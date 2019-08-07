Зеленскому пора очнуться. Как Кремль управляет ситуацией на Донбассе

После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырех украинских военнослужащих Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его «повлиять на ту сторону».

Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой «той стороны», это выдумка кремлевской пропаганды, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

«Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооруженными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на «ту сторону», а отдает ей распоряжения. Он – не посредник, а участник конфликта», – пишет Портников.

И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в «парламентера». Это то, что Путину и нужно для продолжения войны.

«И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир?», – подчеркивает Портников.

«Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы – президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира», – добавил он.

Непонимание Зеленским этого простого факта будет только множить жертвы, приведет к новым потерям – и людей, и территорий.