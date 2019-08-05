«Россия нарушает Конвенцию о правах человека». Клоунада в ПАСЕ вокруг деятельности Кремля

ПАСЕ превращается в арену цирковых выступлений с клоунами и маньяками. В Ассамблеи неожиданно увидели в России нарушителя Конвенции о правах человека.

Нет сомнений, что в Кремле испытывают приступы гомерического смеха смотря на то, как реагируют в ПАСЕ на московские протесты. Некогда уважаемый парламентский орган Европы превратился сплошную клоунаду и пристанище маньяков всех мастей, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания

«В последнее время меня ПАСЕ удивляет все больше и больше. Причем не с лучшей стороны. Но, обо всём по порядку», – пишет военно-политический обозреватель.

Так, сегодня глава британской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ. Причиной тому послужило массовое нарушение Конвенции о правах человека в ходе протестов в Москве.

«И вот теперь, в стенах ПАСЕ возникает брожение, вызванное тем, что в их обитель была возвращена делегация страны, которая втаптывает идеалы европейского сообщества и всего цивилизованного мира берцами в грязь. Но, вот ведь вопрос, а разве раньше этого в ПАСЕ о России не знали, что она не более чем перевёртыш тоталитарного режима?», – подчеркивает Коваленко.

«Лично меня до глубины души возмутил тот факт, что Россию вернули в зал заседаний под аккомпанемент обнародования очередного этапа расследования в отношении трагедии МН17, в ходе которого было предъявлено обвинение ряду граждан РФ. В статье «Смерть европейской солидарности. ПАСЕ мертв и Путину может безнаказанно убивать европейцев» я подчеркнул, что европейская солидарность в тот день умерла в стенах ассамблеи», – отмечает он.

Но, когда был представлен список делегации РФ в ПАСЕ то в материале «Члены делегации РФ в ПАСЕ: пропагандисты, извращенцы, психопаты и коррупционеры» Коваленко пройдясь лишь по нескольким фамилиям отметил, что за каждым из них есть не только коррупционный след, но за кое-кем и криминальный, а порою даже намекающий на маниакальное расстройство психики.

«И вот мне становится, а на, что надеялись в Европе? Вернуть делегацию, дабы та уплачивала взносы (официально)? Так взамен этого вы получили взвод маньяков, проецирующих нарративы своей больной пропаганды и представляющих в столь высоком органе страну, перемалывающую демократию в режиме 24/7», – подчеркивает Коваленко.

Или в Европе не понимают, что имеют дело с государством – террористом и государством – спонсором терроризма, государством в лице Кремля, которому наплевать не то что на жизни чужих граждан, а на жизни своих, как и на свою территорию – яркий пример это горящая Сибирь, где пожар с европейскую страну Бельгию?», – добавляет он.

«В общем Россию в ПАСЕ вернули, Москва взносы не внесла, 24 украинских моряка не освобождены, виновные в гибели МН17 и убийстве Немцова не привлечены и т.д.», – отмечает Коваленко.

Зато Европа дала Кремлю прекрасный повод, который смаковала вся пропаганда РФ, как Москва нагнула ЕС.

«А основной аргумент, по которому вернули Россию в ПАСЕ – «сохранения демократии и защиты прав человека», то, как он реализуется, то Кремль и его силовики прекрасно показали на митингах в Москве, особенно, в отношении участников этих митингов», – подчеркивает Коваленко..

Вот и выходит, что цирковая арена ПАСЕ, одновременно представляет собой сборище клоунов и маньяков. Кто в этом представлении доживет до заключительного акта, уверен автор, сомневаться не приходится…