«Станица Луганская и Счастье – это «ЛНР». Слабость украинского государства при Зеленском

В ситуации, когда террористы «ЛНР» перешли по мосту в Станице Луганской и заявили свои права на саму Станицу и Счастье, видна вся слабость государства при новой власти.

Накануне представители российских оккупантов так называемого «ЛНР» перешли мост в Станице Луганской и заявили права на Счастье. Они утверждают, что «в соответствии с Минскими договоренностями Станица Луганская и Счастье» принадлежит ОРЛО. По мнению постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы, опубликованного на его странице в Facebook – это демонстрация слабости государства при новой власти.

«Как по мне, больше чем несправедливость в масштабах государства, людей раздражает только бессилие государства», – пишет Кулеба.

И когда два человека с так называемого «ЛНР» заходят на контролируемую государством территорию, целенаправленно провоцируют, записывают видео и спокойно возвращаются к себе, потому что их не задерживают как представителей незаконной власти «ЛНР», это бессилие государства.

«Не так давно была операция СБУ, когда с неконтролируемой государством территории вывезли чувака, причастного к сбиванию самолета рейса MH-17. Совсем недавно государство задержало российский корабль, который блокировал наши катера в Керченском проливе. В этом случае государство показало свою силу. То есть в принципе мы способны и делаем то, что можем делать», – подчеркнул Кулеба.

Як на мене, більше за несправедливість в масштабах держави людей дратує лише безсилля держави.І коли дві людини з… Geplaatst door Dmytro Kuleba op Woensdag 7 augustus 2019

В Станице все получилось наоборот. И хотя очевидно, что это была сознательная провокация, чтобы показать, кто хозяин и спровоцировать, но задержание персонажей, даже кратковременное, было бы хорошим уроком.

«Государство всегда должно бить на опережение или в ответ. Симметрично или асимметрично, прямо или гибридно, открыто или подковёрно, но бить, защищая свое и своих», – подчеркивает Кулеба.

«Иначе не будет у людей веры в способность их государства защищать себя и в конце концов их самих», – добавил он.