Как «Печера» закроет небо для оккупантов? Прикрытие от воздушных атак украинских АЭС

Разработанный в 1961-м комплекс С-125 штатно может поражать наземные цели, однако в советские времена такие учебно-боевые задачи даже не отрабатывали.

В начале месяца, 2 августа, закончилась история с зенитно-ракетным комплексом С-125 «Печора» и 36 зенитными ракетами класса «земля-воздух» 5В27Д в полном боевом оснащении, которые случайно обнаружили в январе 2019-го следователи Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ на территории специализированного морского порта Ольвия (до января 2017-го – Октябрьск), пишет военный эксперт Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Порт был построен в Советском Союзе специально для поставок военной техники в дружественные государства Дальнего и Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. После распада Союза порт продолжал выполнять роль некоего транспортного хаба для большинства стран-экспортеров бывшего СССР, в том числе, и Российской Федерации.

Найденный в январе комплекс «Печора» якобы являлся собственностью ОАО «Рособоронэкспорт» и еще в 2007-м был незаконно ввезен для дальнейшего экспорта в одну из стран Восточной Африки, на которую распространяется эмбарго ООН. Потом что-то пошло не так и дорогостоящий груз просто оставили на складское хранение. Спустя 12 лет его «вдруг» нашли наши правоохранители.

Есть, кстати, серьезные сомнения, что у ракет именно российское происхождение. Так уж сложилось, что после распада СССР основной запас ракет к зенитно-ракетному комплексу С-125 «Печора» остался на территории Украины – буквально все схемы продажи ракет в третьи страны из Беларуси, России и Украины были завязаны именно на бездонные украинские склады. Так было в случае с Эфиопией, Азербайджаном и еще десятками стран, где эти устаревшие, но и по-прежнему эффективные ЗРК и поныне состоят на вооружении.

Суд эту неожиданную находку признал контрабандой и арестовал. Еще 27 марта на заседании правительства Украины было принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны Украины. Однако реальная передача произошла только через полгода – после окончания всех процессуальных действий, проводимых военной прокуратурой.

Конечно, передачу любого вооружения для нужд армии стоит приветствовать, но в этом случае не стоит забывать, что комплекс и, самое главное, ракеты находились пусть и в складских помещениях, но без хотя бы минимального обслуживания почти 12 лет. А значит, возникает множество вопросов, например, сколько ракет осталось в состоянии, которое позволяет их применить.

К тому же, сам комплекс С-125 не состоит на вооружении ВСУ. Хотя сейчас полным ходом идет программа его модернизации для условий современной войны. Свои варианты предлагают сразу несколько частных фирм.

Наиболее продвинутый – от фирмы «Радионикс», которая уже имеет опыт модернизации С-125М в интересах эфиопских вооруженных сил. В «эфиопской» версии С-125МЭ1(2) «Голубой Нил» реализована установка полуактивной головки наведения на старые ракеты 5В27Д (а именно такие наши правоохранители «нашли» в спецпорту «Ольвия»). При этом значительно повысилась как дальняя граница зоны поражения – до 40 км, так и максимальная высота зоны поражения – 25 км.

Из этих же зенитных ракет пытается сделать некий эрзац противокорабельной ракеты и другая фирма – «Аэротехника-МЛТ». В ноябре 2018-го на полигоне ВСУ в Херсонской области была испытана модификация С-125-2Д1 «Печора-2Д». По утверждению конструкторов на модернизированной ракете 5В27Д-М1 с полуактивной головкой самонаведения реализован комбинированный способ наведения на цель.

На начальном участке траектории применяется инерциальное наведение в упрежденную точку с радиокоррекцией в зависимости от ее положения и скорости при маневре цели. На конечном участке траектории применяется полуактивное самонаведение после захвата цели при подсвете новой РЛС FCR-125.

Разработанный в 1961-м комплекс С-125 штатно может поражать наземные цели, однако в далекие советские времена такие учебно-боевые задачи даже не отрабатывались расчетами – более, чем хватало других средств береговой обороны.

По наземным целям в своей истории комплекс применялся единственный раз – в начале «нулевых» во время гражданской войны в Ливии. Тогда впервые в ходе боев различных группировок мусульманских боевиков на фото и видео засветились запуски зенитных ракет по наземным целям как с буксируемых пусковых установок, так и с различной бронетехники (в частности, танка Т-55).

Так что боевая ценность комплексов С-125 в условиях современной войны крайне сомнительна. С одной стороны, у нас на складах просто огромное количество ракет для него (и это огромный плюс), с другой – комплекс не мобильный, так что может быть использован только для объектов ПВО.

Между тем, с принятием на вооружение модернизированной «Печоры» наконец-то удастся надежно прикрыть Ровенскую АЭС, а также плотины Днепровского каскада. Причем сделано это будет довольно-таки быстро, так как уже отработаны технические решения, которые позволяют интегрировать С-125 в существующую систему управления дивизионов С-300.

С другой стороны в условиях наличия у противника дальнобойных управляемых средств как воздушного, так и наземного базирования стационарные позиции являются крайне уязвимыми. Так что неизвестно, успеют ли сделать расчеты хоть один залп в условиях массированного применения «вероятным противником» «Калибров» и «Искандеров».

На сегодня нет сообщений о принятии на вооружение самого комплекса С-125. Это может значить, как и то, что проект модернизации закрыли, как и то, что ему присвоена высшая степень секретности.