depo.Власть» экс-нардеп Украины Вадим Денисенко: «поговорите с ОРДЛО, чтобы они больше не стреляли, и не забудьте, что скоро мы должны встретиться в Нормандском формате».

«Можно, конечно, по-разному относиться к тому, нужна ли была эта беседа или нет. Но это не главный вопрос, который нужно задавать самим себе. Первый и ключевой вопрос: готовы ли мы к переговорам в Нормандском формате. И здесь мы сталкиваемся с глобальной проблемой: нам не о чем говорить с россиянами, французами и немцами. Единственный аргумент, который у нас есть – это Минские договоренности (если это можно назвать аргументом)», – пишет экс-нардеп.

Проблема заключается в том, что нынешний формат нормандской четверки предполагает желание Макрона как можно быстрее решить вопрос автономии для Донбасса и желание Меркель дать минимальный газовый контракт Украине, чтобы открыть Северный поток-2. План россиян также понятен.

«И здесь мы должны помнить еще один важный момент. Сегодня Путин – самый слабый за все годы своего правления. И его окружение прекрасно понимает, что вопрос Украины – это один из немногих козырей, которые могут резко поднять рейтинг президента РФ», – отмечает Денисенко.

Что может выложить на переговорный стол Зеленский? Жалобы на то, что не дают разминировать территорию возле Станицы Луганской? Или рассказы о сорванном “хлебном перемирии”?

Для того, чтобы сыграть в свою игру, нужно сделать две вещи: озвучить свой план и попытаться консолидировать вокруг него общество. При нынешней поддержке Зеленский мог бы это сделать, но, к сожалению, пока он этого не делает.

«Почему? Или в Офисе президента просто нет собственного плана, или же те, кто отвечает за внешнюю политику, сознательно считают, что можно сыграть во французский или какой-то другой чужой сценарий», – подчеркивает Денисенко.

Среди законодательных планов Рады на осень сейчас активно рассматриваются изменения к Конституции, которые, по сути, повторяют те изменения, которые были наработаны конституционной комиссией включительно с переходными положениями, так называемый, особый статус Донбасса. Главный вопрос заключается в том, готова ли команда Зе идти дальше и формировать законодательное поле для особой автономии для ОРДЛО.

«Пока ответа на этот вопрос нет ни у кого. Но повторюсь, ключевая проблема сегодняшнего дня – это то, что Офис президента не говорит ничего про Донбасс. Сейчас существует всего три сценария развития событий», – отмечает Денисенко.

Первый – продолжение нынешней ситуации “ни мира, ни войны”, которая, де-факто, была планом Порошенко.

Второй – согласие Украины на автономию ОРДЛО и соответствующая интеграция по правилам РФ.

И, наконец, третий вариант – предложить свой мирный план и, прикрываясь поддержкой украинского народа, попробовать навязать этот план другим игрокам.

«Каким может быть этот план? Мы должны заменить особый статус на полную децентрализацию. И создать одинаковые условия для всех регионов с сохранением ключевых и определяющих полномочий центра», – подчеркивает Денисенко.

Простой пример: в Минских соглашениях прописано право на создание собственной полиции на Донбассе.

«Прекрасно, принимаем закон о муниципальной милиции, который работает на всей территории страны и одновременно обеспечивает выполнение минских соглашений. И так нужно идти по каждому пункту», – отмечает Денисенко.

Иначе – сценарий автономии по российским правилам приведет к расколу страны и, что еще хуже, к появлению террористических организаций в центре и на Западе. А то, что россияне готовы будут финансировать эти организации, я даже не сомневаюсь.