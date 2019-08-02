Развод лохов от комика-президента. Манипуляции с недоуволенный Богданом

Мы стали свидетелями очередного шага в десакрализации власти – не как совокупности людей, а как структуры, олицетворяющей государство.

Богданова «отставка по собственному желанию с момента желания», оказавшаяся неотставкой, стала чертовски любопытным кейсом манипуляции. Причем сразу в нескольких плоскостях, пишет Алексей Кафтан на страницах «Деловой Столицы».

«Во-первых, это лежащий на поверхности троллинг. Троллинг всего и вся – пишущих о политике СМИ, политических же экспертов, блоггеров и лидеров мнений в социальных сетях, которые не упускают повода съязвить по поводу талантов «слуг народа» в целом и каждого, включая презедента, по отдельности. Че, мол, лохи, повелись? А где-то радостно аплодирует призрак Чечетова: Как котят!», – пишет журналист.

И в самом деле, вся эта тусовка вмиг стала выглядеть столь же некомпетентно, как и те, кого она критикует. Ведь этим хайпом и своими комментариями они, в сущности, продемонстрировали, что не имеют ни понятия, ни представления о реальном положении дел – так чем они лучше команды Зе, которую постоянно этим попрекают?

«Ведь верить-то, оказывается, можно только и исключительно той информации, которую Офис президента распространяет официально. Это, к слову, прекрасная технология (хотя, быть может, и побочная) борьбы со сливами: ведь даже сказанное его сотрудником журналисту в доверительной беседе в нерабочее время может оказаться враньем. Как, собственно, и случилось, когда СМИ попытались проверить сведения об отставке главы ОП (об этом, в частности, написала Кристина Бердинских из «Нового Времени»)», – отмечает Кафтан.

Впрочем, и абсолютно достоверная и официальная информация с самого верха оказывается совершенно бесполезной. Ну подтвердил Зеленский, что Богдан написал заявление об отставке – при вступлении в должность – кому-то полегчало?

Так что, коль скоро все врут и все некомпетентны, какая вам, уважаемые сограждане, разница, как там дела на самом деле? Завязывайте с фалломорфированием от новостей, смотрите сериалы на «1+1» (очень жизненные фильмы, между прочим – бабушки врать не будут). Оставьте управление государством тем, кого уполномочили им заниматься.

«Во-вторых, сама формулировка «по желанию с момента желания» выглядит как эвфемистичный способ отвесить пощечину общественному вкусу. Это парафраз известного одесского анекдота «Рабинович, как здоровье? – Не дождетесь!», – пишет Кафтан.

Вопрос, правда, кому сей посыл адресован и, как ни странно, кем. Богдан таки теперь с Зеленским? Или все еще (при)сматривающий за ним от Коломойского? Соответственно, защищает ли Зеленский его? Или подтверждает лояльность Коломойскому? Кто не дождется? Внутренние оппоненты? Или Вашингтон, давно добивающийся отдаления президента от самого опасного из украинских олигархов, на которого, к тому же, держит зуб американская фемида?

«Я просто представляю те феерические пару часов, которые пережили сотрудники диппредставительства США (да и европейских стран, и, вероятно, России), пытаясь разобраться, Богдан – он уже или еще», – подчеркивает Кафтан.

Здесь, конечно, можно узреть и злой умысел – дискредитацию Зеленского накануне готовящейся встречи с Трампом, но было бы наивно полагать, что такая метода сработает – у того балаган местами покруче нашего будет. Но в США при всем при этом есть институции…

«А «у Зеленского» (это большой, очень разношерстный и аморфный, а потому гибкий конгломерат) подложили бомбу под пусть гальванизированный революцией, но все-же традиционный истеблишмент, сняв «Слугу народа», взорвали ее на выборах, а сейчас доламывают остатки», – отмечает Кафтан.

При всей условности исторических параллелей, это, если угодно, «украинский Термидор» – правда, в ином темпе и другими средствами. Впереди и экстазное слияние нового дворянства со старым, и новый гражданский кодекс. К слову, доморощенные Талейран с Фуше уже трудятся в поте лица – в том числе, над сливом новоявленного Наполеона. Впрочем, сейчас речь не об этом.

«Подобные провокации, помимо эффекта «здесь и сейчас», имеют и далеко идущие последствия. Любопытно, конечно, была ли история с неотставленным Богданом намеренной диверсией или же кто-то в недрах ОП просто решил приколоться в инициативном порядке, однако это имеет значение исключительно в разрезе оценки масштабов бардака», – подчеркивает Кафтан.

Здесь, кстати, примечательно, что сам Богдан кивает на происки ФСБ, точно так же, как на руку Москвы списывали все проколы в администрации Порошенко – хоть какая-то преемственность. Осталось, правда, связать эту традицию с более ранней: можно ведь и на «папередников» кивнуть, помянув, кому какие медиа принадлежат. Но это так, мелочи.

«Принципиально важно, что мы стали свидетелями очередного шага в десакрализации власти – не как совокупности людей, а как структуры, олицетворяющей государство. Структуры, призванной внушать уважение и/или страх. Структуры, для которой смех губителен», – подчеркивает Кафтан.

«Проще говоря, можно (а порой даже нужно) быть прикольным президентом. Или прикольным чиновником. Или прикольным депутатом. Нельзя быть им по приколу – это обесценивает должность и обессмысливает структуру. Впрочем, кто знает, может именно таков путь либертарианства на украинский манер…», – резюмирует он