Реванш и оккупация Украины: Когда СНБО займется антиукраинской деятельностью Московского патриархата?

Антиукраинская деятельность церкви Московского патриархата, несущая прямую угрозу украинскому обществу и государству, вызывает серьезные опасения и вопросы к правоохранительным органам и структурам национальной безопасности по принимаемым ими мерам в отношение этой деятельности. Письмо с вопросами к правоохранительным органам и структурам национальной опубликовали на страницах издания «Релігійна правда» журналисты «Центр религиозной безопасности» Татьяна Деркач и Дмитрий Горевой.

«В последнее время общество и СМИ заметили, что в публичном пространстве активизировалась тема религиозной конфликтности между православными церквями разных юрисдикций», – говорится в письме.

Очевидно, это связано с двумя факторами: проведением президентских и парламентских выборов (то есть, сменой власти) и получением Православной Церковью Украины Томоса – с участием бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Православная религиозная структура, которая именует себя «Украинская православная церковь», что есть в непосредственном подчинении Русской православной церкви (см. Результаты религиоведческой экспертизы, утвержденной Приказом Министерства культуры № 37 от 25 января 2019), выразила в адрес новоизбранного президента Украины большие надежды, что он будет способствовать прекращению «гонений» и «дискриминации по признаку вероисповедания», – подчеркивают журналисты.

Уже несколько лет УПЦ (МП) навязывает обществу, СМИ и международным организациям, осуществляющим мониторинг соблюдения прав человека, мнение, что Украина на государственном уровне занимается преследованием верующих «канонической церкви» (гонениям). Это откровенной манипуляцией с использованием различного рода фейков и клеветы по отношению к другим православных юрисдикций и Вселенского патриарха Варфоломея.

«При этом спикеры УПЦ (МП) сознательно «забывают» о многочисленных фактах разжигания межконфессиональной вражды, использования языка ненависти, призывы к свержению конституционного строя в Украине, поддержки незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», коллаборационизма с марионеточным руководством ОРДЛО и оккупационными властями в Крыму, которые осуществляют представители этой церкви. Соответствующая информация находится в свободном доступе в сети интернет», – отмечают журналисты в своем письме.

Из открытых источников известно, что в декабре 2018 на допрос в управление СБУ в Ровенской области было вызвано 14 священников. Просим предоставить информацию о результатах допроса, а также о ходе расследования деятельности клириков Ровенской и Полесской епархии УПЦ (МП), которая подпадает под ст. 111 УК Украины «Государственная измена» и ст.161 «Возбуждение религиозной вражды».

«Фигурантом многих публикации в СМИ стал священник Ровенской епархии УПУ (МП) прот. Виктор Земляной, который, вероятно, выполнял заказ руководства УПЦ (МП) по-насильственному и противозаконном препятствия права религиозных общин на свободную смену подчиненности (ст. 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях») и вмешательству во внутренние дела других юридических лиц, каковы религиозные общины», – подчеркивается в письме.

В марте 2019 СБУ объявила ему подозрение по статьям ч. 1 ст. 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии» и ч. 1 ст. 300 «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости». На самом деле эта ситуация не является новой, ведь на протяжении всех 27 лет независимости представители УПЦ (МП) делали все это, СБУ все это время закрывала глаза на очевидное нарушение законодательства, фактически позволяя под прикрытием свободы вероисповедания беспрепятственно распространять агрессивную идеологию «русского мира», что грозит национальной безопасности и суверенитета Украины.

«По заявлению прот. Виктора Земляного 7 мая 2019 Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч.1 ст. 372 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) относительно действий работников Ровенского УСБУ. И это при том, что в сети интернет в свободном доступе сотни, если не тысячи доказательств откровенных противозаконных действий священников УПЦ МП», – отмечают журналисты.

Формулировка «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности» – это просто издевательство и над законом, и над обществом, которое уже 5 лет находится в состоянии войны с Российской Федерацией.

Почему до сих пор СБУ и ГПУ не отреагировала на откровенно коллаборационистскую деятельность епископов УПЦ (МП), чьи епархии полностью или частично находятся на оккупированной территории Донбасса и в аннексирована Крыму?

«Речь идет о митрополитов Митрофана (Юрчук Михаил Иванович), Лазаря (Ростислав Филиппович Швец), Митрофана (Андрей Викторович Никитин). Почему СБУ и ГПУ не реагирует на публичные акции освящения епископами УПЦ (МП) русского оружия в Крыму, как это делал митрополит Феодосийский Платон (Владимир Петрович Удовенко)?», – задают вопрос журналисты.

С самого начала руководство УПЦ (МП) называло войну на Донбассе «внутренним конфликтом», «братоубийственной бранной» и прочее. Московский патриархат в Украине настойчиво избегает признания того, что происходит на востоке Украины и в Крыму, оккупацией и аннексией части территории Украины Российской Федерацией, как это определяется Постановлением Верховной Рады Украины от 27 января 2015 года, Постановлением Верховной Рады Украины от 21 апреля 2015 года, законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» и закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины в ты временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской области».

