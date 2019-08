Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде. Кто возглавит парламент и комитеты?

В понедельник, 5 августа, в масс-медиа появился предварительный список кандидатов на должности спикера парламента, его заместителя и глав 19 парламентских комитетов от партии «Слуга народа». Саму же фракцию политсилы возглавит Давид Арахамия и 15 его заместителей, сообщает издание «Фокус», рассказывая о том, кто все эти люди.

Спикер парламента

Дмитрий Разумков (№1 в списке партии, 35 лет)

Глава политической партии «Слуга народа». В прошлом 35-летний политтехнолог занимал должность спикера штаба и являлся главным политическим консультантом тогдашнего кандидата Владимира Зеленского. Также был управляющим партнером и директором компании политического консалтинга «Ukrainian Politconsulting Group».

Первый вице-спикер

Руслан Стефанчук (№ 2 списке партии, 43 года)

Советник и представитель президента Зеленского в Верховной Раде. Стефанчук познакомился с Зеленским в студенческие годы, когда оба играли в КВН. Большую часть своей карьеры кандидат в вице-спикеры занимался научной деятельностью в сфере юриспруденции. Некоторое время был помощником нардепа от БПП Анатолия Матвиенко и вице-премьера Степана Кубива.

Глава фракции «Слуга народа»

Давид Арахамия (№4 в списке партии, 40 лет)

Украинский политик, предприниматель, общественный деятель и волонтер. Секретарь Национального инвестиционного совета. Также Арахамия является соучредителем международной IT-компании Template Monster. Получил орден «За заслуги» III степени за волонтерскую деятельность.

Заместители главы фракции

Галина Янченко (№5 в списке партии, 31 год)

Социолог, политик, глава Совета общественного контроля НАБУ, член команды президента, отвечающая за антикоррупционную политику и диджитал-решения. С 2014 по 2015 год была депутатом Киевского городского совета от «ДемАльянса», занималась вопросами злоупотребления в землепользовании и борьбой с коррупцией.

Дмитрий Соломчук (№33 в списке партии, 38 лет)

Возглавил «ЗеКоманду» в Ровенской области, является директором предприятия «Агро-Центр». С 2014 года основатель и председатель общественной организации «Час-Дій».

Юрий Мысягин (победитель выборов в округе №28 в Днепропетровской области, 45 лет)

Украинский волонтер, собиравший помощь для Вооруженных сил Украины.

Павел Халимон (№55 в списке партии, 36 лет)

Возглавил «ЗеКоманду» в Черниговской области, бизнесмен из Прилук, директор ООО «Агро-Хаус». С 2012 по 2015 возглавлял Прилукскую регистрационную службу управления юстиции, а в 2008-2012 работал в Прилукском суде.

Евгения Кравчук (№112 в списке партии, 33 года)

Эксперт по коммуникациям, руководитель пресс-офиса партии «Слуга народа». Работала в журналистике, продюсер и сценарист. Руководила пресс-службой партии «УКРОП», а также являлась партнером в компании «New Center Consulting». Работала директором по коммуникациям в штабе партии «Сильная Украина» и Сергея Тигипко на выборах в 2014 году.

Павел Сушко (№28 в списке партии, 39 лет)

Представитель «ЗеКоманды» в Харьковской области, продюсер, сценарист, актер. Познакомился с Зеленским в начале 2000-х во время съемок фильма в Харькове. С 2017 Сушко является членом Украинской киноакадемии. В 2018 году основал украинскую кинокомпанию Prime Story Pictures и получил награду «Золота Дзига» за фильм «DZIDZIO Контрабас».

Юрий Корявченков (победитель выборов в округе №33 в Днепропетровской области, 44 года)

Возглавлял штаб на тот момент кандидата в президенты Владимира Зеленского в Кривом Роге. С 1995 года был участником КВН в составе нескольких команд. В 2003 году участвовал в создании «Квартала-95», совмещал в студии должности административного директора и актера. Снимался в ряде проектов Студии Квартал-95, в том числе «Смачна ліга», «Как казаки», «1+1 дома. Новый год» и других.

Юрий Кисель (№43 в списке партии, 56 лет)

Член «ЗеКоманды» в Тернополе. Председатель строительной компании «БИАНТ» из Кривого Рога.

Николай Тищенко (победитель в округе №219 в Киеве, 47 лет)

Известный телеведущий и ресторатор. Президент и владелец группы компаний сети ресторанов «Наша карта», основанной в 2007 году. Наибольшую известность получил, как ведующий передач «Мастер шеф» и «Ревизор», а также участник шоу «Танцы со звездами».

Вадим Струневич (№40 в списке партии, 36 лет)

Руководителем в десятке предприятий, в частности в строительной компании «Укринвестбуд девелопмент», директор «Киевпроекта» – главной проектного учреждения Киева.

Ольга Савченко (№66 в списке партии, 30 лет)

Юрист в области криминального и международного права. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах.

