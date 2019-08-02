Потешное увольнение Богдана. Как Зеленский подыграл Путину

Вчера украинцев нешуточно всполошила новость об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, которая оказалось экстравагантной шуткой чиновника, показавшей, что у Зеленского ни во что не ставят ни общество, ни СМИ, ни международных партнеров.

Шуточное увольнение главы Офиса президента дало возможность ответить на вопрос о настоящем руководстве страны, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

А был он таким: достаточно ли самостоятелен «народный президент» Владимир Зеленский, или вмонтированные в его окружение представители олигархата имеют над ним полную власть, поступают только так, как им велят их покровители, а заодно и стебутся над над обществом, при этом позоря Украину перед зарубежными партнерами?

Кажется, история с «шуткой» Богдана дает нам вполне определенный ответ на этот вопрос.

Во-первых, несостоявшееся «увольнение» главы президентской канцелярии показало полное неуважение к обществу и попытку превратить всю украинскую политику в балаган или клоунаду, тут уж кому что больше по нраву.

Впрочем, гомерического смеха по этому поводу как-то не слышно, а значительной части украинцев вся эта история и вовсе видится как унижение статуса госчиновника, который не может отвечать за свои слова. Впрочем, для условных «рыночников», которые ждут просто адекватного предоставления услуг от государства, вчерашние игры говорят о том, что ни о каком уменьшении роли государства и повышения качества его услуг наверху никто не думает, вместо этого там просто стебутся, обмениваются «сигналами» и занимаются своими делами.

Второй момент в шуточной отставке Богдана – международная реакция на случившиеся. Здесь просто стоит дать себе ответ на вопрос – могло ли это произойти в государстве вроде Германии, Франции, Британии, не говоря уже о США, или, боже упаси, России? Балаган явно с изрядной долей желчи и сарказма напишут западные СМИ.

Если же говорить о дипломатах и странах-партнерах, которые до этого относительно благожелательно смотрели на происходящее у нас в стране и пытались анализировать и прогнозировать процессы и решения новой команды, то теперь здесь будет только один ответ на все – клоунада.

Третий момент, который ярко проиллюстрировала «отставка» Богдана – это, увы, подтверждение концепта Украины как государства-неудачника, всячески промоутированного Россией последние полтора десятка лет. Государство – недоразумение, в котором президент балуется видосиками, фотошуточками и прочими «фичами», просто не может восприниматься серьезно, а о том, чтобы тягаться с тем же северо-восточным агрессором, не может быть и речи.

После долгой «квартальной» карьеры, которая перешла в президентскую, у Зеленского должны были строить его новый имидж серьезного государственного деятеля, отметая подозрения в том, что он «не вышел из образа» и продолжает балаганствовать. Вместо этого, главы ОП лишь подтвердил подозрения в клоунаде.

Здесь стоит вспомнить, от кого так настойчиво дистанцировался Зеленский в последние месяцы и с кем, наоборот, самым прямым образом связывают Богдана. Это, конечно, Игорь Валерьевич Коломойский. Он фактически свел на нет все усилия Зеленского по строительству имиджа «равноудаленного от олигархов», показав, что может шутить и с такими вещами, как отставка главы президентской канцелярии.

Вместе с тем, Игорь Валерьевич показал и то, что ему сейчас плевать на пожелания США, которые, напомним, довольно настойчиво советовали президенту удалить из своего окружения людей, связанных с олигархом.

По сути, единственный выход, который сейчас есть у Зеленского, если он, конечно, на него решится – это объяснение всей ситуации перед СМИ и настоящее увольнение Богдана.

Этим он хоть частично спасет международный имидж и предотвратит главный негатив, ведь, как метко заметил один из журналистов,в Украине народу позволено смеяться над властью (доказано Кварталом), но власти не позволено смеяться над народом.