Олигархическая республика Коломойского. При Зеленском восстанавливают схемы ликвидированные Порошенко

Настоящее время появляется все больше доказательств зависимости Владимира Зеленского от Игоря Коломойского. По словам политолога, сегодня президент и известный бизнесмен пытаются восстановить те схемы обворовывания государства, которые были уничтожены при Петре Порошенко, заявил на своей странице в Facebook политический аналитик Павел Нусс.

«Более того – Украина превращается из парламентско-президентской в олигархическую республику, учитывая последние заявления олигарха, где он фактически демонстрирует свое влияние на процесс принятия политических и кадровых решений, в том числе и на должность премьера», – отмечает аналитик.

Павел Нусс утверждает, что к лоббированию интересов Игоря Коломойского в Украине подключился уже сам Владимир Зеленский. При этом суммы уступок бизнесмену, которые мы все видим сейчас, просто поражают.

З перемогою Зеленського відновлюється вплив олігархів, зруйнований за часів Порошенка. Навіть більше – Україна… Geplaatst door Nuss Pavlo op Dinsdag 6 augustus 2019

Например, авиакомпания олигарха Коломойского выиграла тендер на президентские авиаперевозки. Сумма этого контракта составляет более 31 миллиона гривен, которые государство оплатит олигарху за услуги авиаперевозки до 31 декабря текущего года, писал ранее в своем блоге Павел Нусс.

«Сумма этого контракта составляет более 31 миллиона гривен которые государство салате олигархов за услуги авиаперевозки, внимание, до 31 декабря текущего года», – отмечает аналитик.

Это является еще одним подтверждением того, что нынешний президент находится в зависимости от влиятельного бизнесмена. Коломойский получает более чем солидную материальную выгоду от победы Зеленского на президентских выборах. По сути, эти двое сейчас пытаются восстановить те схемы обворовывания государства, которые были уничтожены в период президентства Петра Порошенко.

Авіакомпанія олігарха Коломойського виграла тендер на президентські авіаперевезення.Сума цього контракту складає більше… Geplaatst door Nuss Pavlo op Dinsdag 6 augustus 2019

Нусс отмечает, к примеру, все заграничные и внутренние передвижения президента Порошенко осуществлялись государственными самолетами, кроме частных перелетов, за которые было уплачено Порошенко за свой счет. В случае с Зеленским, кроме государственного ангара они нанимают еще и услуги частных авиакомпаний, которые будут оплачены за счет налогоплательщиков.

Вообще, к лоббизму в пользу Коломойского подключился непосредственно Зеленский, и суммы этих уступок поражают. Например, во время своего визита в Ивано-Франковск Зеленский заявил, что государство потратит более 2 млрд грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта, находящегося в концессии одной из фирм олигарха – «Скорзонера».

По словам Павла Нусса, все эти факты подтверждают, что Владимир Зеленский находится в зависимости от Коломойского, который получил и получает огромную финансовую выгоду от победы Зеленского на выборах президента.

«Де-факто эти люди восстанавливают схемы грабежа государства, который были уничтожены при Порошенко», – резюмировал аналитик.