Першинг-3.0 под Киевом. Как Россия сама себе создала проблему с ядерной угрозой

Нет сомнений, что Россия, приостановившая свое участие в ДРСМД сначала президентским указом, а потом специально принятым законом, попытается поиграть в гонку вооружений с США. Но можно смело утверждать, что для Путина это станет его приговором, пишет военно-политический обозреватель «Одесского Курьера» Александр Коваленко на страницах издания

«Итак, сегодня окончательно ставится крест на Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан в далеком 1987 году между президентом США Рональдом Рейганом и Генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Благодаря же стараниям нового поколения успешных управленцев РФ, этот труд был полностью нивелирован», – пишет военно-политический обозреватель.

Сегодня практически все российские СМИ изливают тонны пропагандистской желчи, обвиняя в разрыве договора США, но при этом, полностью умалчивая то, что причиной тому послужило нарушение Россией же договора, а именно, создание сухопутной версии крылатых ракет «Калибр», размещаемых на ПУ ОТРК «Искандер».

«Боле того, еще в ноябре 2018 года российские пропагандисты ненароком засветили новые пусковые установки ОТРК «Искандер», отличающиеся увеличенной длиной, явно предназначенные для крылатых ракет 9М729 – сухопутной версии «Калибра», – отмечает Коваленко.

Следует напомнить, что еще в 2007 году президент РФ Владимир Путин заявлял, что договор РСМД больше не соответствует интересам России. А потому, раз уж на то пошло, какие вообще могут быть претензии к американцам за разрыв эпохального документа?

«Но, на фоне всех этих событий возникает другой животрепещущий вопрос, причем не один, а именно, когда у США появится эдакий «Першинг-3.0» и как скоро его разместят под Киевом?», – подчеркивает Коваленко.

Военно-политический обозреватель добавляет, «что же, россияне, за что боролись, на то и напоролись, ведь они открыли для себя новую странице в гонке вооружений». А в гонке вооружений между США и СССР, всегда выходили победителями штаты.

«И думаю, что в современных реалиях в этом процессе, вряд ли что-либо изменится не в пользу Вашингтона, разве, что изнеможение самой России и вправду, ускорится в разы», – резюмирует Коваленко..