Максим Ткаченко (№25 в списке партии, 36 лет)

Возглавил «ЗеКоманду» в Луганской области. До 2014 года Ткаченко проживал в Луганске, где руководил компанией «Мастер-шоу», организовывающей по области гастроли известных артистов. В 2014 году уже в Киеве основал с Зеленским и другими партнерами совместную компанию «Квартал-концерт», которая стала заниматься организацией гастролей не только «Вечернего квартала», но и других коллективов. Ткаченко также является концертным директором Тины Кароль и продюсером группы «БеZOбмежень».

Артем Культенко (№51 в списке партии, 35 лет)

Баллотировался в Киевсовет в мае 2014 года от Партии ветеранов Афганистана, которая входила в блок «Единство», который в то время возглавлял экс-мэр Киева Александр Омельченко. Культенко отстаивал интересы участников войны 1979–1989 годов.

Также является соучредителями еще одной общественной организации – «Союза инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева» (ОО «Сити Киева»). Эта организация имела активную позицию по МАФам и парковкам.

Роман Мулик (№73 в списке партии, 46 лет)

В 2010 году был избран депутатом Ивано-Франковского областного совета 6 созыва по списку «Партии регионов» как член партии. В феврале 2014 вышел из фракции «Партии регионов». Предприниматель. Занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию недвижимого имущества. Соучредитель ООО «Жилье-эксплуатационный участок – общественный центр». В 2010 году был генеральным директором строительной фирмы «МОМ».

Елена Шуляк (№13 в списке партии, 43 года)

Совладелица киевской фирмы, консультирующей девелоперов. В 2015 году подавалась на должность главы фискальной службы Украины. Вице-президент по финансам украинского филиала международной организации Young Presidents ‘Organization. Ранее возглавляла наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. Также входит в Офис эффективного регулирования (BRDO), руководитель которого Алексей Гончарук сейчас занимает должность замглавы Офиса президента.

Кандидаты на должности глав комитетов

Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики

Даниил Гетманцев (№20 в списке партии, 41 год)

Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики (предложение «Слуги народа» объединить два комитета в один – налоговой и таможенной политики и финансовой политики и банковской деятельности)

Профессор кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, президент Ассоциации налоговых советников, член Академического комитета Европейской ассоциации налоговых профессоров (European Association of Tax Law Professors – EATLP). Член научно-консультативного совета Верховного суда.

Комитет по вопросам экономической политики

Дмитрий Наталуха (№ 14 в списке партии, 32 года)

Украинский общественный и политический деятель, правозащитник, председатель Лиманской районной государственной администрации Одесской области. После 1,5 года работы на государственной службе Дмитрий Наталуха основал компанию «Lead/Augury», которая имеет КВЭД “Отношения с органами государственной власти, брендинг, политические консультации.

Комитет по вопросам бюджета

Юрий Аристов (№ 42 в списке партии, 44 года)

Бизнесмен. Владеет несколькими компаниями, специализирующимися на импорте живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум класса. Является бенефициаром компаний, связанных с IT и строительством. Директор компании «Atlantic-UMMA» и «Океанополис». Владеет заведениями «Oysters Cava Bar» и «Fish House».

Гуманитарный и информационный комитет

Александр Ткаченко (№ 9 в списке партии, 53 года)

Украинский медиа-менеджер, продюсер, журналист, телеведущий. Генеральный директор группы «1+1 медиа». В 2016 году получил диплом Harvard Business School по программе «Business of Entertainment, Media, and Sports». В 2018 году завершил обучение в INSEAD Business School в Сингапуре по программе «Value Creation for Owners and Directors».

Комитет по вопросам науки и образования

Сергей Бабак (№11 в списке партии, 41 год)

Доктор технических наук, кандидат экономических наук. Директор образовательных программ Украинского института будущего. Руководил ГП Научно-технический центр новейших технологий НАН Украины, был заместителем Генерального секретаря Украинского национального комитета Международной торговой палаты, директором Департамента международного сотрудничества. Директор департамента по вопросам предпринимательства и привлечения инвестиций Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, проректором и советником ректора Университета новейших технологий.

Комитет по цифровизации и IT

Михаил Крячко (№61 в списке партии, 39 лет)

Глава штаба Владимира Зеленского в Запорожской области, соучредитель общественной организации «Команда ЗЕ», зарегистрированной в Киеве в конце января 2019 года. С 2015 года директор запорожского офиса digital-агентствп «SMMSTUDIO».

До этого, был частным предпринимателем с родом деятельности «оптовая торговля непродовольственными товарами». 2014-го прекратил свою деятельность. В 2008 году он был главным специалистом организационного отдела аппарата Запорожской облгосадминистрации.

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия

Ирина Венедиктова (№3 в списке партии, 41 год)

Работает в Харьковском университете имени В.Н. Каразина, заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин. Входит в редакционную коллегию журналов «Частное право», «Медицинское право». Является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики Украины, а также является председателем диссертационного совета юридического факультета. Участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, однако не сдала экзамен. Также Венедиктова – судья третейского суда по медицинским делам.

