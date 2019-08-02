Россия и оккупированный Крым. Почему формат отношений ничего не изменит?

Кориневич напоминает о том, что по вопросу урегулирования в Донбассе существует сразу несколько переговорных площадок – это и нормандский формат, и созданные в результате договоренностей лидеров стран-участниц этого формата группы в Минске, а по Крыму нет буквально ничего, пишет Виталий Портников на страницах «Крым.Реалии».

«Но и удивляться этому не приходится. Нормандский формат существует только потому, что Россия формально признает территориальную целостность Украины в части Донецкой и Луганской областей», – пишет журналист.

Участие в минском процессе создает возможность для России демонстрировать, что она является не страной-участником конфликта, а страной-посредником в переговорах между Киевом и «народными республиками». Для Украины же минские переговоры выгодны исключительно тем, что позволяют на продолжении всех этих лет сохранять санкции против страны-агрессора.

«С Крымом совершенно другая ситуация. С точки зрения России вопрос полуострова решен: Крым – неотъемлемая часть территории Российской Федерации. Столь же жесткая позиция у Украины и всего международного сообщества: Крым остается неотъемлемой частью Украины, а Россия удерживает его незаконно», – подчеркивает Портников.

«Поэтому дело вовсе не форматах и площадках, а отсутствии какого-либо пространства для компромисса и диалога. Такое пространство может появиться только в том случае, если в Москве признают хотя бы незаконность самого факта аннексии Крыма и захотят разговаривать о урегулировании правовых проблем, которые возникли после аннексии полуострова», – отмечает он.

Но в том-то и дело, что Кремль никаких правовых проблем не видит, а видит разве что «недружественные» действия Украины и западных стран против России, от которых просто нужно отказаться в одностороннем порядке.

«Украина может, конечно, имитировать создание международных площадок для переговоров по Крыму без российского участия. Но что делать на таких площадках? Американские, европейские или турецкие дипломаты просто согласятся с украинскими выводами о том, что аннексия Крыма не является законной и что контроль над территорией должен быть возвращен Украине. Их ни в чем не нужно убеждать. Убеждать нужно Путина. А он в украинских доказательствах не нуждается», – отмечает Портников.

Тогда что же можно предпринять для того, чтобы приблизить возвращение Крыма? Прежде всего понять, что это возвращение может состояться только после того, как для этого вызреют условия в самой России. Все это время вопрос восстановления территориальной целостности Украины должен оставаться главным политическим вопросом для самой страны.

«Подчеркну: именно этот вопрос, перед которым все остальные вопросы – от окончания войны до экономических реформ является вторичными. Потому что страна с неустановленными границами не может ни войну завершить, ни реформы провести, ни инвестиции привлечь. Именно для того, чтобы превратить Украину в государство-инвалида Путин аннексировал Крым и начал войну на Донбассе», – подчеркивает Портников.

И украинцам нужно делать все возможное, чтобы самим не забывать об этой «инвалидности», и миру не дать забыть. Память о том, что Украину лишили части ее территории и она не собирается с этим соглашаться – пока что наше самое главное оружие. Это намного эффективнее имитации разных переговорах форматов, которых все равно не будет.