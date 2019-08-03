Рост антироссийских настроений в США. Растет партийный раскол во взглядах на Россию

В США наблюдается рост негативного отношения к России среди сторонников как Республиканской, так и Демократической партий. Россию все больше воспринимают как серьезную проблему и даже как врага.

Около четверти взрослых (26%) говорят, что считают Россию противником, в то время как большинство (44%) считают, что это серьезная проблема, но не противник; 26% говорят, что не считают Россию проблемой, пишет в своем докладе аналитический центр исследований «Pew Research Center».

В целом, эти взгляды мало изменились за последние несколько лет, но разрыв во мнениях между членами разных партий продолжал расти. Демократы в настоящее время значительно чаще, чем республиканцы, заявляют, что Россия является противником (34–20% соответственно), в то время как республиканцы более чем в два раза чаще, чем демократы, говорят, что Россия «не представляет большой проблемы» (38–14%).

Доля республиканцев, которые не считают Россию проблемой, сейчас немного выше, чем год назад (сейчас 38%, тогда 33%) и существенно выше, чем весной 2016 года (29%).

Среди демократов эти взгляды оставались относительно стабильными в течение последних двух лет, но демократы по-прежнему гораздо реже заявляют, что Россия не является проблемой, чем в начале 2016 года: только 14% говорят об этом сегодня, в то время как 29% так считали в апреле 2016 года. ,

Сегодня половина взрослых (50%) говорят, что они считают власть и влияние России «главной угрозой» благополучию США, а 38% считают это незначительной угрозой. Только 10% не видят угрозы. Эти общие взгляды мало изменились с октября 2017 года.

Но восприятие угрозы, которую Россия представляет для США, в последние годы становится все более зависимым от партии, поскольку демократы гораздо чаще, чем республиканцы, склонны рассматривать Россию как угрозу.

Исторически взгляды демократов и республиканцев на Россию менялись вместе. Кроме того, с 2005 по 2016 год межпартийные разногласия по несколько иным вопросам о России были гораздо менее выраженными, чем сегодня – и в те годы республиканцы, как правило, чаще, чем демократы, рассматривали склонности российского правительства или его отношения с соседями, как главную угрозу для США