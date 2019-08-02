Убитый договор о гарантия мира. Россия и США на пороге ядерной войны

Человечество вступает в новый мир, где ядерное оружие будет производиться бесконтрольно. Не о нем ли мечтал Владимир Путин?

Чуда не случилось. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что 2 августа Штаты выйдут из подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет на страницах «Ежедневного Журнала» военный эксперт, заместитель главного редактора Александр Гольц.

Нет сомнений, что Москва, приостановившая свое участие в ДРСМД сначала президентским указом, а потом специально принятым законом, сделает то же самое. Ну, может быть, устроит предварительно очередное пропагандистское шоу.

Следует признать, что договор уничтожен по американской инициативе. Вашингтон в течение последних пяти лет регулярно заявлял, что Россия нарушает ДРСМД, разрабатывая, испытывая и развертывая запрещенные ракеты. При этом каждая из сторон вела свою игру. Американцы, стремясь, очевидно, к сокрытию своих источников информации, долгое время отказывались приводить детали нарушений.

Россияне, которые, напротив, хотели узнать, откуда информация утекает, решительно отказывались обсуждать неконкретные обвинения. При этом выдвигали свои, довольно абсурдные, замечу, претензии. В конце концов в Вашингтоне объявили, что Договор нарушает ракета 9 М729, одна из модификаций оперативно-тактической ракеты «Искандер».

Однако доказательства нарушения представляли собой цепь косвенных свидетельств. Можно предположить, что своим союзникам по НАТО США предложили более весомые прямые доказательства. И если вначале западноевропейские государства с понятным неодобрением отнеслись к решению Трампа выйти из Договора, то затем полностью эту позицию поддержали.

При этом Вашингтон сделал все, чтобы исключить возможность сохранения Договора, потребовав подключения к нему Китая. Что невозможно: КНР принципиально отказывается участвовать в ядерном контроле, утверждая, что китайский потенциал (размеры которого неизвестны) несопоставим с российским и американским.

Накануне даты прекращения ДРСМД в Пекине посчитали нужным еще раз заявить о своей позиции. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сказала, что ДРСМД – это по своей природе двусторонний договор и, когда США выдвигают предложение подключить Китай к диалогу, они ищут «отговорку, обосновывающую их односторонний выход из договора».

Как же изменится стратегическая ситуация после ликвидации договора? Если американцы правы и у России уже есть готовая ракета средней дальности, то Москва в краткосрочной перспективе получит некоторое стратегическое преимущество, довольно скоро приступив к развертыванию ракет 9 М729.

При этом формально будет выполняться путинское обещание не размещать ракеты, пока их не размещают США. Ведь в Москве заявляют, что ракета никак ДРСМД не нарушает. Однако США посчитают, конечно, что происходит развертывание ракет средней дальности. Вопреки мнению экспертов, утверждавших, что на разработку новых ракет средней дальности у Вашингтона уйдут годы, неназванные представители Пентагона заявили, что уже в августе пройдут испытания. А производство и развертывание может начаться через 18 месяцев.

Размещение новых американских ракет в Европе вряд ли вызовет такие же антивоенные демонстрации, как это было в начале 1980-х. Ракеты можно будет развернуть в Польше и странах Балтии, которые требуют защитить их от российской военной угрозы.

В результате стратегическое превосходство Москвы испарится. У США, как и в восьмидесятые, появится возможность поразить Москву и Санкт-Петербург, командные центры за 6−8 минут. Понятно, что даже перепроверить сигнал системы раннего предупреждения (которая неоднократно ошибалась) за эти минуты невозможно. Стало быть, ответно-встречный удар будет наноситься мгновенно.

При этом Путин предупреждал, что такой удар будет нанесен не только по Европе, но и по «центрам принятия решений» в США. Чтобы обеспечить такую возможность, у самого американского побережья начнут патрулирование российские многоцелевые подлодки с «Калибрами» и будущими «Цирконами» на борту.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет «ближе» к США. При этом он провел параллель с Карибским кризисом, однако заметил, что аналогия не географическая, «без привязки к любым координатам на земном шаре». Наверняка он помнит, что такое размещение ракет «поближе» к США, на Кубе, поставило мир на грань ядерного конфликта.

Более того, к 2021 году закончится срок действия главного российско-американского соглашения по контролю над ядерным оружием – Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Москва долго тянула с началом переговоров по его продлению. Утверждалось, что, несмотря на десятки проведенных инспекций, у России есть-де сомнения в том, как американцы выполняют СНВ. А теперь Вашингтон заявил, что не собирается продлевать СНВ.

Опасность здесь не только в том, что остановленная в начале 1990-х гонка вооружений возобновится с новой силой. А ведь в результате договоров количество ядерных боеприпасов, эквивалентное полутора миллионам Хиросим, удалось сократить «всего» до 80 тысяч.

Теперь горы ядерного оружия вновь начнут расти. Кроме того, будут уничтожены сложные режимы взаимного контроля. Стороны уже не будут обязаны предоставлять друг другу телеметрию пусков, устраивать специальные демонстрации для экспертов всех систем, которые поступают на вооружение.

За годы существования договоров силы, входящие в «стратегические триады» обеих стран, из совершенно секретных превратились в самые открытые. Теперь же они снова будут окружены плотной завесой секретности. При оценке намерений другой стороны Россия и США будут обречены целиком полагаться на данные своих разведок, для которых характерна ориентация на наихудший из возможных сценариев…

Таким образом, человечество вступает в новый мир, где ядерное оружие будет производиться бесконтрольно. Не о нем ли мечтал Владимир Путин, регулярно рассказывая подведомственному народу о ядерных чудо-ракетах? Одновременно обещая этому народу скорое попадание в райские кущи.