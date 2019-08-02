Политика

Потешное увольнение Богдана. Как Зеленский подыграл Путину

Вчера украинцев нешуточно всполошила новость об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, которая оказалось экстравагантной шуткой чиновника, показавшей, что у Зеленского ни во что не ставят ни общество, ни СМИ, ни международных партнеров.

Шуточное увольнение главы Офиса президента дало возможность ответить на вопрос о настоящем руководстве страны, пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Сарбей.

А был он таким: достаточно ли самостоятелен «народный президент» Владимир Зеленский, или вмонтированные в его окружение представители олигархата имеют над ним полную власть, поступают только так, как им велят их покровители, а заодно и стебутся над над обществом, при этом позоря Украину перед зарубежными партнерами?

Кажется, история с «шуткой» Богдана дает нам вполне определенный ответ на этот вопрос.

Во-первых, несостоявшееся «увольнение» главы президентской канцелярии показало полное неуважение к обществу и попытку превратить всю украинскую политику в балаган или клоунаду, тут уж кому что больше по нраву.

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Впрочем, гомерического смеха по этому поводу как-то не слышно, а значительной части украинцев вся эта история и вовсе видится как унижение статуса госчиновника, который не может отвечать за свои слова. Впрочем, для условных «рыночников», которые ждут просто адекватного предоставления услуг от государства, вчерашние игры говорят о том, что ни о каком уменьшении роли государства и повышения качества его услуг наверху никто не думает, вместо этого там просто стебутся, обмениваются «сигналами» и занимаются своими делами.

Второй момент в шуточной отставке Богдана – международная реакция на случившиеся. Здесь просто стоит дать себе ответ на вопрос – могло ли это произойти в государстве вроде Германии, Франции, Британии, не говоря уже о США, или, боже упаси, России? Балаган явно с изрядной долей желчи и сарказма напишут западные СМИ.

Если же говорить о дипломатах и странах-партнерах, которые до этого относительно благожелательно смотрели на происходящее у нас в стране и пытались анализировать и прогнозировать процессы и решения новой команды, то теперь здесь будет только один ответ на все – клоунада.

Третий момент, который ярко проиллюстрировала «отставка» Богдана – это, увы, подтверждение концепта Украины как государства-неудачника, всячески промоутированного Россией последние полтора десятка лет. Государство – недоразумение, в котором президент балуется видосиками, фотошуточками и прочими «фичами», просто не может восприниматься серьезно, а о том, чтобы тягаться с тем же северо-восточным агрессором, не может быть и речи.

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После долгой «квартальной» карьеры, которая перешла в президентскую, у Зеленского должны были строить его новый имидж серьезного государственного деятеля, отметая подозрения в том, что он «не вышел из образа» и продолжает балаганствовать. Вместо этого, главы ОП лишь подтвердил подозрения в клоунаде.

Здесь стоит вспомнить, от кого так настойчиво дистанцировался Зеленский в последние месяцы и с кем, наоборот, самым прямым образом связывают Богдана. Это, конечно, Игорь Валерьевич Коломойский. Он фактически свел на нет все усилия Зеленского по строительству имиджа «равноудаленного от олигархов», показав, что может шутить и с такими вещами, как отставка главы президентской канцелярии.

Вместе с тем, Игорь Валерьевич показал и то, что ему сейчас плевать на пожелания США, которые, напомним, довольно настойчиво советовали президенту удалить из своего окружения людей, связанных с олигархом.

По сути, единственный выход, который сейчас есть у Зеленского, если он, конечно, на него решится – это объяснение всей ситуации перед СМИ и настоящее увольнение Богдана.

Этим он хоть частично спасет международный имидж и предотвратит главный негатив, ведь, как метко заметил один из журналистов,в Украине народу позволено смеяться над властью (доказано Кварталом), но власти не позволено смеяться над народом.

Автор Денис Сарбей
Источник Деловая Столица
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