Комитет аграрной политики и земельных отношений

Николай Сольский (№125 в списке партии, 40 лет)

Соучредитель юркомпании «Сольский и партнеры». Также является соучредителем Украинского Аграрного Холдинга.

Комитет по вопросам предотвращения и противодействию коррупции

Анастасия Красносельская (№8 в списке партии, 35 лет)

Эксперт по вопросам борьбы с коррупцией, судебной и правоохранительной реформ. Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, член украинской делегации в Группе государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Частная предпринимательница. Эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству, поддержке неправительственных организаций за счет бюджетных средств и налоговых стимулов для НПО (Научно-производственное объединение). Член правления ОО «Центр противодействия коррупции».

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности

Денис Монастырский (№19 в списке партии, 39 лет)

Работает экспертом «Украинского института будущего», в котором курирует направления реформирования правоохранительной и судебной систем. В политику пришел из бизнеса – с 2009 по 2017 годы работал юристом в таких компаниях, как Hillmont Partners, «Лигал Консалтинг», Global Ties KC. В 2012 году стал победителем Национального конкурса «Волонтер года».

Ранее был членом комиссии по проведению конкурса на занятие должности Государственного бюро расследований.

Комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса

Андрей Герус (№17 в списке партии, 37 лет)

Представитель президента Украины в Кабинете министров. Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг. В 2015 году неудачно баллотировался в Киевсовет от «Самопомочи».

В 2019 году был представлен как член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского. В команде отвечает за энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и антимонопольное регулирование.

Комитет по вопросам инфраструктуры

Владислав Криклий (№12 в списке партии, 33 года)

В 2014-2015 годах работал советником министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий. Позже стал заместителем начальника Департамента ГАИ МВД Украины и возглавил Главный сервисный центр МВД Украины.

До начала работы в МВД работал в инвестиционно-банковской сфере, а также в компании Tickets.ua, занимающейся автоматизацией процессов электронной оплаты платежей.

Комитет госстроительства, местного самоуправления

Андрей Клочко (№83 в списке партии, 38 лет)

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от «Блока левых сил», а в 2015 году – в Киевсовет от партии «Видродження». Руководитель ОО «Круг».

С 2018 года – помощник проректора Киевского Национального университета строительства и архитектуры, ранее работал там же ведущим специалистом отдела международных отношений. С 2017 года – исполнительный директор компании «Хлебарський». Занимал должность заместителя директора по продажам ООО «Агропродэкспорт». Ранее работал директором департамента продаж в медиахолдинг «Главред-Медиа».

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны

Александр Завитневич (№39 в списке партии, 46 лет)

Директор Смелянского литейного завода в Черкасской области.

Комитет по вопросам охраны здоровья

Михаил Радуцкий (№18 в списке партии, 51 год)

Украинский бизнесмен, основатель медицинской клиники «Борис». Внештатный советник Владимира Зеленского.

С сентября 2014 года по декабря 2015 года работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. После увольнения с должности стал советником киевского мэра.

Комитет по вопросам экологической политики

Олег Бондаренко (№60 в списке партии, 44 года)

Эксперт по вопросам экологии, правовым вопросам. Председатель ОО «Всеукраинская организация «Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф». Работал над вопросом по усилению значения Орхусской конвенции в Украине. Оказывал содействие углублению дискуссии среди специалистов экологической сферы и работы над конкретными шагами и путями решения насущных эко-проблем в Украине.

Комитет по вопросам регламента и организации работы ВРУ

Сергей Кальченко (№24 в списке партии, 54 года)

Эксперт в избирательном законодательстве, европейских стандартах в области прав человека. Кальченко ассоциированный партнер юридической компании Hillmont Partners, где курирует практику Европейского суда по правам человека.

Комитет по вопросам иностранных дел

Богдан Яременко (победитель в округе №215 в Киеве, 47 лет)

Украинский дипломат. Генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006—2008), генеральный консул Украины в Стамбуле (2010—2014). С января 2014 года – председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда «Майдан иностранных дел».

Комитет по вопросам европейской интеграции

Мария Мезенцева (победитель в округе №168 в Харьковской области, 29 лет)

В 2015 году была избрана депутатом Харьковского горсовета от фракции «Самопомич». Проходила стажировку в Европейском парламенте, Парламентской ассамблее Организации Объединенных Наций.

Комитет по вопросам соцполитики

Галина Третьякова (№54 в списке партии, 56 лет)

Бывший генеральный директор Украинской федерации страхования (УФС). Работала председателем правления компаний «Просто-страхование». Жизнь и пенсия и АСКА – жизнь.

В начале 2000-х была членом комиссии – директором департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. Также была главой Общественного совета при Пенсионном фонде и членом правления ПФУ.