«Это не только подрывает суверенитет и обороноспособность нашего государства, но и косвенно легитимирует действия Российской Федерации. Согласно социологическим исследованиям, институт церкви имеет один из самых высоких показателей доверия, поэтому соответствующая позиция УПЦ (МП) может быть расценено, как подрыв обороноспособности нашей страны», – подчеркивают журналисты.

«Некоторые епископы, например, Лонгин (Михаил Васильевич Жар), срывали мобилизацию в украинской армии, чем подрывал обороноспособность страны и призвал других нарушать конституционный долг, предусмотренный ст. 65 Конституции Украины. Он обзывал предварительную Украинская власть сатанистами, объявлял проклятие и запрещал защищать страну с оружием в руках, умалчивая, каким оружием пользуются наши нападающие. Жалобу в СБУ на действия Жара подавало Министерство культуры в 2015 году. Какие результаты расследования СБУ?», – добавляют они в письме.

Недавно один из спикеров УПЦ (МП) протоиерей Николай Данилевич заявил, что не дело церкви определять, что за война идет на востоке Украины. Мол, для церкви это просто конфликт, а юридический ее статус пусть определяют юристы и власть. Или такие заявления не является публичным нарушением нескольких законодательных актов, Россию уже назван страной-агрессором?

«Почему соответствующие органы не расследуют потоки финансирования антиукраинской деятельности и пропаганды из российских источников, почему не замечают связанность священников УПЦ МП и их политических патронов и спонсоров с одиозными российскими бизнесменами вроде Константина Малофеева, который под прикрытием привоза в Украину «Даров волхвов» принимал участие в переговорах с крымским руководством накануне захвата Крыма «зелеными человечками», а сегодня до сих пор финансирует «ДНР»?», – задают вопрос журналисты

Именно под патронатом Малофеева в Крым и Киева во время Революции Достоинства с разведывательной целью приезжал известный российский боевик Игорь Гиркин (Стрелков). Он сам говорил, что его очень приветливо встретили монахи Святогорской лавры в Славянске, а «народный мэр» этого города Вячеслав Пономарев в интервью рассказывал, что наместник лавры митрополит Арсений (Игорь Федорович Яковенко) Яковенко их благословлял.

«Насколько мы знаем, в государственные и правоохранительные органы в последние годы активно инфильтрувались адепты «русского мира» под видом представителей «канонической веры». И понятно, что в настоящее время эти лица активно способствуют УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины», – подчеркивают журналисты.

На наших глазах происходит ползучий реванш антиукраинских сил под прикрытием религиозной деятельности. Трудно и мучительно осознавать, что государственные органы, созданные для защиты национальной безопасности Украины, и сотрудники которой присягали на верность Украине и Закона, оказались настолько бессильными и слабонервных, не могут довести до конца подобного рода дела, которые уже были открыты, и предоставить адекватную оценку всей остальной пророссийской деятельности других представителей УПЦ (МП).

«Просим сообщить, какие меры принимаются СНБО, СБУ, ГПУ по прекращению антиукраинской деятельности т.н. «Отделов безопасности» УПЦ (МП), финансируемых народным депутатом Вадимом Новинским, которые действуют под прикрытием общественного союза «Правозащитное объединение «Форпост» (код ЕГРПОУ 39661145, руководители Артем Аксенов и Илья Иванченко)? Его учредители – аффилированные с УПЦ (МП) юрлица ООО «Благоград» и благотворительная организация «Благотворительный фонд «Фавор». Указанные структуры наиболее активно действуют в Киевской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Сумской областях», – отмечается в письме.

Или рассматривало ли на своих заседаниях СНБО деятельность УПЦ (МП) в контексте проведения этой религиозной организацией (духовный центр которой находится в г. Москва) подрывной деятельности против Украины, нанесение вреда национальной безопасности (срыв мобилизации, содействие и сотрудничество с незаконными военизированными формированиями «ДНР» и «ЛНР», сотрудничество с агрессором – Россией и т.д.), нанесение вреда национальной безопасности в области информационной безопасности (ведение антиукраинской пропаганды, отрицание целесообразности существования государства Украина, отрицание российской агрессии, подрыв морального состояния как гражданского населения, так и военных, ведение откровенной пророссийской пропаганды, сотрудничество с российскими пропагандистами в ущерб Украине и т.д.)? Если нет, то почему, и кто лично в государственных структурах саботировал поднятия этого вопроса?

«Что сделано СНБО для защиты информационного пространства Украины от антиукраинской деятельности УПЦ?», – отмечается в письме.

«Просим срочного рассмотрения нашего обращения по существу и предоставление публичного ответа», – обращаются к журналисту.