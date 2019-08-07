Срыв перемирия на Донбассе. Что должен сделать Зеленский?

Президент Зеленский призывает ускорить встречу в нормандском формате и утверждает, что перемирие продолжалось 17 дней. Есть надежда, что в Офисе президента его помощники и пресс-служба, а также наши военные регулярно и достоверно информируют Верховного главнокомандующего о ситуации на фронте, пишет на своей странице в Facebook экс-вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Перемирие не продлилось и дня, к сожалению. Не по вине Украины. С 21 июля были ранены более десятка наших военных. В фронтовых отчетах всегда фиксируют боевые потери, к которым отнесены и раненые: 200 – погибших, 300 – раненых. И дай Бог всем раненым ребятам полного выздоровления», – пишет экс-вице-спикер.

Правда в том, что во время всех объявлений режима тишины интенсивность обстрелов стихала и количество убитых и раненых уменьшалось. И так было прежде, и во время этого «перемирия».

Правда в том, что российские оккупационные войска и их марионетки – боевики ни разу не соблюдали перемирия, а их в минском процессе объявляли 20 за эти годы. Правда в том, что Украина и во времена президента Порошенко, и сейчас, во времена президента Зеленского – стремилась и стремится к миру, но РФ не пошла ни на малейшие уступки в урегулировании конфликта.

«Правда в том, что новая власть, к сожалению, и в избирательной кампании и после в своей риторике и действиях пыталась сделать вид, что якобы это команда Порошенко что-то не то делала, не так воевала, не так выполняла соглашения, не так проводила переговоры, не так строила мост в Станице, не так освобождала заложников, пытаясь подсознательно переложить ответственность с РФ на нас. Правда в том, что наша команда все время была откровенной с обществом о войне. Мы говорили правду: ключи от тюрьмы с политзаключенными в руках Путина, мир – в руках Путина», – подчеркивает Геращенко.

«Мы же должны воевать за нашу победу над агрессором. И это требует огромной консолидации общества и единства. И честной, точной лексики – всего, что касается войны, агрессора, оккупации. Четких определений, точных оценок – и власти, и оппозиции», – добавил она.

Перемирие не соблюдалось боевиками, но правда в том, что вчера были первые убитые наши воины за эти 17 дней. И от этого очень грустно и больно.

«И встречу в нормандском формате стоит собирать, особенно накануне 5-й годовщины минских соглашений, провалившихся по вине Путина. Однако крайне важно, чтобы она стала результативной. Чтобы Путин отдал, наконец, наших заложников и чтобы его войска покинули территорию Украины», – подчеркивает Геращенко.

Президент Зеленський закликає пришвидшити зустріч в нормандському форматі і стверджує, що перемир‘я тривало 17 днів…. Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Dinsdag 6 augustus 2019

«Борьба за Украину против оккупанта – это тема, которая должна объединять все политические силы. Враг – в Кремле. Для меня это аксиома», – резюмирует она в заключении.