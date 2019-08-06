Кабмин «уважаемых людей». Какая реформа нужна украинскому правительству?

Еще в те далекие, теперь почти былинные времена, когда государственные деятели еще думали об эффективности страны, а не своей собственной, было установлено, что для управления экономикой большинства стран достаточно лишь 12 министерств плюс-минус два, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

Затем в Украине наступил период, когда ушлые деятели начали сами придумывать себе ведомства для кормления. Так, Игорь Бакай придумал «Нафтогаз» и сам же его возглавил. А первое Министерство информации было придумано специально под Зиновия Кулика, которого нардепы выдавливали с поста главы Госкомитета по радио и телевидению. Второй раз, как известно, его сочинили под кума президента Порошенко Юрия Стеця.

Затем, когда на страну навалилась эпоха коалиционного парламентаризма, то министерства и ведомства, как и всякие красиво звучащие должности, стали изобретать для того, чтобы удовлетворить амбиции «уважаемых людей», без которых большинство в Раде не складывалось. Побочным результатом этих манипуляций стало то, что одни министерства, вроде МВД, «весят» на коалиционных весах в три-четыре раза больше, чем, например, «какой-то» минкульт.

Теперь же, с появлением безальтернативной «зеленой вертикали власти», все упростилось настолько, что можно вернуться к здравому смыслу. И сформировать правительство в таком виде, в котором оно нужно именно для управления страной, а не для памятных записей в трудовых книжках отдельных товарищей.

Практически сразу же в Зе-команде заговорили о слиянии в одну структуру министерств культуры, молодежи и спорта и информационной политики – этих самых маловесомых ведомств. А также об объединении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Госкомитета по телевидению и радио.

Во втором случае, очевидно, свою роль с Зе-командой сыграла тривиальное незнание матчасти (хотя в команде есть спецы в сфере массмедиа).

Дело в том, что Нацсовет по ТВ и радио – это высший вневедомственный орган, регулирующий всю сферу электронных СМИ. Он внесен в Конституцию Украины и формируется Президентом и Верховной Радой на паритетных началах и не входит ни в одну из ветвей власти. А схожий по названию госкомитет – входит в исполнительную власть и создавался для управления исключительно государственными ТВ и радио плюс ему еще навесили книгоиздание.

Государственное телевидение и радио заменило Общественное, поэтому госкомитет пора упразднить как обычную паразитирующую чиновничью прокладку. Однако он тоже записан в Конституцию еще в 1996 году – некий отголосок тогдашней борьбы между президентом Кучмой и Верховной Радой. И просто вычеркнуть этот рудиментарный орган из высшего закона страны никому в голову не приходит.

Так что здесь ничего объединять не надо. Надо просто похоронить умершее.

А вот с министерствами интереснее.

Смешать в один коктейль можно все – хоть водку с машинным маслом. Но будет ли смесь годной для употребления? И где найти такого уникального топ-менеджера, который профессионально разбирается одновременно и в информационном и кино бизнесе, и в проблемах молодежи, и в культуре, и в спорте?

Нет, если надо на том же уровне, как ориентируется в своей сфере министр по делам ветеранов Ирина Фриз, протеже Петра Порошенко, тогда конечно. Но, надеюсь, что вовсе не о подобной профанации речь.

А если серьезно, то тогда надо объединять минмолодьспорт с министерством образования, причем спорт внутри должен быть отдельной, почти независимой госслужбой. И назвать это ведомство министерством развития личности.

А мининформ и минкульт вместе с госслужбой кино действительно смогут составить одно министерство, потому что они занимаются в широком смысле информацией, способной формировать позитивный имидж Украины в мире.

Принципиально важно, что эти (да и все остальные) министерства и ведомства вместе с Радой должны формировать лишь критерии и стандарты в своей сфере, а непосредственными процессами должны заниматься не чиновники, а творцы – ученые, педагоги, тренеры, художники, музыканты, режиссеры, артисты.

Если к формированию правительства подходить не по идиотско-квотному, а по профессионально-производственному принципу, да еще и не заморачиваться перспективой второго президентского срока, то можно действительно выстроить гармоничную систему из дюжины министерств. Вот только в конечном итоге важнее оказывается не сама система, изображенная в виде квадратиков и стрелочек на большом плакате, а те люди, которые заполнят все эти квадратики.

И при формировании правительства интенсив для министров в Трускавце уже не поможет.